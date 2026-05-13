Ce mois de mai 2026 est rempli de ponts, et c’est une belle nouvelle pour votre repos. Avec de potentiels congés à solder et le soleil au rendez-vous, tous les voyants sont au vert, ou presque, pour prendre la route.
Pour économiser votre précieux carburant, et optimiser des trajets parfois longs sans stress, avez-vous pensé à votre badge de télépéage ?
Bonne nouvelle, Fulli vous propose une belle offre comprenant 8 mois de frais de gestion offerts en France sur son badge Nomade grâce au code promo WEEKEND26.
Partez ainsi facilement en France, mais aussi en Espagne et au Portugal, avec un accès aux voies de télépéage ainsi qu’au règlement de près de 900 parkings.
Les points forts de Fulli :
- 8 mois de frais de gestion en France offerts
- Des offres sans engagement
- 4,5/5 parmi plus de 38 000 avis sur Trustpilot
Les trajets en voiture sont facilités avec Fulli
Votre offre Nomade vous accompagne en France, en Espagne et au Portugal
Si vous avez choisi de décompresser en ce mois de mai 2026, vous voici à la bonne adresse. Après le 1er et le 8 mai, 2 ponts sont encore au programme avec l’Ascension ainsi que la Pentecôte.
Dans cette perspective, Fulli pense à vous avec son offre dédiée à celles et ceux qui souhaitent prendre la route sans se prendre la tête.
Voilà qui explique notamment pourquoi Fulli fait partie des meilleurs services de télépéage en mai 2026 selon le comparatif indépendant de Clubic.
Après avoir passé votre commande, votre badge est expédié sous 48h. L’installation sur le pare-brise de votre véhicule est aisée grâce au support inclus, et le tour est joué.
Il ne vous reste plus qu’à prendre la route, en ayant accès aux voies de télépéage à chaque barrière rencontrée, que ce soit en France, en Espagne ou au Portugal.
Limitez ainsi le freinage en ayant accès, selon les structures, aux voies de circulation à 30km/h, et optimisez votre facturation, et donc votre budget de vacances, en reportant le paiement de votre quittance au 15 du mois suivant.
Quels sont les avantages de mon badge de télépéage Fulli ?
En plus d’une expédition rapide et d’un accès aux réseaux autoroutiers espagnol, français et portugais, l’offre Nomade de Fulli vous permet de régler la note dans plus de 900 parkings au sein de ces 3 pays.
Là encore, cela est gage de stress réduit. Il n’est plus question d’avoir à conserver votre ticket, avec la crainte potentielle de l’égarer. Choisissez la route à prendre, et Fulli s’occupe de rendre votre trajet aussi agréable que possible.
Depuis votre espace en ligne, vous pouvez gérer vos commandes, par exemple pour un badge supplémentaire, consulter votre consommation en cours, ou encore, profiter d’offres partenaires avec jusqu’à - 70 % de réduction.
Comment profiter de mon offre Nomade en promo chez Fulli ?
Vous avez jusqu’au 18 mai 2026 pour passer commande de votre badge de télépéage et ainsi économiser 31 € chez Fulli.
En effet, votre code promo WEEKEND26 vous permet de profiter de :
- un badge de télépéage offertl’absence de frais pour sa mise en service
- de son envoi gratuit en France ou à l’étrangerde 8 mois de gestion sans dépenser le moindre centime, sur les autoroutes françaises.
Notez que cette offre est sans engagement, vous êtes donc libre comme l’air. 14 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec votre achat.
Concernant l’accès aux réseaux autoroutiers espagnol et portugais, les frais de gestion sont de 2,40 €/mois. Une fois ces 8 premiers mois écoulés, si vous conservez votre badge Nomade chez Fulli, vous ne payez qu’1,90 €/mois si vous utilisez votre appareil.
Que ce soit en France, en Espagne ou au Portugal, aucun frais ne s’applique les mois où le badge n’est pas utilisé. La seule limite, au-delà de 24 mois de non-utilisation, est une facturation de 10 €.
Au besoin, d’autres offres, par exemple Nomade+ pour voyager sur les autoroutes italiennes, ou une réduction pour les 18-25 ans, sont disponibles.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à + de 450 parkings en France ainsi qu'une application mobile complète. Avec un très bon niveau de confiance de la part de ses utilisateurs, Fulli est une solution idéale pour parcourir les autoroutes en maîtrisant son budget.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Peut être combiné avec la recharge électrique et compatible parkings
- Manque de services supplémentaires