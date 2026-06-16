Une semaine avant le Prime Day, Amazon lâche déjà des offres sérieuses sur des produits très recherchés cet été. Climatiseurs, robots tondeuses, caméras de surveillance : voici les meilleures promos du jour.
Le compte à rebours est lancé. Dans exactement une semaine, Amazon ouvre officiellement les portes de son Prime Day 2025, l’un des événements commerciaux les plus attendus de l’année. Mais la plateforme n’attend pas le coup d’envoi officiel pour frapper : dès maintenant, des offres avant-premières apparaissent sur des références high-tech très demandées.
Cette sélection du mardi 16 juin en est la preuve. Sept produits, des remises allant jusqu’à 80 %, et des catégories particulièrement pertinentes en ce début d’été : climatisation mobile, robotique de jardin, sécurité connectée et accessoires PC.
La chaleur s’installe durablement sur la France, ce qui rend les climatiseurs mobiles Comfy et Midea particulièrement stratégiques. Les robots tondeuses Dreame et MOVA s’adressent à ceux qui veulent profiter de leur jardin sans y passer leurs week-ends. Et pour les petits budgets, le chargeur Anker et la souris Razer complètent la sélection avec des remises franches.
Pas besoin d’attendre le Prime Day pour faire de bonnes affaires. Ces offres sont disponibles dès aujourd’hui, et les stocks ne suivront pas forcément jusqu’à la semaine prochaine.
Top 7 bons plans Amazon en avant-première du Prime Day
- Climatiseur mobile 4 en 1 Comfy 12 000 BTU à 434,99 € au lieu de 475,11 €
- Climatiseur mobile silencieux Midea 12 000 BTU à 429,99 € au lieu de 475,99 €
- Souris gamer Razer Basilisk V3 à 42,86 € au lieu de 84,99 €
- Pack caméra + sonnette Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 134,98 €
- Robot tondeuse Dreame A1 Pro à 792,30 € au lieu de 1 099 €
- Chargeur USB-C Anker Nano 2 65 W à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Robot tondeuse MOVA ViAX 500 à 549 € au lieu de 749 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
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- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5 € par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Pour qui sont ces promos ?
Cette sélection cible avant tout les propriétaires de maisons et jardins qui ont des projets d’équipement estival. Les deux climatiseurs mobiles (Comfy et Midea) s’adressent à ceux qui veulent rafraîchir un appartement ou une pièce sans installation fixe. Les robots tondeuses Dreame et MOVA conviennent à des profils très différents : le Dreame A1 Pro cible les grandes surfaces jusqu’à 2 000 m², le MOVA ViAX 500 des jardins jusqu’à 600 m².
Climatiseur Comfy 4 en 1 : polyvalent, il chauffe, refroidit, déshumidifie et ventile — idéal toute l’année. Climatiseur Midea silencieux : conçu pour les chambres et pièces à vivre où le bruit est un critère décisif.
Souris Razer Basilisk V3 : une référence gaming filaire à prix cassé, parfaite pour upgrader son setup.
Pack Blink Outdoor 4 : caméra extérieure + sonnette vidéo à moins de 25 €, une affaire rare.
Dreame A1 Pro : LiDAR 360°, évitement d’obstacles, gestion de zones — pour les grands jardins exigeants.
Chargeur Anker Nano 2 65 W : compact, puissant, compatible laptop — à mettre dans tout sac.
MOVA ViAX 500 : cartographie IA, LiDAR, coupe des bords — une tondeuse autonome complète sous les 550 €.
Pourquoi craquer maintenant plutôt qu’attendre le Prime Day ?
Les offres avant-premières Amazon ont une caractéristique bien connue : elles disparaissent sans prévenir. Contrairement aux ventes flash du Prime Day lui-même, limitées à 48 heures, ces promos anticipées n’ont pas de compte à rebours affiché, ce qui crée une fausse impression de disponibilité durable. Les stocks sur les climatiseurs mobiles sont particulièrement tendus en ce moment : la demande explose dès les premières chaleurs.
Pour les robots tondeuses, commander maintenant permet aussi une livraison avant le week-end, idéale pour une première tonte ce samedi. Quant aux remises (jusqu’à 80 % sur le pack Blink), rien ne garantit qu’elles seront reconduites la semaine prochaine.
FAQ
Ces offres sont-elles réservées aux membres Prime ?
Non, ces promotions avant-première sont accessibles à tous les clients Amazon. Les membres Prime bénéficieront en revanche d’offres exclusives supplémentaires lors du Prime Day officiel la semaine prochaine.
Comment savoir si le prix affiché est vraiment une bonne affaire ?
Amazon affiche le prix barré de référence sur chaque fiche produit. Vous pouvez également vérifier l’historique des prix via des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel pour confirmer que la remise est réelle.
Les délais de livraison sont-ils garantis avant le week-end ?
Pour les membres Prime, la livraison en un jour ouvré est disponible sur la majorité de ces références. En commandant aujourd’hui, une réception jeudi ou vendredi est réaliste pour la plupart des produits.