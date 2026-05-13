La RTX 5060 Ti appartient à la nouvelle génération Blackwell de NVIDIA, positionnée comme une solution de mise à jour accessible pour les joueurs encore équipés de cartes RTX 2000, RTX 3000 et même certaines RTX 4000. La puce GB206 qui l'anime embarque 4 608 cœurs CUDA, 36 cœurs RT de 4e génération et 144 cœurs Tensor de 5e génération, ce qui lui confère un profil technique clairement au-dessus de sa génération précédente.

À 356,03 €, le modèle DUAL OC d'ASUS descend en dessous du plancher habituellement observé sur ce segment, là où les offres tournent plutôt autour de 450 à 480 € chez les revendeurs français. Une configuration 1080p ou 1440p avec upscaling représente le cœur de cible de cette carte, et c'est là que cette opportunité chez PCComponentes prend tout son sens.