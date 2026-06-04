Bien avant le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde 2026, la question de l'écran s'impose pour les amateurs de football. Le TCL 85C89K répond à cette attente avec 85 pouces de dalle QD-Mini LED, 2 880 zones de rétroéclairage et un pic de luminosité parmi les plus élevés de sa catégorie. Proposé chez Boulanger à 1 799€, il est aussi éligible à une offre de remboursement TCL de 200 €, portant son prix effectif à 1 599 € une fois la démarche finalisée avant le 23 juin 2026.

Ce modèle sorti en mai 2025 a convaincu la rédaction Clubic au point de décrocher la note de 9/10 et le titre de meilleur téléviseur de l'année lors des Clubic Awards 2025, une distinction pesante dans un marché longtemps dominé par les grandes marques coréennes et japonaises.