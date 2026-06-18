Réaliser des économies grâce à l’énergie solaire suppose de pouvoir stocker l’électricité afin de la réutiliser lorsque la production baisse ou qu’elle s’interrompt pendant la nuit. C’est précisément l’objectif des stations SolarVault 3.

Jackery a imaginé un dispositif plug-and-play qui s'installe en quelques minutes, suffisamment compact pour trouver sa place sur un balcon ou une terrasse. Une IA pilote le système en temps réel afin de tirer le maximum de l’énergie produite et de réaliser davantage d’économies. Il suffit de connecter les panneaux solaires, de brancher le système au réseau domestique et le tour est joué : vous produisez, stockez et consommez votre propre énergie solaire sans aucune installation complexe.

Et pour garantir une utilisation sereine, le système intègre plusieurs niveaux de protection : un refroidissement par circulation d’air, une surveillance continue des températures, ainsi qu’un dispositif automatique de suppression d’incendie par aérosol en cas de surchauffe.