Disponible à 99,99 € au lieu de 199,99 €, ce vidéoprojecteur portable Android offre une entrée en matière séduisante pour quiconque cherche un grand écran d’appoint sans investir dans un modèle haut de gamme. La réduction de 50 % en fait l’une des propositions les plus accessibles de ce segment, et vous pouvez consulter l’offre directement sur Amazon avant la fin de cette période promotionnelle.

Au-delà du prix, l’angle est clair : une installation sans complexité, un système Android ouvert aux principales applications de streaming, et une polyvalence qui séduira les profils cherchant de la flexibilité plutôt que de la performance brute.