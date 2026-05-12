La proposition de valeur de ChatPlayground AI repose sur un constat simple : les meilleurs modèles du marché ne se comportent pas de la même manière selon le type de tâche. L'interface est construite autour de la comparaison plutôt que du simple "chat", ce qui convient particulièrement aux profils qui aiment tester et évaluer des prompts de façon répétable.

Concrètement, vous saisissez une requête, vous sélectionnez les modèles à interroger (jusqu'à six simultanément) et vous observez les réponses se construire en parallèle. La fonctionnalité permet de passer de deux modèles en vue fractionnée jusqu'à six simultanément, avec des acteurs comme ChatGPT, Gemini Pro, Claude Sonnet, Perplexity, Llama, Mistral ou Bing Copilot dans le roster.

Pour un créateur de contenu qui cherche le meilleur angle rédactionnel, un développeur qui compare la qualité de génération de code, ou une équipe qui veut trouver la réponse la plus fiable sur un sujet donné, la logique est immédiatement productive. La plateforme intègre également un éditeur de documents avec assistant IA intégré, un chat avec PDF et images, ainsi qu'une bibliothèque de prompts préconçus pour des cas d'usage récurrents.