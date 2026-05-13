Proton AG n'est plus à présenter dans l'univers de la protection de la vie privée en ligne. Derrière Proton Mail et Proton VPN, la fondation suisse a lancé son gestionnaire de mots de passe en 2023, et depuis, Proton Pass s'est progressivement imposé comme une alternative sérieuse aux références du marché. Avec Pass Family, l'offre prend une dimension collective : jusqu'à six membres bénéficient chacun d'un compte Pass Plus complet, le tout piloté par un administrateur depuis un panneau dédié.

À 4,99 €/mois facturés annuellement (59,88 € par an), soit une remise de 29 % sur le tarif habituel à 6,99 €/mois, ce bon plan s'adresse avant tout aux foyers qui peinent à organiser leur sécurité numérique de façon cohérente.