L'énergie solaire a rarement été aussi accessible ! À l'occasion du Prime Day, Jackery casse les prix de plusieurs incontournables de sa gamme, dont les nouvelles stations domestiques SolarVault 3.
L'été approche, et avec lui le retour des longues journées ensoleillées, des grandes vacances et… du Prime Day. Autant d'éléments qui font de cette période de l'année le moment idéal pour passer à l'énergie solaire. Jackery l'a bien compris et propose jusqu'à 53 % de remise pour rendre le saut encore plus facile.
Jackery : les 4 offres à ne pas manquer
Parmi les produits qui valent le détour, les nouveaux SolarVault 3 Pro et 3 Pro Max bénéficient de belles remises, tout comme les solutions nomades de la gamme Explorer :
- SolarVault 3 Pro + 2 panneaux solaires 500 W : 1 139 € (-38 %)
- SolarVault 3 Pro Max + 4 panneaux solaires 500 W + batterie BP2500 : 2 058 € (-33 %)
- Explorer 2000 V2 + SolarSaga 200 W : 949 € (-53 %)
- Explorer 3000 V2 + 2 × SolarSaga 200 W : 1 769 € (-49 %)
À ces remises déjà alléchantes, Jackery ajoute un cadeau : le compteur intelligent d’une valeur de 119 € est offert. Il vient se fixer sur le tableau électrique et permet notamment de suivre sa consommation en temps réel.
SolarVault 3 : produire, stocker… économiser
Réaliser des économies grâce à l’énergie solaire suppose de pouvoir stocker l’électricité afin de la réutiliser lorsque la production baisse ou qu’elle s’interrompt pendant la nuit. C’est précisément l’objectif des stations SolarVault 3.
Jackery a imaginé un dispositif plug-and-play qui s'installe en quelques minutes, suffisamment compact pour trouver sa place sur un balcon ou une terrasse. Une IA pilote le système en temps réel afin de tirer le maximum de l’énergie produite et de réaliser davantage d’économies. Il suffit de connecter les panneaux solaires, de brancher le système au réseau domestique et le tour est joué : vous produisez, stockez et consommez votre propre énergie solaire sans aucune installation complexe.
Et pour garantir une utilisation sereine, le système intègre plusieurs niveaux de protection : un refroidissement par circulation d’air, une surveillance continue des températures, ainsi qu’un dispositif automatique de suppression d’incendie par aérosol en cas de surchauffe.
SolarVault 3 Pro ou 3 Pro Max : quelle puissance choisir ?
Les deux systèmes acceptent jusqu’à 4 000 W d’entrée photovoltaïque, répartis sur 4 trackers MPPT.
La différence se joue principalement du côté de la sortie :
- Le SolarVault 3 Pro délivre jusqu’à 1 200 W en AC, avec un mode bypass pouvant atteindre 2 300 W.
- Le SolarVault 3 Pro Max monte à 2 500 W en AC et jusqu’à 3 680 W en mode bypass, ce qui lui permet d’alimenter les appareils les plus énergivores.
Une capacité qui grandit avec vos besoins
Chaque système est livré avec une batterie de 2,52 kW afin de préserver le surplus d'énergie produit pendant la journée. Mais cette capacité peut être étendue jusqu’à 15,12 kWh via l’ajout de modules batteries supplémentaires. L’offre SolarVault 3 Pro Max comprend d’ailleurs l’unité principale, des panneaux solaires ainsi qu’un module batterie BP2500.
Explorer 2000 V2 et 3000 V2 : le choix des voyageurs
Là où les SolarVault 3 sont conçus pour un usage domestique, les Explorer s'adressent aux nomades qui souhaitent une solution efficace pour alimenter et recharger leurs appareils sur la route, au camping ou loin de tout réseau électrique.
Ces stations fonctionnent comme de véritables générateurs d'appoint, alimentés par les panneaux solaires SolarSaga, mais que l'on peut aussi recharger depuis une prise secteur si besoin.
D'ailleurs, la connectique est complète : prises AC, ports USB-A, USB-C et prise allume-cigare… tout le nécessaire pour alimenter ou recharger plusieurs appareils simultanément.
- Explorer 2000 V2 + SolarSaga 200 W : 949 € (-53 %)
- Explorer 3000 V2 + 2 × SolarSaga 200 W : 1 769 € (-49 %)
Le choix entre les deux modèles dépend avant tout des besoins. Avec 2 kWh de capacité et 2 200 W de puissance, l’Explorer 2000 V2 se montre polyvalent et peut, par exemple, alimenter un réfrigérateur de camping ou un éclairage.
L’Explorer 3000 V2, de son côté, ajoute un kilowattheure supplémentaire et atteint 3 600 W de puissance de sortie, avec la capacité de supporter des pics jusqu’à 7 200 W. De quoi alimenter des appareils gourmands comme une plaque à induction, un petit climatiseur ou encore des outils électriques.