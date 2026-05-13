Payer ChatGPT, Claude et Gemini séparément revient vite à plusieurs dizaines d'euros par mois, et c'est précisément là que 1min.AI joue sa carte. La plateforme centralise les grands modèles d'IA dans une interface unique, et StackSocial propose en ce moment une licence à vie à 29,97 $, soit 87 % de réduction sur le tarif affiché : on vous explique ce que ça vaut vraiment.
Lancée en 2023, 1min.AI s'est taillé une réputation de couteau-suisse de l'IA générative : une seule interface pour basculer entre GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral, Llama et une quarantaine d'autres modèles. Le concept est simple : vous avez assez de jongler entre plusieurs outils au quotidien ?
La plateforme propose un espace de travail unique pour générer du texte, du code, des images, de l'audio ou de la vidéo. Cette offre à vie s'adresse en priorité aux créateurs de contenu, aux freelances et aux curieux qui veulent accéder à l'IA sans s'engager sur plusieurs abonnements mensuels. Retrouvez la licence directement sur la page StackSocial dédiée à 1min.AI.
Pourquoi choisir 1min.AI ?
- Évalué 7/10 dans le test de la rédaction Clubic, ce logiciel centralise l'accès à une quarantaine de modèles d'IA majeurs (GPT-4o, Claude, Gemini Pro) au sein d'une seule interface.
- La formule Pro inclut 1 million de crédits renouvelés chaque mois, soit de quoi générer jusqu'à 362 500 mots, 386 images ou 12 vidéos sans frais supplémentaires.
- La plateforme garantit que vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner ses modèles, un gage de confidentialité rare dans ce secteur.
Une plateforme polyvalente, mais exigeante à prendre en main
1min.AI couvre un spectre très large : aide à l'écriture, génération d'images avec suppression d'arrière-plan et upscaling, transcription audio, synthèse vocale avec les modèles OpenAI et Google, et même génération vidéo. Concrètement, c'est un outil pensé pour les profils hybrides qui alternent rédaction, création visuelle et automatisation légère dans leur journée de travail.
Comme le souligne notre test, cette centralisation offre un confort d'utilisation indéniable pour les utilisateurs cherchant à fluidifier leurs processus de création quotidiens, pour peu qu'ils conservent une approche raisonnable sur les contenus lourds comme la vidéo haute définition. Côté interface, elle reste 100 % en anglais, ce qui peut représenter un frein selon les profils.
Ce que 1min.AI n'est pas : gérer les attentes avant d'acheter
La promesse d'un abonnement, tous les modèles, la liberté totale" achoppe sur la réalité du "pas tout de suite" : certains modèles récents, comme les dernières versions de Claude ou Gemini, peuvent mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois à être intégrés après leur sortie officielle.
Pour un utilisateur qui suit les sorties modèle par modèle chaque semaine, la plateforme ne sera presque jamais au niveau du front, mais pour un usage quotidien polyvalent, l'écart reste largement acceptable.
✅ Les points forts
- Un seul paiement pour l'accès à vie. Fini les abonnements qui s'accumulent : un paiement unique de 29,97 $ suffit à accéder à la plateforme sans frais récurrents.
- Un catalogue de modèles très large. GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral, Llama et une quarantaine d'autres modèles coexistent dans la même interface, ce qui est réellement pratique au quotidien.
- Des usages variés couverts. Texte, images, audio, vidéo et transcription sont accessibles depuis un seul tableau de bord, sans avoir à multiplier les outils spécialisés.
- Une base utilisateurs solide. Avec plus de 500 000 utilisateurs actifs et 893 avis sur StackSocial, la plateforme a démontré sa viabilité dans la durée.
❌ Les limites
- L'interface est uniquement en anglais. Aucune localisation française n'est disponible pour le moment, ce qui peut représenter un vrai frein pour une partie des utilisateurs.
- La mise à jour des modèles accuse du retard. Les toutes dernières versions des modèles phares ne sont pas toujours disponibles dès leur sortie, parfois avec plusieurs semaines de décalage.
- Le système de crédits demande un temps d'adaptation. Certains modèles consomment beaucoup plus de crédits que d'autres, et il faut s'y habituer pour ne pas se retrouver à court en milieu de mois.
- L'offre est limitée dans le temps. L'expiration dans cinq jours est réelle, mais ce type de deal StackSocial a tendance à revenir régulièrement sous des prix légèrement différents.
Vérifiez la disponibilité de la licence 1min.AI à 29,97 $ directement sur StackSocial avant expiration
29,97 $ pour accéder à vie à une quarantaine de modèles d'IA, c'est une proposition honnête pour un profil bien précis : le créateur de contenu ou le freelance qui jongle déjà entre plusieurs outils et cherche à rationaliser sans sacrifier la puissance. Un accès à vie à une plateforme IA tout-en-un pour moins de 30 $, c'est une opportunité rare dans un secteur où les prix des abonnements ne cessent de grimper.
En revanche, si vous êtes du genre à vouloir le dernier modèle disponible dès le jour J, ou si vous avez besoin d'une interface en français, il vaudra mieux patienter ou regarder ailleurs. Pour les autres, l'astuce est simple : un seul paiement pour éteindre plusieurs abonnements récurrents, c'est souvent là que l'offre fait vraiment sens.
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