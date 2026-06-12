La LG OLED55C6 s’appuie sur une dalle OLED 4K de dernière génération, capable d’éteindre chaque pixel individuellement. En pratique, cela permet d’obtenir des noirs réellement profonds, sans halo ni voile gris dans les scènes sombres, ce qui change nettement la lecture des matchs en nocturne et des films contrastés. Le contraste perçu est bien plus élevé que sur un LCD classique, avec des couleurs qui restent stables même lorsque vous regardez l’écran légèrement de côté, ce qui est fréquent quand plusieurs personnes suivent une rencontre en même temps.

La gestion des contenus HDR (type HDR10, Dolby Vision, HLG selon la version exacte) permet aussi de mieux faire ressortir les détails dans les zones claires comme les projecteurs de stade ou les reflets, tout en préservant les nuances dans les zones d’ombre. Cet ensemble donne une image très lisible pour le sport, mais aussi très agréable pour les séances cinéma et séries une fois la Coupe du Monde terminée.