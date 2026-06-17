Alors que le Prime Day commence le 23 juin 2026, Amazon se permet un petit -10 % sur l’iPhone 17 Pro noté 10/10 dans nos colonnes.
L’iPhone 17 Pro a été qualifié par Apple de « meilleur iPhone ever », chose qui a été confirmée par notre test puisque notre expert a été séduit par la proposition. Avec l’iPhone 17 Pro, la marque fait une proposition solide à tous les niveaux, avec un design abouti, un écran toujours plus lumineux, une puce A18 Pro avec une chauffe maîtrisée et des photos impeccables. Bref, si vous attendiez le bon moment pour renouveler votre iPhone ou passer chez Apple, c’est peut-être l’occasion idéale, surtout avec la promotion de 130 euros qui tombe pile avant le Prime Day.
Pourquoi choisir l’iPhone 10 Pro ?
- Son prix : il n’a jamais été aussi bas sur Amazon, surtout pour la version 256 Go.
- La photo : difficile de trouver mieux sur le marché pour faire des photos et des vidéos que cet iPhone 17 Pro avec un téléobjectif de 48 Mpx.
- Son écran : Apple a fait des progrès à tous les niveaux, la luminosité est exceptionnelle pour une lecture en extérieur.
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Un flagship maîtrisé, des évolutions mesurées
Avec l’iPhone 17 Pro, Apple introduit un nouveau design en aluminium tout en abandonnant certaines finitions de l'iPhone 16 Pro. Cette évolution s’accompagne d’un léger embonpoint et l’iPhone 17 Pro est plus épais, plus lourd, ce qui peut se ressentir à l’usage quotidien. Mais l’écran reste au sommet avec de l’OLED XDR de 6,3 pouces à 120 Hz qui progresse encore en luminosité, avec une lisibilité en extérieur qui dépasse la moyenne.
Sous le capot, on découvre la puce A19 Pro gravée en 3 nm qu’il est difficile de prendre en défaut. La fluidité est irréprochable aussi bien pour les tâches les plus basiques que pour des tâches lourdes, même sur les gros jeux 3D. En plus, Apple fait des progrès sur la gestion de la chauffe, ce qui fait que les longues sessions restent confortables.
L’iPhone 17 Pro brille surtout en photo
Le bloc photo de l’iPhone 17 Pro repose sur trois capteurs de 48 Mpx, avec un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x4. Avec ça, les clichés sont bien détaillés, avec une exposition très juste, on retrouve la signature naturelle d’Apple, notamment sur les contrastes et les performances en basse lumière restent solides malgré quelques traitements parfois un peu marqués. La grosse nouveauté de ce modèle c’est la caméra frontale 18 Mpx avec sa fonction « Center Stage » qui peut adapter automatiquement le cadrage, très pratique pour les selfies de groupe.L’autonomie de l’iPhone 17 Pro a été jugée satisfaisante selon notre test, sans être impressionnante pour autant. Elle permet au smartphone de tenir une journée en usage classique. Si vous voulez grapiller un peu de batterie, il faudra plutôt se tourner vers l'iPhone 17 Pro Max qui tient un peu plus longtemps. Côté logiciel, il y a quelques évolutions notamment du côté de l’IA et de la personnalisation, mais l’ensemble est plutôt discret.L’iPhone 17 Pro est donc un smartphone complet, qui manque peut-être de nouveautés marquantes, qui est pour vous si vous venez d’un modèle plus ancien ou si vous cherchez ce qui se fait de mieux chez Apple.
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