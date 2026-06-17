Le Amazon Fire TV Stick 4K Select nouvelle génération est en promotion sur Amazon dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day. Ce petit dongle HDMI permet de transformer n'importe quelle TV disposant d'un port HDMI en smart TV 4K complète, avec accès à toutes les plateformes de streaming et à l'assistant vocal Alexa.
Votre téléviseur n'est pas connecté, son interface est trop lente ou ses applications ne se mettent plus à jour ? Le Fire TV Stick 4K Select nouvelle génération répond exactement à ce problème en branchant directement en HDMI, sans installation complexe. Alors que le Prime Day Amazon n'a pas encore officiellement démarré, cette offre en avant-première permet de s'équiper dès maintenant sans subir la pression des stocks limités lors des journées de promotion officielles.
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Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Select ?
- Une solution simple pour connecter ou moderniser n'importe quelle TV HDMI en 4K HDR10+.
- Le nouvel OS Vega, plus léger et plus rapide, avec recommandations personnalisées toutes plateformes confondues.
- Compatible Xbox Cloud Gaming, pour jouer à des titres Xbox sur sa TV sans console.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un dongle idéal pour moderniser une TV non connectée ou trop lente
Le Fire TV Stick 4K Select s'adresse directement aux personnes dont la TV n'est pas connectée, dont l'interface smart TV d'origine est devenue trop lente, ou dont les applications ne reçoivent plus de mises à jour. Une fois branché sur le port HDMI et alimenté en micro-USB, il donne accès en quelques secondes à l'ensemble des grandes plateformes françaises et internationales : Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+, YouTube, TF1+, M6+, france.tv, Molotov, ARTE et bien d'autres. La télécommande vocale avec bouton Alexa intégré permet de lancer une série, changer de plateforme ou contrôler des appareils domotiques compatibles sans effort particulier. Le processeur quadricœur à 1,7 GHz et le nouvel OS Vega garantissent un lancement des applications nettement plus fluide que sur les anciens modèles.
Vega OS et recommandations unifiées : le vrai différenciant de cette nouvelle génération
Le point fort majeur de ce Fire TV Stick 4K Select face aux générations précédentes est son nouveau système d'exploitation Vega, basé sur Linux, qui remplace l'ancien Fire OS. Concrètement, cela se traduit par un guide des chaînes entièrement repensé capable de proposer une dizaine de suggestions personnalisées issues de toutes vos plateformes abonnées en même temps, sans avoir à les ouvrir une par une. Une liste de favoris centralisée regroupe en un seul endroit les contenus de Netflix, Prime Video, Disney+ et des autres services installés, ce qui supprime la navigation d'une appli à l'autre pour retrouver ce que vous regardez. Ce système unifié, associé à la compatibilité Xbox Cloud Gaming pour jouer à des titres comme Forza ou Starfield sans console, place ce modèle dans une catégorie à part face aux clés HDMI basiques du marché.
Le Fire TV Stick 4K Select nouvelle génération est une solution simple et efficace pour moderniser une TV disposant d'un port HDMI, accéder à toutes les plateformes de streaming en 4K HDR10+ et profiter d'une interface centralisée qui simplifie concrètement la navigation entre les services. Cette offre en avant-première du Prime Day permet de s'équiper à bon prix sans attendre le rush des promotions officielles.
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