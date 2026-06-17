Le DJI Mini 4K est pensé pour les personnes qui veulent ramener des images aériennes soignées en vacances ou en randonnée, sans emporter un équipement encombrant. Son poids inférieur à 249 grammes lui confère la classification C0 en France, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour un usage de loisir sans enregistrement auprès de la DGAC ni formation obligatoire, contrairement aux drones dépassant ce seuil. La résistance au vent de niveau 5 (jusqu'à 38 km/h) et le mode de retour automatique au point de décollage permettent de voler sereinement dans des conditions changeantes, même pour un pilote peu expérimenté. Sur 31 minutes d'autonomie par batterie, une des meilleures de sa catégorie, il est possible de couvrir plusieurs séquences de prises de vue sans interruption.