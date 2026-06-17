À 39,99 € pour un pack comprenant une caméra extérieure sans fil et une caméra intérieure, Amazon affiche ce bundle Ring à son prix le plus bas jamais observé. Avant de foncer, voici ce que ce duo vaut vraiment et pour qui il fait réellement sens.
Voici le Pack Ring Stick Up Cam + Indoor Camera à 39,99 € au lieu de 129,98 € chez Amazon !
Surveiller son domicile sans se ruiner, voilà le pari que Ring tente de tenir avec ce pack associant la Stick Up Cam Battery (caméra extérieure sans fil) et l'Indoor Camera 2e génération (caméra intérieure sur secteur). Habituellement proposé à 129,98 €, ce bundle tombe aujourd'hui à 39,99 € sur Amazon, soit une remise de 69 % qui propulse ce duo au rang des meilleures affaires du moment dans la catégorie maison connectée.
L'offre s'adresse en priorité aux foyers qui souhaitent mettre en place une surveillance basique sans passer par un installateur professionnel ni débourser plusieurs centaines d'euros. Deux caméras, une application, et une compatibilité Alexa : le positionnement est clair, accessible, et pensé pour les débutants en domotique de sécurité.
Pourquoi choisir le Pack Ring Stick Up Cam + Indoor Camera ?
- Prix historiquement bas : à 39,99 €, ce pack n'a jamais été aussi accessible, soit moins de 20 € par caméra, un rapport rarement atteint pour des produits Ring.
- Couverture intérieure et extérieure : une seule commande suffit pour sécuriser deux zones clés du domicile, avec deux appareils complémentaires gérés depuis la même application.
- Installation sans contrainte : la Stick Up Cam fonctionne sur batterie rechargeable (aucun câble à tirer), tandis que l'Indoor Camera se branche simplement sur une prise secteur standard.
Deux caméras, deux usages bien distincts
La Stick Up Cam Battery s'installe à l'extérieur grâce à sa conception résistante aux intempéries : entrée, garage, jardin ou terrasse, elle se pose sur n'importe quelle surface plane ou se fixe au mur. Alimentée par batterie rechargeable, elle filme en 1080p de jour comme de nuit via sa vision nocturne infrarouge, et envoie des notifications dès qu'un mouvement est détecté. La rédaction Clubic avait pu tester une version antérieure de cette caméra et avait retenu la facilité de configuration via l'application Ring comme l'un de ses principaux points forts.
L'Indoor Camera 2e génération, elle, prend place à l'intérieur du foyer : salon, couloir, chambre d'enfant ou espace de vie partagé. Son champ de vision à 143° lui permet de couvrir une pièce entière, et son cache de confidentialité manuel coupe physiquement l'objectif et le microphone à la demande. Pratique pour les foyers où l'équilibre entre surveillance et respect de la vie privée est une préoccupation réelle. Les deux caméras se pilotent depuis l'application Ring, compatible avec les appareils Alexa pour des commandes vocales et des alertes audio via un Ring Chime.
Face à la concurrence, un positionnement qui a du sens
À ce tarif, Ring n'a quasiment pas de concurrent direct pour un bundle deux caméras : les offres Arlo, Eufy ou Netatmo restent bien au-dessus pour des configurations équivalentes, et les kits entrée de gamme de marques moins connues sacrifient souvent la qualité d'image ou la fiabilité de l'application. Ce pack Ring offre une entrée dans un écosystème cohérent et bien intégré à Alexa, mais il faut garder à l'esprit que le stockage des vidéos en cloud nécessite un abonnement Ring Protect (à partir de 3,99 €/mois par caméra), sans lequel les enregistrements ne sont pas conservés.
✅ Les points forts
- Prix historiquement bas : 39,99 € pour deux caméras complémentaires
- Installation simple et rapide, sans câblage pour la caméra extérieure
- Vidéo HD 1080p et vision nocturne infrarouge sur les deux modèles
- Cache de confidentialité physique sur la caméra intérieure
- Intégration Alexa complète et application Ring intuitive
❌ Les limites
- Stockage vidéo en cloud conditionné à un abonnement Ring Protect payant (à partir de 3,99 €/mois)
- La caméra intérieure s'alimente uniquement sur secteur, ce qui limite les emplacements possibles
- Pas de résolution 2K ou 4K : le 1080p peut sembler limité pour identifier des visages à distance
- Écosystème fermé Ring/Amazon : peu adapté aux foyers déjà équipés en domotique hors Amazon
Le bundle Ring à 39,99 € est disponible en stock limité : vérifiez la disponibilité avant que l'offre disparaisse.
À 39,99 € pour deux caméras Ring, ce bundle représente une entrée en matière sérieuse dans la surveillance connectée à domicile. Il s'adresse avant tout aux propriétaires ou locataires qui cherchent à sécuriser une entrée extérieure et un espace intérieur sans engagement professionnel, avec une prise en main rapide et une intégration naturelle dans un environnement Alexa ou Fire TV. C'est également une option pertinente pour offrir un premier système de surveillance à des proches peu à l'aise avec la technologie.
En revanche, si vous souhaitez conserver vos enregistrements vidéo, comptez sur un coût récurrent avec l'abonnement Ring Protect, ce qui peut doubler la facture sur la durée. Les utilisateurs exigeants en qualité d'image, ou déjà équipés dans un écosystème domotique hors Amazon, trouveront probablement mieux ailleurs. Pour les autres, ce prix est une opportunité difficile à ignorer.
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