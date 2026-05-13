Lancée en 2023, 1min.AI s'est taillé une réputation de couteau-suisse de l'IA générative : une seule interface pour basculer entre GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral, Llama et une quarantaine d'autres modèles. Le concept est simple : vous avez assez de jongler entre plusieurs outils au quotidien ?

La plateforme propose un espace de travail unique pour générer du texte, du code, des images, de l'audio ou de la vidéo. Cette offre à vie s'adresse en priorité aux créateurs de contenu, aux freelances et aux curieux qui veulent accéder à l'IA sans s'engager sur plusieurs abonnements mensuels. Retrouvez la licence directement sur la page StackSocial dédiée à 1min.AI.