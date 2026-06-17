Ce qui distingue la Ninja Air Fryer MAX PRO de la plupart des friteuses sans huile de sa catégorie est son mode Max Crisp, capable de monter jusqu'à 240 °C contre 200 °C pour la majorité des modèles concurrents. Cette température maximale plus élevée permet de saisir les aliments plus intensément en surface, ce qui reproduit un effet très proche de la friture traditionnelle sur les frites, les ailes de poulet ou les aliments panés, tout en conservant un intérieur moelleux. La plaque de cuisson réglable en deux positions optimise la circulation de l'air chaud selon l'épaisseur des aliments : position basse pour une cuisson uniforme sur les pièces épaisses, position haute pour maximiser la capacité et dorer les petits morceaux. La réduction de matières grasses atteint jusqu'à 75% par rapport à une friture classique, sans compromis perceptible sur le résultat croustillant.