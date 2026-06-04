Le Mondial 2026 approche, et avec lui l'envie de profiter des matchs sur un écran à la hauteur de l'événement. Le TCL 85C89K, élu meilleur téléviseur 2025 par Clubic, est disponible à 1 799 € chez Boulanger, soit 200 € de moins que son tarif habituel, avec en prime une offre de remboursement TCL de 200 € valable jusqu'au 23 juin.
Bien avant le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde 2026, la question de l'écran s'impose pour les amateurs de football. Le TCL 85C89K répond à cette attente avec 85 pouces de dalle QD-Mini LED, 2 880 zones de rétroéclairage et un pic de luminosité parmi les plus élevés de sa catégorie. Proposé chez Boulanger à 1 799€, il est aussi éligible à une offre de remboursement TCL de 200 €, portant son prix effectif à 1 599 € une fois la démarche finalisée avant le 23 juin 2026.
Ce modèle sorti en mai 2025 a convaincu la rédaction Clubic au point de décrocher la note de 9/10 et le titre de meilleur téléviseur de l'année lors des Clubic Awards 2025, une distinction pesante dans un marché longtemps dominé par les grandes marques coréennes et japonaises.
Pourquoi choisir le TCL 85C89K ?
- Clubic Award 2025 du meilleur téléviseur : noté 9/10 par la rédaction, le C89K a décroché cette distinction face aux meilleures références OLED du marché.
- 2 880 zones de dimming pour une image spectaculaire : la dalle QD-Mini LED 7e génération assure des noirs profonds et une luminosité de crête élevée, idéale pour les contenus HDR en 4K.
- 200 € remboursés via l'ODR TCL : avec le remboursement TCL valable jusqu'au 23 juin 2026, le prix effectif de ce 85 pouces descend à 1 599 €, un niveau rarissime pour cette diagonale et ces performances.
Sport, cinéma et jeu : un écran 85 pouces sans compromis
Placer un 85 pouces dans un salon, c'est transformer n'importe quelle soirée en véritable événement. Le TCL 85C89K exploite pleinement cette diagonale grâce au processeur AiPQ Pro et à sa dalle QD-Mini LED, qui prend en charge le Dolby Vision IQ, le HDR10+ et le HDR Premium 5000 pour une restitution précise sur toutes les sources, du streaming à la lecture Blu-ray 4K. Pour les retransmissions sportives, la fluidité native à 144 Hz élimine les flous de mouvement sur les actions rapides, dribbles et tirs compris.
Dans notre test Clubic, la gestion du blooming a été jugée contenue malgré la densité du rétroéclairage, et l'audio Bang & Olufsen (90 W, Dolby Atmos) s'est détaché nettement de la concurrence. Les 4 ports HDMI 2.1 et la compatibilité FreeSync Premium Pro complètent un profil gaming convaincant, avec une latence réduite en mode Game Master pour la PS5 et la Xbox Series X.
Face aux OLED et aux autres MiniLED 85 pouces, où se situe le C89K ?
Dans ce segment, le Samsung QN90F 85 pouces (Neo QLED) se présente comme le concurrent le plus naturel, mais avec une densité de zones de rétroéclairage inférieure et un tarif souvent plus élevé. Un écran OLED 85 pouces chez LG ou Sony dépasse les 2 500 €, un écart que l'image du TCL C89K rend de moins en moins justifiable, selon la rédaction Clubic.
✅ Les points forts
- Dalle QD-Mini LED 7e génération avec 2 880 zones de dimming, pour un contraste et une luminosité de niveau premium
- Élu meilleur téléviseur 2025 par Clubic (9/10), face aux meilleures références OLED du marché
- Audio Bang & Olufsen 90 W avec Dolby Atmos, bien au-dessus de la moyenne de la catégorie
- 4 ports HDMI 2.1 pour consoles, barres de son et sources multiples sans concession
- Google TV intégré avec accès direct aux plateformes de streaming et à l'assistant Google
❌ Les limites
- Colorimétrie SDR perfectible par rapport à certains concurrents mieux calibrés en sortie de boîte
- Revêtement d'écran sensible aux reflets dans les pièces très exposées à la lumière naturelle
- Blooming encore perceptible dans certaines scènes à fort contraste, comme les sous-titres blancs sur fond noir
- L'ODR de 200 € nécessite une démarche en ligne avec justificatifs, remboursement sous 6 à 8 semaines
La Coupe du monde 2026 démarre le 11 juin et l'ODR TCL de 200 € expire le 23 juin : deux raisons de ne pas attendre pour commander le TCL 85C89K chez Boulanger.
Le TCL 85C89K propose un rapport performance/prix difficile à contester sur le segment 85 pouces. Élu meilleur téléviseur de l'année par Clubic avec 9/10, il conjugue image spectaculaire, audio soigné et polyvalence réelle entre cinéma, sport et jeu vidéo. À 1 799 € chez Boulanger, avec 200 € remboursés via l'ODR TCL jusqu'au 23 juin, le prix effectif de 1 599 € positionne ce grand écran de façon très compétitive face aux MiniLED et OLED de même diagonale.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux amateurs de grandes diagonales qui souhaitent vivre la Coupe du monde 2026 dans de bonnes conditions, aux cinéphiles habitués aux contenus HDR et aux joueurs en quête d'un écran réactif compatible PS5 et Xbox Series X. En revanche, si votre salon est fortement exposé à la lumière naturelle ou si vous privilégiez une calibration SDR irréprochable, quelques alternatives méritent d'être comparées avant de valider. Pour tous les autres, la fenêtre est courte.
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