Le marché des climatiseurs portables regorge de références aux fiches techniques similaires, mais les différences se révèlent à l'usage. Ce modèle 9000 BTU combine quatre modes de fonctionnement, un réfrigérant R290 conforme aux nouvelles exigences F-Gas européennes et une installation annoncée à cinq minutes sans outil, ce qui en fait un candidat sérieux pour les appartements sans climatisation fixe. Il est actuellement disponible chez Amazon à 299,99 € avec une remise de 100 €, ce qui représente son prix le plus bas observé sur les trente derniers jours.

L'appareil intègre aussi un mode nuit à ≤ 55 dB, une minuterie 24 heures, un verrou enfant et un filtre amovible lavable : autant de détails qui font la différence dans un usage quotidien en chambre ou en bureau à domicile.