Surveiller son domicile sans se ruiner, voilà le pari que Ring tente de tenir avec ce pack associant la Stick Up Cam Battery (caméra extérieure sans fil) et l'Indoor Camera 2e génération (caméra intérieure sur secteur). Habituellement proposé à 129,98 €, ce bundle tombe aujourd'hui à 39,99 € sur Amazon, soit une remise de 69 % qui propulse ce duo au rang des meilleures affaires du moment dans la catégorie maison connectée.

L'offre s'adresse en priorité aux foyers qui souhaitent mettre en place une surveillance basique sans passer par un installateur professionnel ni débourser plusieurs centaines d'euros. Deux caméras, une application, et une compatibilité Alexa : le positionnement est clair, accessible, et pensé pour les débutants en domotique de sécurité.