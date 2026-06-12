La TCL 65Q6C est une TV 4K UHD de 65 pouces (164 cm) qui s'appuie sur une dalle QD-MiniLED 144 Hz pour combiner fluidité et qualité d'image. La résolution Ultra HD 3840 x 2160 pixels assure un piqué d'image très propre sur cette diagonale, que ce soit sur les contenus natifs 4K ou en upscaling depuis du Full HD. La compatibilité HDR permet d'exploiter les contenus premium des plateformes de streaming et des consoles récentes, avec une luminosité et un contraste supérieurs à ce que propose un simple LCD. Côté connectique, la TV embarque plusieurs ports HDMI pour brancher simultanément console, décodeur et lecteur, ainsi que Wi-Fi et Bluetooth pour les usages sans fil.