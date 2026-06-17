Le Dyson V8 est le modèle de la marque qui traverse les années avec toujours autant de succès : il se retrouve à 299 euros au lieu de 379 euros sur Amazon avant le Prime Day.
Le Dyson V8 Origin est le modèle de croisière de la marque, qui se vend comme des petits pains au fil des années. Amazon l'estampille "2026" mais il s'agit du modèle classique qui inonde le marché depuis 2016. Le succès n'arrête pas le Prime Day puisque vous pouvez retrouver le Dyson V8 Origin avec 21% de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le Dyson V8 Origin ?
- Il a fait ses preuves : depuis 10 ans qu'il est sur le marché, avec bien sûr des points d'évolution, il a fait ses preuves et s'il est encore là, c'est qu'on peut lui faire confiance.
- Il est toujours léger et maniable : avec seulement 2,5 kg, vous pouvez le passer sans efforts, du sol au plafond.
- Une bonne porte d'entrée chez Dyson : il reste le modèle le plus abordable de la marque.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Une actualisation qui fait du bien
Le Dyson V8 Origin présenté ici est une actualisation du Dyson V6 avec une mise à jour bienvenue : on passe à une autonomie de 40 minutes, une puissance d'aspiration de 130 AW et une brosse Motorbar anti-enchevêtrement, pratique si vous avez des animaux à la maison.
Sinon, le Dyson V8 Origin fonctionne avec un moteur numérique V8 qui tourne à 110 000 tours/minute, qui est capable de générer une puissance d'aspiration de 115 AW quand vous passez en mode Max. Il n'y a d'ailleurs que deux modes de puissance uniquement : Normal pour l'entretien quotidien, et Max pour les zones les plus sales.
Une autonomie dans la moyenne
On l'a dit plus haut, le Dyson V8 Origin annonce une autonomie de 40 minutes. Il faut remettre l'église au milieu du village en disant que ce chiffre est atteignable en mode normal et avec le petit suceur. Si vous utilisez la brosse Motorbar fournie, vous pouvez plutôt l'utiliser pendant environ 25 minutes. Ce qui est tout de même un gain de 10 minutes par rapport au Dyson V6. Par contre si vous passez en mode Max, il s'éteindra au bout de 7 minutes.
Par contre, il lui faut 5 heures pour une charge complète, ce qui n'est pas un excellent ratio. Il faudra vraiment conserver le mode Max pour les situations extrêmes. Mais il reste une vraie référence en la matière donc si vous cherchez un aspirateur balai de qualité pour l'entretien quotidien de votre domicile, celui-ci est tout indiqué.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter du Prime Day, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.