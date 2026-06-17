Le robot tondeuse Dreame A1 Pro est disponible à 792,30 € au lieu de 1099 € sur Amazon, soit plus de 300 € d'économie, dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day. Ce robot tondeuse haut de gamme se distingue par son système de navigation LiDAR 3D OmniSense sans câble périmétrique, sa couverture jusqu'à 2000 m² et sa capacité à grimper des pentes allant jusqu'à 45%.
Installer un robot tondeuse a longtemps rimé avec poser des dizaines de mètres de câble périmétrique dans le jardin, une opération longue, contraignante et définitive. Le Dreame A1 Pro efface complètement cette contrainte grâce à son système OmniSense LiDAR 3D : il cartographie lui-même votre jardin, détecte ses propres limites et évite les obstacles sans aucune installation physique préalable. À 792 € en avant-première du Prime Day, il atteint son prix le plus bas constaté et devient une référence incontournable pour les propriétaires de jardins entre 500 et 2000 m².
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Pourquoi choisir le robot tondeuse Dreame A1 Pro ?
- Plus de 306 € de remise en avant-première du Prime Day, soit 28% de réduction sur le prix de référence.
- Zéro câble à installer : le LiDAR 3D OmniSense cartographie le jardin seul, sans balise RTK ni fil périmétrique.
- Indice de réparabilité de 8,8/10, un gage de durabilité et de facilité de maintenance sur le long terme.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Des performances techniques qui placent l'A1 Pro au-dessus de l'entrée de gamme
Le Dreame A1 Pro n'est pas un robot tondeuse basique : son capteur LiDAR 3D offre un champ de vision à 360° x 59° avec une portée de détection de 70 mètres, ce qui lui permet de cartographier avec précision les contours d'un jardin complexe et d'en gérer plusieurs zones de manière indépendante grâce à la gestion de deux cartes distinctes. La hauteur de coupe est réglable électroniquement de 3 à 7 cm directement depuis l'application Dreame Home, sans intervention manuelle sur la machine. Sa certification IPX6 lui permet d'être rincé à l'eau sous pression après usage, et il peut même tondre sous la pluie sans interruption.
La suppression du câble périmétrique : le vrai argument qui change l'expérience
Ce qui distingue l'A1 Pro de la majorité des robots tondeuses disponibles à ce prix est l'absence totale de câble périmétrique à poser. Là où les modèles concurrents nécessitent plusieurs heures d'installation (enfouissement du câble, pose des balises, calibration), le Dreame A1 Pro est opérationnel dès la première mise en route : il suffit de le placer dans le jardin et de lancer la cartographie depuis l'application pour qu'il apprenne lui-même les contours de la pelouse. Cette approche sans-fil rend aussi la reconfiguration simple si vous réaménagez votre jardin, sans avoir à déterrer ou reposer quoi que ce soit. Le temps de recharge de seulement 65 minutes pour couvrir jusqu'à 1000 m² par 24 heures garantit un entretien régulier et autonome sans supervision.
À 792,30 € au lieu de 1099 €, le Dreame A1 Pro s'impose comme l'offre la plus intéressante du moment pour quiconque souhaitant automatiser la tonte d'un jardin jusqu'à 2000 m² sans contrainte d'installation. La suppression totale du câble périmétrique, combinée à un LiDAR 3D précis, une certification IPX6 et un indice de réparabilité de 8,8/10, en fait un produit pensé pour durer et s'adapter à votre jardin sans effort.
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