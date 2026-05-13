Les mots de passe de la famille, c'est souvent le parent pauvre de la sécurité numérique au quotidien : chacun fait comme il peut, entre mémos sur le téléphone et réutilisation des mêmes codes partout. Proton Pass Family propose justement une réponse structurée à ce problème, et son tarif actuel à 4,99 €/mois pour six comptes mérite qu'on s'y arrête sérieusement.
Proton AG n'est plus à présenter dans l'univers de la protection de la vie privée en ligne. Derrière Proton Mail et Proton VPN, la fondation suisse a lancé son gestionnaire de mots de passe en 2023, et depuis, Proton Pass s'est progressivement imposé comme une alternative sérieuse aux références du marché. Avec Pass Family, l'offre prend une dimension collective : jusqu'à six membres bénéficient chacun d'un compte Pass Plus complet, le tout piloté par un administrateur depuis un panneau dédié.
À 4,99 €/mois facturés annuellement (59,88 € par an), soit une remise de 29 % sur le tarif habituel à 6,99 €/mois, ce bon plan s'adresse avant tout aux foyers qui peinent à organiser leur sécurité numérique de façon cohérente.
Pourquoi choisir le Proton Pass Family ?
- Rapport coût par utilisateur particulièrement avantageux. À 4,99 €/mois pour six comptes, cela revient à environ 0,83 € par utilisateur et par mois, un niveau de prix difficile à égaler avec des abonnements individuels, même chez des concurrents positionnés sur l'entrée de gamme.
- Six comptes Pass Plus sans compromis. Chaque membre dispose des fonctionnalités complètes de Pass Plus : alias hide-my-email illimités, authentification à deux facteurs intégrée, surveillance du dark web via Pass Monitor, coffres-forts partagés et stockage chiffré de notes sensibles.
- Un panneau d'administration pensé pour les non-techniciens. L'administrateur peut inviter ou retirer des membres à tout moment sans que ceux-ci perdent leurs données personnelles, et sans que les vies privées de chacun ne se mélangent, chaque compte reste cloisonné.
Sécurité partagée, vie privée préservée : comment fonctionne-t-il concrètement ?
Le cœur de Proton Pass repose sur un chiffrement de bout en bout qui couvre non seulement les mots de passe, mais aussi tous les champs associés — noms d'utilisateur, URLs, notes, informations de paiement — ainsi que les métadonnées. Dans le cadre familial, les coffres-forts partagés permettent de mettre en commun des accès collectifs (comptes streaming, services d'abonnement familiaux, accès Wi-Fi invité) sans révéler les identifiants personnels de chacun.
Comme notre test de Proton Pass le souligne, la prise en main reste accessible même pour des membres moins à l'aise avec la technologie, ce qui est une qualité particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'embarquer des enfants ou des seniors dans une démarche de sécurité numérique. La compatibilité couvre Windows, macOS, Linux, iOS, Android et l'ensemble des extensions de navigateurs majeurs, ce qui évite les frictions liées à la diversité des appareils au sein d'un foyer.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass face aux alternatives familiales : ce Qui Change
Les solutions comparables sur ce segment (1Password Families, Dashlane) se positionnent généralement entre 4 et 5 € par utilisateur par mois, soit une facture bien plus lourde pour couvrir six personnes.
Proton Pass Family se distingue aussi par son ancrage suisse, son code open source audité par des tiers indépendants et son modèle économique sans publicité, des garanties que peu de concurrents peuvent aligner au même prix.
✅ Les points forts
- Chiffrement complet, y compris les métadonnées. Contrairement à certains concurrents qui ne protègent que les mots de passe, Proton Pass chiffre l'intégralité des données stockées, Proton lui-même n'y a pas accès.
- Surveillance du dark web incluse. Pass Monitor scrute en continu les bases de données compromises pour alerter chaque membre en cas de fuite liée à ses adresses e-mail.
- Autonomie totale de chaque membre. Les données personnelles de chacun restent inaccessibles aux autres membres, y compris à l'administrateur, hors partage explicite.
- Prix par utilisateur parmi les plus bas du marché. Moins de 1 € par mois et par personne pour un service premium complet, c'est un avantage budgétaire concret.
- Code open source et audits indépendants. La transparence du code renforce la crédibilité des promesses de confidentialité, un gage rassurant pour les familles soucieuses de leur vie privée.
❌ Les limites
- Facturation obligatoirement annuelle. L'offre à 4,99 €/mois n'existe qu'avec un engagement de douze mois ; il n'existe pas d'option mensuelle sans engagement pour tester le service à ce tarif.
- Incompatible avec d'autres abonnements Proton actifs. Un membre qui dispose déjà d'un abonnement Proton Unlimited, Proton Family ou d'une offre Business ne peut pas rejoindre un Pass Family, ce qui peut compliquer l'organisation pour des foyers déjà engagés dans l'écosystème Proton.
- Service encore en maturation. Comme le relève notre analyse, Proton Pass conserve quelques aspérités comparé à des acteurs plus anciens : l'import depuis certains gestionnaires tiers peut demander un peu de manipulation, et quelques fonctionnalités avancées restent perfectibles.
- Dépendance à un compte Proton. Chaque membre doit créer un compte Proton, ce qui peut freiner les moins enclins à s'inscrire à un service supplémentaire.
Proton AG n'est plus à présenter dans l'univers de la protection de la vie privée en ligne. Derrière Proton Mail et Proton VPN, la fondation suisse a lancé son gestionnaire de mots de passe en 2023, et depuis, Proton Pass s'est progressivement imposé comme une alternative sérieuse aux références du marché. Avec Pass Family, l'offre prend une dimension collective : jusqu'à six membres bénéficient chacun d'un compte Pass Plus complet, le tout piloté par un administrateur depuis un panneau dédié.
À 4,99 €/mois facturés annuellement (59,88 € par an), soit une remise de 29 % sur le tarif habituel à 6,99 €/mois, ce bon plan s'adresse avant tout aux foyers qui peinent à organiser leur sécurité numérique de façon cohérente.
Proton Pass Family répond à un vrai besoin que beaucoup de familles ignorent encore avoir : centraliser la gestion des mots de passe tout en respectant la vie privée de chacun, sans que l'administrateur devienne pour autant le grand frère de tout le foyer.
À moins de 1 € par utilisateur et par mois, avec un niveau de sécurité parmi les plus robustes du marché et une surveillance du dark web incluse, l'offre est difficile à contourner pour les foyers de deux personnes et plus qui cherchent à s'organiser sérieusement.
En revanche, si vous êtes seul, ou si certains membres de votre famille sont déjà engagés dans d'autres formules Proton payantes, il faudra vérifier les compatibilités avant de souscrire. Pour les autres, c'est une occasion concrète de hausser le niveau de sécurité numérique de toute la maison, sans que la note mensuelle ne devienne elle-même un problème.
Proton VPN
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family