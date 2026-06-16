Pourquoi attendre le Prime Day quand les bonnes affaires sont déjà là ? Amazon affiche son Fire TV Stick Select à un tarif réduit, idéal pour profiter de vos plateformes de streaming préférées.
Si le coup d’envoi officiel du Prime Day aura lieu le 23 juin, Amazon s’offre une première répétition et de nombreux produits tech sont déjà disponibles à prix réduit. C’est le cas du Fire TV Stick Select, bradé par l’enseigne puisqu’il est actuellement vendu à moitié prix et est affiché à 26,99€.
Pourquoi choisir l’Amazon Fire TV Stick Select ?
- Un Fire Stick intuitif : Facile à installer, cet appareil s’appuie sur l’interface Fire OS pour accéder facilement aux différentes plateformes de streaming.
- Des contenus en 4K : Le Fire Stick affiche une image en 4K et est compatible avec le HDR10+ pour renforcer la qualité des contrastes.
- Compatible avec la Xbox : Grâce au Cloud et au Xbox Game Pass, il est possible de lancer des jeux sans avoir la console à proximité.
Une proposition complète
Le Fire Stick Select d’Amazon remplit le cahier des charges attendu pour un tel produit. La mise en place est intuitive. Il suffit de brancher l’appareil à une prise, de le relier à votre TV, de le connecter à Internet et le tour est joué ! L’objet diffuse des contenus en 4K et est compatible avec le HDR10+.
Ce Stick Select dispose de 8 Go de stockage, mais cette donnée ne prend pas en compte les applications déjà installées. Parmi elles, on retrouve évidemment Prime Video. Si le stick tourne sous Fire OS, il ne fait pas l’impasse sur les autres plateformes de streaming. L’interface propose des programmes basés sur vos habitudes de consommation. Il est aussi possible de demander des suggestions directement à Alexa.
Un Fire Stick suffisant ?
Amazon a sorti quatre déclinaisons de son Fire Stick. D’un point de vue purement financier, le Fire Stick Select s’affiche comme l’objet le plus intéressant. Toutefois, il fait des concessions assez évidentes pour pousser le client à se tourner vers les itérations supérieures. Pour commencer, il n’est pas compatible avec le Wi-Fi 6 et ne propose pas de contenus en Dolby Atmos et Vision.
Ce sont les principales différences entre la version Select et les versions les plus onéreuses. Les autres écarts semblent moins pertinents au quotidien. Par exemple, il n'est pas possible de mettre une vidéo en incrustation, mais il est difficile de voir l’utilité réelle de cette fonctionnalité dans la vie de tous les jours.
Ainsi, ce Fire Select devrait convenir à tout le monde et seuls les cinéphiles risquent de devoir se tourner vers les versions supérieures pour avoir le rendu le plus immersif possible.
✅ Les points forts
- Le HDR10+
- Un système intuitif
- La présence d’Alexa
❌ Les limites
- Pas de Wi-Fi 6
- 8 Go de stockage annoncé, mais un espace déjà bien rempli par les applications pré-installées
Le Fire Stick TV est un appareil complet, sans être extraordinaire pour autant. Pour une utilisation quotidienne, il sera largement suffisant, surtout à ce prix-là. La différence de 40 euros entre le Stick Select et le Stick 4K Plus justifie les nombreuses concessions qu’Amazon a réalisées sur son modèle d’entrée de gamme. Au prix fort, la comparaison entre les deux produits aurait été plus intéressante et il aurait pu être plus pertinent de se tourner vers l’itération supérieure.
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