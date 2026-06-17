Le point fort majeur de ce Fire TV Stick 4K Select face aux générations précédentes est son nouveau système d'exploitation Vega, basé sur Linux, qui remplace l'ancien Fire OS. Concrètement, cela se traduit par un guide des chaînes entièrement repensé capable de proposer une dizaine de suggestions personnalisées issues de toutes vos plateformes abonnées en même temps, sans avoir à les ouvrir une par une. Une liste de favoris centralisée regroupe en un seul endroit les contenus de Netflix, Prime Video, Disney+ et des autres services installés, ce qui supprime la navigation d'une appli à l'autre pour retrouver ce que vous regardez. Ce système unifié, associé à la compatibilité Xbox Cloud Gaming pour jouer à des titres comme Forza ou Starfield sans console, place ce modèle dans une catégorie à part face aux clés HDMI basiques du marché.