Le Samsung TQ55S90F se démarque d’abord grâce à son design. Au lieu d’embarquer deux paniers situés à chacune des extrémités du produit, le TV de Samsung opte plutôt pour un pied central. Un format qui a facilité son installation puisqu'il n’est pas nécessaire d’avoir un grand meuble pour accueillir le téléviseur.

Une fois installé, la dalle OLED de 55 pouces dévoile tout son potentiel. Outre sa résolution de 3 840 x 2 160 pixels, la qualité de l’image est renforcée par la présence du HDR10+. Toutefois, le Dolby Vision n'est pas de la partie.

Au niveau de l’audio, le TQ55S90F reste assez standard avec un son équilibré. De fait, l’immersion n'est pas optimale, mais Samsung pallie ce défaut avec la technologie Q-Symphony. Elle permet de connecter une barre de son de la marque sud-coréenne pour obtenir un son plus immersif.