Avec son système de refroidissement 3-en-1, le Shark ChillPill permet de garder la tête au frais même en pleine canicule et Amazon retire 20 euros sur son prix.
Avec la Coupe du monde de football qui bat son plein et la canicule qui va pointer le bout de son nez, il risque de faire très chaud dans les lieux de rassemblement ou les transports en commun. Pour garder la tête froide, un ventilateur de poche s’impose. C’est justement ce que propose Amazon avec le Shark ChillPill vendu pour 15 % de moins avant même le début du Prime Day. Un gadget qui ne se contente pas d’être un simple ventilateur puisqu’un brumisateur est aussi de la partie ainsi qu'un rafraîchissement UltraChill.
Pourquoi choisir Shark ChillPill ?
- Un gadget 3-en-1 : Le ChillPill ne se contente pas d’être un ventilateur puisqu’il peut se transformer en brumisateur pour rester au frais.
- En main ou sur la table : S’il peut servir à se refroidir, il peut aussi se poser sur une table et refroidir un petit groupe d’amis.Une autonomie convaincante : Selon le mode de puissance, le ChillPill tient jusqu’à 11 heures. De quoi assurer une soirée entière sans suer à grosses gouttes.
Plus qu’un ventilateur
Le Shark ChillPill ne se contente pas de diffuser de l’air puisqu’il est équipé d’un brumisateur pour se rafraîchir. Celui-ci est doté d'un petit réservoir qu'il faudra remplir régulièrement si vous avez tendance à beaucoup l’utiliser. Un système InstaChill est présent. Il suffit de coller le gadget sur le cou ou les poignets pour un refroidissement immédiat.
Par ailleurs, s’il s’agit d'un gadget à usage individuel dans un premier temps, son design sur pied lui permet d’être posé sur une table et de rafraîchir une plus large communauté. Toutefois, la zone d’efficacité reste assez restreinte. Par ailleurs, pour rafraîchir un groupe entier, il faudra pousser l’objet à pleine puissance. Deux défauts apparaissent alors : la batterie va chuter à seulement 90 minutes et il risque d'être assez bruyant.
Son plein potentiel n’est pas exploité
Sur le papier, la proposition du Shark ChillPill semble complète, mais lorsque l’on se penche un peu plus sur le produit, l'on s’aperçoit que, vendu seul, il n’est que la face émergée de l’iceberg. Une multitude d’accessoires sont vendus séparément comme des sangles ou des pinces pour faciliter le transport.
Une panoplie d'accessoires qui impose donc un second passage à la caisse et qui comble rapidement les 20 euros de remise d’Amazon. Cependant, en tant que gadget de poche et avec ses trois modes de refroidissement, le ChillPill devrait s’avérer efficace dans de nombreuses situations.
✅ Les points forts
- Un design qui lui offre une certaine polyvalence
- Un gadget 3-en-1Jusqu’à 11 heures d'autonomie
❌ Les limites
- Bruyant à pleine puissance
- Le réservoir du brumisateur doit être rempli régulièrement
Le Shark ChillPill est un objet de poche efficace pour un usage traditionnel, mais qui peine à faire oublier ses défauts pour un accessoire vendu à plus de 100 euros. Pour ceux qui souhaitent se refroidir l’esprit dans les transports en commun ou dans un bureau, ce sera suffisant. Il ne faudra pas le pousser à pleine puissance pour éviter de voir la batterie fondre comme neige au soleil.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes