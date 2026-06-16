Le Fire Stick Select d’Amazon remplit le cahier des charges attendu pour un tel produit. La mise en place est intuitive. Il suffit de brancher l’appareil à une prise, de le relier à votre TV, de le connecter à Internet et le tour est joué ! L’objet diffuse des contenus en 4K et est compatible avec le HDR10+.

Ce Stick Select dispose de 8 Go de stockage, mais cette donnée ne prend pas en compte les applications déjà installées. Parmi elles, on retrouve évidemment Prime Video. Si le stick tourne sous Fire OS, il ne fait pas l’impasse sur les autres plateformes de streaming. L’interface propose des programmes basés sur vos habitudes de consommation. Il est aussi possible de demander des suggestions directement à Alexa.