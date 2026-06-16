Avec le Samsung TQ55QN77F, les gamers seront ravis d'avoir un grand écran de 55 pouces pour savourer leurs jeux en 4K. Actuellement, le téléviseur est dispo pour 599€ chez Boulanger.
Cet été est évidemment marqué par la Coupe du monde de football. Pour savourer les matchs dans de bonnes conditions sans casser sa tirelire, le Samsung TQ55QN77F est une excellente proposition ! Sa dalle de 55 pouces 4K saura vous convaincre surtout dans les ambiances les plus tamisées. À la mi-temps des matchs, vous pourrez même profiter des fonctionnalités gaming du téléviseur pour lancer, par exemple, Mario Kart. Chez Boulanger, le TQ55QN77F s'offre une remise de 50€.
Pourquoi choisir le Samsung TQ55QN77F ?
- La dalle de 55 pouces à 144 Hz : Si la dalle n'est pas parfaite, elle devrait convenir pour les soirées foot, mais aussi pour les sessions gaming grâce à la présence du 144 Hz.
- L'expérience Tizen OS : Samsung maîtrise son interface maison et propose un logiciel complet et intuitif avec des suggestions de programmes basées sur les habitudes de consommation.
- Un affichage en 4K : Si le Dolby Vision n'est pas de la partie, Samsung mise sur le HDR10+ pour offrir de meilleurs contrastes.
Samsung mise sur le 144 Hz
Le design de ce TQ55QN77F est une réussite. D'abord, Samsung a doté son produit d'un pied central, pratique pour ceux qui n'ont pas de grand meuble TV. Le téléviseur affiche une épaisseur de 24,7 cm, pied inclus. Si cette épaisseur vous dérange, l'appareil emporte la norme VESA 200x200 et peut être accroché à un mur.
Pour convaincre, Samsung ne mise pas sur le design du téléviseur, mais évidemment sur la qualité de son image. La dalle MiniLED de 55 pouces affiche du contenu en 4K et est compatible avec le HDR10+. Surtout, Samsung est fier des fonctionnalités liées au gaming. Le TQ55QN77F possède deux ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles de dernière génération. Il dispose d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de l'ALLM et du VRR. C'est donc un téléviseur qui plaira aux gamers.
Au niveau de l'interface, Samsung utilise toujours Tizen OS, son logiciel maison. Celui-ci reste classique, mais il est complet avec un accès facile aux différentes plateformes de streaming et des suggestions de programmes basées sur vos habitudes de consommation.
Un écran en manque de peps
Cette Coupe du Monde 2026 prend place aux États-Unis et une grande partie des rencontres sont diffusées la nuit. Une bonne nouvelle pour ce téléviseur de Samsung puisqu'elle permet de cacher son principal défaut : la luminosité. Son pic en HDR est mesuré à 800 cd/m², ce qui est bien inférieur à ce que peut proposer la concurrence sur un prix similaire. Par exemple, le Hisense U7Q Pro monte à 1 450 cd/m².
L'audio aussi pêche. Si le Dolby Atmos est de la partie, les haut-parleurs manquent de puissance et vont rapidement montrer des limites dans les plus grands salons. Cependant, Samsung semble avoir trouvé la solution à tous ses maux avec le Q-Symphony. Il est possible de synchroniser une barre de son issue de la marque sud-coréenne pour avoir un meilleur rendu sonore. Une telle proposition implique un second passage à la caisse, ce qui arrange le portefeuille de Samsung, mais pas le vôtre.
✅ Les points forts
- La dalle QLED de 55 pouces
- Compatible avec le gaming
- Une navigation fluide grâce à Tizen OS
❌ Les limites
- Des reflets trop présents
- Un rendu audio trop léger
Si vous êtes déjà fidèle à l'écosystème de Samsung notamment sur la partie audio alors le TQ55QN77F est un excellent téléviseur. Il sera facile de corriger le défaut de l'audio avec une barre de son. Cependant, si la marque ne vous intéresse peu, d'autres modèles sont plus performants notamment au niveau de l'image avec du Dolby Vision et une meilleure luminosité. Toutefois, si vous êtes un gamer alors ce téléviseur saura vous séduire. Concrètement, ce TQ55QN77F est un TV complet qui trouvera son public selon les besoins de chacun.
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