L'architecture Blackwell de NVIDIA, c'est généralement synonyme d'une facture salée. Pourtant, l'ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 Go s'affiche aujourd'hui à 356,03 € chez PCComponentes, soit son plus bas niveau de prix depuis sa sortie, et c'est précisément ce genre d'opportunité que la rédaction a voulu analyser objectivement pour vous.
Profitez de l'ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 Go à 356,03 € au lieu de 648,50 € chez PCComponentes
La RTX 5060 Ti appartient à la nouvelle génération Blackwell de NVIDIA, positionnée comme une solution de mise à jour accessible pour les joueurs encore équipés de cartes RTX 2000, RTX 3000 et même certaines RTX 4000. La puce GB206 qui l'anime embarque 4 608 cœurs CUDA, 36 cœurs RT de 4e génération et 144 cœurs Tensor de 5e génération, ce qui lui confère un profil technique clairement au-dessus de sa génération précédente.
À 356,03 €, le modèle DUAL OC d'ASUS descend en dessous du plancher habituellement observé sur ce segment, là où les offres tournent plutôt autour de 450 à 480 € chez les revendeurs français. Une configuration 1080p ou 1440p avec upscaling représente le cœur de cible de cette carte, et c'est là que cette opportunité chez PCComponentes prend tout son sens.
Pourquoi choisir l'ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 Go ?
- La mémoire GDDR7 cadencée à 28 Gbps sur un bus 128 bits offre une bande passante de 448 Go/s, une progression de près de 65 % par rapport à la GDDR6 de la RTX 4060 qui plafonnait à 272 Go/s, ce qui se traduit concrètement par un meilleur comportement dans les titres récents gourmands en textures.
- Le format 2,5 slots avec deux ventilateurs Axial-tech et la technologie 0 dB font de ce modèle une option bien adaptée aux boîtiers compacts ou aux configurations où le silence compte.
- À 356,03 €, la carte s'inscrit à son plus bas prix historique, bien en dessous des tarifs actuellement pratiqués chez les principaux revendeurs français pour ce même modèle.
Une carte pensée pour la fluidité et le jeu moderne en 1080p
Le DLSS 4 avec sa Multi Frame Generation s'appuie sur les cœurs Tensor de 5e génération pour démultiplier les images par IA, tandis que Reflex 2 introduit le Frame Warp afin de réduire encore la latence dans les jeux compétitifs en tenant compte des dernières positions de la souris. Ce sont précisément les joueurs en 1080p haute fréquence, et dans une moindre mesure en 1440p upscalé, qui tireront le meilleur parti de ces technologies.
Avec ses 4 608 cœurs CUDA et son architecture Blackwell, la carte reste également compatible avec les usages semi-professionnels comme le montage vidéo 4K ou le design 3D, même si ce n'est pas son terrain de jeu naturel. Dans notre couverture de la gamme RTX 5060 Ti, la rédaction soulignait que l'architecture Blackwell représente avant tout une évolution logicielle autant que matérielle, avec des gains particulièrement sensibles dans les titres qui exploitent pleinement DLSS 4.
Ce qu'elle vaut face à la concurrence et ce qu'elle ne remplace pas
La RTX 5060 Ti se positionne comme une mise à jour face aux générations RTX 2000 et RTX 3000 plutôt que comme une rupture par rapport à la RTX 4060 Ti, même si c'est surtout face à cette dernière que les benchmarks permettent de la comparer.
Face à une RX 9060 XT d'AMD, actuellement dans une fourchette de prix proche, la question du VRAM se pose également : à 8 Go, certains titres très récents en ultra et en 1440p natif commenceront à percevoir cette limite.
Profitez de l'ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 8 Go à 356,03 € au lieu de 648,50 € chez PCComponentes
✅ Les points forts
- Bande passante GDDR7 largement améliorée. Le bond de la GDDR6 à la GDDR7 se traduit par une fluidité nettement supérieure dans les jeux aux textures lourdes, sans avoir à monter en résolution.
- Format compact et refroidissement silencieux. Le design 2,5 slots avec la technologie 0 dB qui coupe les ventilateurs en charge légère en fait un choix pertinent pour une tour compacte ou un usage semi-silencieux.
- DLSS 4 et Reflex 2 natifs. Ces deux technologies apportent un gain réel et mesurable sur les titres compatibles, et la liste ne cesse de s'allonger avec les mises à jour des jeux.
- Prix plancher sur ce modèle. À 356,03 €, l'écart avec les tarifs habituels est suffisamment conséquent pour justifier une attention sérieuse si l'upgrade est envisagé.
❌ Les limites
- 8 Go de VRAM sur un bus 128 bits. C'est la limite structurelle de ce modèle : en 1440p natif avec tous les détails poussés à fond, certains jeux récents peuvent saturer ce buffer. Les 16 Go disponibles sur la version alternative du même modèle répondent mieux à cet usage.
- PCIe 5.0 requis pour l'alimentation. La RTX 5060 Ti retient le connecteur d'alimentation 16 broches, contrairement à la RTX 5060 simple. Vérifiez que votre alimentation dispose d'un tel connecteur ou d'un adaptateur fourni avant de commander.
La RTX 5060 Ti ASUS DUAL OC 8 Go à 356,03 € constitue une opportunité concrète pour quiconque joue encore avec une carte des générations RTX 2000 ou RTX 3000 et cherche à entrer dans l'écosystème Blackwell sans dépasser les 400 €. Le gain technologique est réel, le DLSS 4 change effectivement la donne sur les titres compatibles, et le format compact du modèle DUAL le rend polyvalent.
En revanche, si vous jouez exclusivement en 1440p natif sans upscaling, ou si vous cherchez une carte destinée à tenir plusieurs années sur des titres très gourmands, la version 16 Go ou un modèle supérieur méritera votre attention. Celles et ceux qui ont une config 1080p haute fréquence à mettre à jour, ou qui souhaitent basculer sur le 1440p avec DLSS, trouveront ici un rapport valeur/prix difficile à ignorer à ce niveau de prix.
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