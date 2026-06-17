Amazon n'a pas attendu le lancement officiel du Prime Day pour activer ses offres sur l'électroménager de confort thermique. Les avant-premières sont déjà en ligne, et le timing coïncide avec une vague de chaleur qui touche une grande partie du territoire.

Les températures grimpent, les nuits restent étouffantes, et les appareils de rafraîchissement manquent dans de nombreuses enseignes physiques. Commander en ligne avec livraison rapide est souvent la solution la plus efficace pour ne pas subir la prochaine journée caniculaire.

Cette sélection couvre deux grandes familles de produits : les climatiseurs mobiles, pour refroidir activement une pièce fermée, et les ventilateurs colonnes ou sur pied, pour un confort immédiat à moindre coût. Des marques comme Rowenta, Levoit, Klarstein, Aridis et DREO sont au rendez-vous.