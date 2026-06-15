Pour moins de 1000 €, il est désormais possible d’acquérir un téléviseur efficace pour « binge-watcher » des séries, mais aussi pour jouer dans de bonnes conditions.
La Coupe du Monde 2026 bat son plein et si vous cherchez un téléviseur prêt à vous immerger dans les différentes rencontres, le Samsung TQ55S90F est fait pour vous ! Il est équipé d’une dalle OLED de 55", compatible avec le HDR10+. Ce TV ne se limite pas à l’image et possède de bonnes spécificités pour les jeux vidéo. En ce moment, il passe sous les 1 000 € grâce à une offre de remboursement Samsung.
Pourquoi choisir le Samsung TQ55S90F ?
- Une sublime image : Le TQ55S90F est un téléviseur complet avec une résolution 4K, compatible avec le HDR10+.
- De bonnes fonctionnalités pour le gaming : Quatre ports HDMI 2.1, du 144 Hz avec l’ALLM et le VRR, le TQ55S90F saura ravir les gamers.
- Un audio renforcé par le Q-Symphony : Pour booster le volume de ce téléviseur, une barre de son peut être connectée afin d’avoir une expérience encore plus immersive.
Une proposition complète sans être parfaite
Le Samsung TQ55S90F se démarque d’abord grâce à son design. Au lieu d’embarquer deux paniers situés à chacune des extrémités du produit, le TV de Samsung opte plutôt pour un pied central. Un format qui a facilité son installation puisqu'il n’est pas nécessaire d’avoir un grand meuble pour accueillir le téléviseur.
Une fois installé, la dalle OLED de 55 pouces dévoile tout son potentiel. Outre sa résolution de 3 840 x 2 160 pixels, la qualité de l’image est renforcée par la présence du HDR10+. Toutefois, le Dolby Vision n'est pas de la partie.
Au niveau de l’audio, le TQ55S90F reste assez standard avec un son équilibré. De fait, l’immersion n'est pas optimale, mais Samsung pallie ce défaut avec la technologie Q-Symphony. Elle permet de connecter une barre de son de la marque sud-coréenne pour obtenir un son plus immersif.
Et pour le gaming ?
Pour un prix de vente habituellement affiché à 1 199 euros, le TQ55S90F ne pouvait pas se contenter d’être un bon téléviseur pour des soirées cinéma. Samsung a aussi pensé aux gamers. Le TV embarque quatre ports HDMI 2.1, compatibles avec les consoles de dernière génération. En jeu, le produit de Samsung emporte le 144 Hz, mais aussi l’ALLM et le VRR pour des sessions gaming sans latence.
Pour naviguer dans les différents menus, Samsung continue avec son interface maison : Tizen OS. Elle donne un accès facile aux différentes plateformes de streaming, renforcé par des raccourcis présents sur la télécommande. Le téléviseur est aussi compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa.
✅ Les points forts
- La compatibilité avec le HDR10+
- De bonnes fonctionnalités pour le gaming
- Compatible avec Q-Symphony
❌ Les limites
- Pas de Dolby Vision
- Une proposition sonore limitée
Avec le Samsung TQ55S90F, vous aurez sous les yeux un téléviseur parfait pour les soirées cinéma, mais aussi pour des sessions de gaming. Seuls les fans de cinéma risquent d’être déçus par l’absence du Dolby Vision et le rendu sonore assez limité. Toutefois, il s’agit de deux défauts qui se feront remarquer dans cette configuration précise. Pour la vie quotidienne, le TQ55S90F est un excellent produit.
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