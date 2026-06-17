Avec l’iPhone 17 Pro, Apple introduit un nouveau design en aluminium tout en abandonnant certaines finitions de l'iPhone 16 Pro. Cette évolution s’accompagne d’un léger embonpoint et l’iPhone 17 Pro est plus épais, plus lourd, ce qui peut se ressentir à l’usage quotidien. Mais l’écran reste au sommet avec de l’OLED XDR de 6,3 pouces à 120 Hz qui progresse encore en luminosité, avec une lisibilité en extérieur qui dépasse la moyenne.

Sous le capot, on découvre la puce A19 Pro gravée en 3 nm qu’il est difficile de prendre en défaut. La fluidité est irréprochable aussi bien pour les tâches les plus basiques que pour des tâches lourdes, même sur les gros jeux 3D. En plus, Apple fait des progrès sur la gestion de la chauffe, ce qui fait que les longues sessions restent confortables.