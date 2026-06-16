Le compte à rebours est lancé. Dans exactement une semaine, Amazon ouvre officiellement les portes de son Prime Day 2025, l’un des événements commerciaux les plus attendus de l’année. Mais la plateforme n’attend pas le coup d’envoi officiel pour frapper : dès maintenant, des offres avant-premières apparaissent sur des références high-tech très demandées.

Cette sélection du mardi 16 juin en est la preuve. Sept produits, des remises allant jusqu’à 80 %, et des catégories particulièrement pertinentes en ce début d’été : climatisation mobile, robotique de jardin, sécurité connectée et accessoires PC.

La chaleur s’installe durablement sur la France, ce qui rend les climatiseurs mobiles Comfy et Midea particulièrement stratégiques. Les robots tondeuses Dreame et MOVA s’adressent à ceux qui veulent profiter de leur jardin sans y passer leurs week-ends. Et pour les petits budgets, le chargeur Anker et la souris Razer complètent la sélection avec des remises franches.

Pas besoin d’attendre le Prime Day pour faire de bonnes affaires. Ces offres sont disponibles dès aujourd’hui, et les stocks ne suivront pas forcément jusqu’à la semaine prochaine.