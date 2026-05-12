L'attrait de cette opération tient avant tout à la génération de cartes qu'elle permet de financer. Avec l'architecture Blackwell, NVIDIA descend encore en gamme depuis les RTX 5060 Ti, et la RTX 5060 constitue le point d'entrée le plus accessible de cette nouvelle génération.

La technologie clé, c'est le DLSS 4.5 et sa Multi-Frame Generation dynamique : contrairement aux générations précédentes où une seule image générée venait s'intercaler pour chaque image rendue, le DLSS 4.5 utilise un algorithme adaptatif avec un multiplicateur pouvant aller jusqu'à 6x.

Dans son test de la GeForce RTX 5060 Ti, la rédaction soulignait que le DLSS 4 offrait un avantage très net sur les générations précédentes et sur la concurrence directe, notamment en 1440p avec ray tracing activé, en performance par watt comme en performance par euro.

Les RTX 5070 et 5070 Ti s'adressent à un profil plus exigeant : la RTX 5070 cible les gamers et créateurs cherchant puissance et efficacité, avec 12 Go de mémoire GDDR7 et des cœurs CUDA, RT et Tensor de dernière génération, pour une fluidité remarquable en 1440p ultra ou en montage vidéo.