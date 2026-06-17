Le Dyson V8 Origin présenté ici est une actualisation du Dyson V6 avec une mise à jour bienvenue : on passe à une autonomie de 40 minutes, une puissance d'aspiration de 130 AW et une brosse Motorbar anti-enchevêtrement, pratique si vous avez des animaux à la maison.

Sinon, le Dyson V8 Origin fonctionne avec un moteur numérique V8 qui tourne à 110 000 tours/minute, qui est capable de générer une puissance d'aspiration de 115 AW quand vous passez en mode Max. Il n'y a d'ailleurs que deux modes de puissance uniquement : Normal pour l'entretien quotidien, et Max pour les zones les plus sales.