La TCL 65Q6C, TV Gaming 4K QD-MiniLED 65 pouces avec dalle 144 Hz, est actuellement proposée en pack avec une barre de son TCL à 599,99 € au lieu de 788,99 €, soit 189 € d'économie et 23% de réduction. Un pack complet, image et son, rarement accessible à ce niveau de prix pour une TV Gaming de cette diagonale.
Alors que la Coupe du Monde est tout juste lancéeet que les soirées de matchs s'enchaînent, investir dans une grande TV Gaming polyvalente a clairement du sens. La TCL 65Q6C vise les foyers qui veulent une image contrastée et fluide pour le sport, les films et les jeux vidéo, sans multiplier les achats. Avec la barre de son incluse dans ce pack, l'expérience sonore est aussi prise en compte dès l'achat, ce qui évite d'avoir à compléter l'installation dans un second temps.
Pourquoi choisir ce Bundle TV TCL avec barre de son ?
- Un pack complet TV + barre de son à moins de 600 €, soit 189 € d'économie sur le prix habituel
- Une dalle QD-MiniLED 144 Hz, pour une image très fluide sur les matchs, les jeux et les films
- 65 pouces pour une vraie immersion dans un salon de taille standard.
Une TV pensée pour la fluidité et le contraste
La TCL 65Q6C est une TV 4K UHD de 65 pouces (164 cm) qui s'appuie sur une dalle QD-MiniLED 144 Hz pour combiner fluidité et qualité d'image. La résolution Ultra HD 3840 x 2160 pixels assure un piqué d'image très propre sur cette diagonale, que ce soit sur les contenus natifs 4K ou en upscaling depuis du Full HD. La compatibilité HDR permet d'exploiter les contenus premium des plateformes de streaming et des consoles récentes, avec une luminosité et un contraste supérieurs à ce que propose un simple LCD. Côté connectique, la TV embarque plusieurs ports HDMI pour brancher simultanément console, décodeur et lecteur, ainsi que Wi-Fi et Bluetooth pour les usages sans fil.
Une barre de son incluse pour une expérience complète dès le coup de sifflet
L'intérêt de ce pack réside aussi dans la barre de son TCL fournie avec la TV. Les haut-parleurs intégrés d'un téléviseur de cette gamme de prix restent souvent insuffisants pour restituer une vraie ambiance sur les matchs ou les films d'action. Avec la barre de son incluse, le pack offre un rendu sonore nettement plus large et plus enveloppant dès la première utilisation, sans avoir à prévoir un budget supplémentaire pour l'audio. Pour les soirées Coupe du Monde ou les sessions gaming, l'immersion est ainsi complète sans multiplier les achats ou les installations.
✅ Les points forts
- Pack complet TV + barre de son à moins de 600 €
- Dalle QD-MiniLED 144 Hz pour une image très fluide et contrastée
- 65 pouces pour une immersion réelle dans un salon standard
❌ Les limites
- Barre de son d'entrée de gamme incluse dans le pack
- MiniLED moins performant qu'un OLED sur le contraste absolu
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