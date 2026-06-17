Le DJI Mini 4K est affiché à 189 € au lieu de 269 € sur Amazon, soit 80 € de remise dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day. Un niveau de prix qui place ce drone compact sous les 250 grammes, avec nacelle 3 axes et transmission vidéo sur 10 km, parmi les meilleures affaires du moment pour débuter en drone ou enrichir ses prises de vue en voyage.
Un drone capable de filmer en 4K stabilisée, qui tient dans une poche et ne nécessite aucune déclaration préalable grâce à son poids inférieur à 249 grammes : c'est exactement ce que propose le DJI Mini 4K. Alors que le Prime Day Amazon n'a pas encore officiellement démarré, cette remise de 80 € permet de s'équiper dès maintenant à un tarif rarement vu sur ce modèle, sans attendre ni prendre le risque de voir les stocks fondre une fois les promotions lancées officiellement.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le drone DJI Mini 4K ?
- 80 € de remise en avant-première du Prime Day, soit 30% de réduction sur le prix habituel.
- Moins de 249 grammes, ce qui le place dans la catégorie C0 et dispense de la majorité des contraintes réglementaires en France.
- Nacelle 3 axes et transmission vidéo sur 10 km, pour des images stables et une portée largement suffisante pour tous les usages courants.
Un drone conçu pour filmer en voyage sans contraintes réglementaires
Le DJI Mini 4K est pensé pour les personnes qui veulent ramener des images aériennes soignées en vacances ou en randonnée, sans emporter un équipement encombrant. Son poids inférieur à 249 grammes lui confère la classification C0 en France, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour un usage de loisir sans enregistrement auprès de la DGAC ni formation obligatoire, contrairement aux drones dépassant ce seuil. La résistance au vent de niveau 5 (jusqu'à 38 km/h) et le mode de retour automatique au point de décollage permettent de voler sereinement dans des conditions changeantes, même pour un pilote peu expérimenté. Sur 31 minutes d'autonomie par batterie, une des meilleures de sa catégorie, il est possible de couvrir plusieurs séquences de prises de vue sans interruption.
La nacelle 3 axes mécaniques, la vraie force du DJI Mini 4K
Le point différenciant majeur du DJI Mini 4K face aux autres drones de cette gamme de prix est sa nacelle motorisée sur 3 axes réels, et non une simple stabilisation électronique. Là où la stabilisation numérique recadre l'image en rognant les bords et en dégradant légèrement la résolution, la nacelle mécanique compense physiquement les mouvements dans les trois directions (tangage, roulis, lacet) sans toucher à l'image. Résultat : la vidéo 4K 30p reste parfaitement lisse même par vent modéré ou en virage, avec une qualité d'image native préservée. Combinée à la technologie de transmission DJI O2 qui assure un flux vidéo Full HD en temps réel jusqu'à 10 km, cette nacelle place le Mini 4K dans une catégorie à part pour quiconque veut des images réellement exploitables, et pas seulement « tournées en 4K ».
À 189 € au lieu de 269 €, le DJI Mini 4K constitue l'une des meilleures offres du moment pour quiconque souhaite se lancer dans la vidéo aérienne sans contraintes réglementaires lourdes et sans investissement excessif. Sa nacelle 3 axes mécaniques, sa transmission DJI O2 sur 10 km et ses 31 minutes d'autonomie en font un appareil très complet pour son prix, encore plus avec 80 € de remise en avant-première du Prime Day.
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