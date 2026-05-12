Le marché des cartes graphiques grimpe, mais LDLC propose une porte de sortie concrète : en reprenant votre ancienne GPU, le revendeur ajoute un bon d'achat bonus de 50 € au montant de la reprise, valable exclusivement sur une sélection de cartes RTX série 50. On a décortiqué l'offre pour vous dire si elle vaut vraiment le coup et pour qui elle a du sens.
Profitez des 50€ de bonus sur la reprise de votre carte graphique, valables sur les RTX 5060, 5060 Ti 8 Go, 5070 et 5070 Ti chez LDLC
Le renouvellement d'une configuration gaming est souvent freiné par une question simple : que faire de l'ancienne carte graphique ? LDLC répond avec une opération de reprise assortie d'un bonus de 50 € en bon d'achat, en plus du montant habituel de rachat, à utiliser sur l'achat d'une RTX 5060, 5060 Ti 8 Go, 5070 ou 5070 Ti.
L'offre s'adresse aux joueurs qui envisagent de rejoindre l'architecture Blackwell de NVIDIA sans absorber le coût d'entrée dans son intégralité. Pour ceux qui hésitaient encore à passer le cap, le formulaire de reprise est accessible directement sur LDLC, avec une étiquette d'expédition prépayée fournie après validation.
Pourquoi profiter de cette offre de reprise NVIDIA ?
- Un bonus net de 50 € en bon d'achat, cumulable avec le montant de reprise standard, ce qui allège mécaniquement le coût d'une nouvelle RTX série 50, les RTX 5060 démarrant à 379,95 € chez LDLC, la carotte est loin d'être négligeable. LDLC
- Des frais d'expédition pris en charge : LDLC fournit une étiquette prépayée, ce qui supprime la contrainte logistique habituelle de ce type d'opération et évite toute mauvaise surprise sur le coût total.
- Une durée limitée : le bon d'achat de 50 € ne sera pas disponible indéfiniment, et la sélection de cartes éligibles est restreinte aux modèles les plus accessibles de la gamme RTX 50 — autant en profiter pendant que le stock et l'offre le permettent.
RTX série 50 : ce que l'architecture Blackwell change vraiment en jeu
L'attrait de cette opération tient avant tout à la génération de cartes qu'elle permet de financer. Avec l'architecture Blackwell, NVIDIA descend encore en gamme depuis les RTX 5060 Ti, et la RTX 5060 constitue le point d'entrée le plus accessible de cette nouvelle génération.
La technologie clé, c'est le DLSS 4.5 et sa Multi-Frame Generation dynamique : contrairement aux générations précédentes où une seule image générée venait s'intercaler pour chaque image rendue, le DLSS 4.5 utilise un algorithme adaptatif avec un multiplicateur pouvant aller jusqu'à 6x.
Dans son test de la GeForce RTX 5060 Ti, la rédaction soulignait que le DLSS 4 offrait un avantage très net sur les générations précédentes et sur la concurrence directe, notamment en 1440p avec ray tracing activé, en performance par watt comme en performance par euro.
Les RTX 5070 et 5070 Ti s'adressent à un profil plus exigeant : la RTX 5070 cible les gamers et créateurs cherchant puissance et efficacité, avec 12 Go de mémoire GDDR7 et des cœurs CUDA, RT et Tensor de dernière génération, pour une fluidité remarquable en 1440p ultra ou en montage vidéo.
Ce que cette offre apporte… et ce qu'elle ne résout pas
Dans les tests de la rédaction, la RTX 5070 se distingue par son meilleur ratio performance/prix parmi les cartes évaluées en 2025, avec une avance d'environ 20 % sur la RTX 4070 en 1440p et un format compact à deux slots adapté aux configurations compactes.
Reste que le bonus de 50 € ne gomme pas tout : à côté d'AMD, NVIDIA conserve une politique tarifaire moins attrayante, et la RTX 5060 subit la pression de la Radeon RX 9060 XT sur le rapport performances/prix brut.
✅ Les points forts
- Un gain direct de 50 € sur le prix final, sans démarche complexe ni code promo à saisir, simplement en confiant son ancienne carte à LDLC.
- La logistique est simplifiée : étiquette prépayée, processus entièrement dématérialisé, signature électronique incluse.
- Les cartes éligibles couvrent un spectre large, de la RTX 5060 accessible (à partir de 379,95 €) à la RTX 5070 Ti pour les configurations haut de gamme. LDLC
- La génération Blackwell propose la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie dès lors que le DLSS 4 est activé, ce qui justifie pleinement un upgrade depuis une carte de la génération RTX 30 ou antérieure.
❌ Les limites
- Le bon d'achat de 50 € n'est valable que sur les cartes éligibles listées — impossible de le reporter sur un autre achat ou de le cumuler librement.
- La valeur de reprise de votre ancienne carte reste soumise à une évaluation : selon l'état et le modèle, le montant proposé peut s'avérer décevant pour des cartes vieillissantes ou très utilisées.
- La RTX 5060 est limitée à 8 Go de VRAM, ce qui peut poser des problèmes dans les jeux récents très gourmands en textures à des résolutions supérieures au Full HD. Clubic
- L'offre étant à durée limitée, aucune garantie ne subsiste sur la disponibilité à la date de votre décision.
Simulez le montant de reprise de votre carte graphique et récupérez 50 € de bonus sur votre prochaine RTX série 50, directement sur LDLC
Cette opération de reprise LDLC s'adresse avant tout aux joueurs équipés d'une carte graphique de la génération RTX 20, 30 ou d'un modèle AMD équivalent, qui cherchent une porte d'entrée dans l'architecture Blackwell sans débourser le plein tarif.
Les 50 € de bonus constituent un argument concret dans un marché où les prix restent sous tension : en 2026, les remises sur les GPU Blackwell sont rares, ce qui rend ce type d'opération d'autant plus visible. En revanche, si vous possédez déjà une RTX 40 récente et performante, le gain net de l'upgrade reste à calculer soigneusement avant de vous lancer, la valeur de reprise et les 50 € ne suffiront pas toujours à justifier le saut générationnel à eux seuls. Pour ceux qui hésitent depuis un moment, c'est sans doute le bon moment d'appuyer sur le bouton.
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