Ce qui distingue l'A1 Pro de la majorité des robots tondeuses disponibles à ce prix est l'absence totale de câble périmétrique à poser. Là où les modèles concurrents nécessitent plusieurs heures d'installation (enfouissement du câble, pose des balises, calibration), le Dreame A1 Pro est opérationnel dès la première mise en route : il suffit de le placer dans le jardin et de lancer la cartographie depuis l'application pour qu'il apprenne lui-même les contours de la pelouse. Cette approche sans-fil rend aussi la reconfiguration simple si vous réaménagez votre jardin, sans avoir à déterrer ou reposer quoi que ce soit. Le temps de recharge de seulement 65 minutes pour couvrir jusqu'à 1000 m² par 24 heures garantit un entretien régulier et autonome sans supervision.