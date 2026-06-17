Le Shark ChillPill ne se contente pas de diffuser de l’air puisqu’il est équipé d’un brumisateur pour se rafraîchir. Celui-ci est doté d'un petit réservoir qu'il faudra remplir régulièrement si vous avez tendance à beaucoup l’utiliser. Un système InstaChill est présent. Il suffit de coller le gadget sur le cou ou les poignets pour un refroidissement immédiat.

Par ailleurs, s’il s’agit d'un gadget à usage individuel dans un premier temps, son design sur pied lui permet d’être posé sur une table et de rafraîchir une plus large communauté. Toutefois, la zone d’efficacité reste assez restreinte. Par ailleurs, pour rafraîchir un groupe entier, il faudra pousser l’objet à pleine puissance. Deux défauts apparaissent alors : la batterie va chuter à seulement 90 minutes et il risque d'être assez bruyant.