Le design de ce TQ55QN77F est une réussite. D'abord, Samsung a doté son produit d'un pied central, pratique pour ceux qui n'ont pas de grand meuble TV. Le téléviseur affiche une épaisseur de 24,7 cm, pied inclus. Si cette épaisseur vous dérange, l'appareil emporte la norme VESA 200x200 et peut être accroché à un mur.

Pour convaincre, Samsung ne mise pas sur le design du téléviseur, mais évidemment sur la qualité de son image. La dalle MiniLED de 55 pouces affiche du contenu en 4K et est compatible avec le HDR10+. Surtout, Samsung est fier des fonctionnalités liées au gaming. Le TQ55QN77F possède deux ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles de dernière génération. Il dispose d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de l'ALLM et du VRR. C'est donc un téléviseur qui plaira aux gamers.

Au niveau de l'interface, Samsung utilise toujours Tizen OS, son logiciel maison. Celui-ci reste classique, mais il est complet avec un accès facile aux différentes plateformes de streaming et des suggestions de programmes basées sur vos habitudes de consommation.