es French Days sont terminés, mais Proton Pass Plus maintient son tarif à 1 €/mois, de quoi se demander si l’on n’a pas affaire à la meilleure occasion de l’année pour adopter enfin un gestionnaire de mots de passe digne de ce nom. On a regardé de près ce que vaut réellement cette offre, et pour qui elle a du sens.
Soyons honnêtes : oublier un mot de passe, en réutiliser un seul sur dix sites ou griffonner ses identifiants dans un carnet, c’est encore le quotidien numérique de millions de personnes.
Proton Pass Plus, développé par la société suisse Proton AG (celle qui édite aussi ProtonVPN et Proton Mail) propose une réponse concrète à ce problème, avec un chiffrement de bout en bout qui couvre l’intégralité des données, y compris les métadonnées. À 1 €/mois pour le premier mois, puis 4,99 €/mois, le seuil d’entrée reste accessible pour tester le service en conditions réelles.
La rédaction Clubic suit Proton Pass de près depuis son lancement et note que le service s’améliore activement, avec des nouveautés régulières en 2026.
Pourquoi choisir Proton ?
- Proton Pass Plus à 1 €/mois le premier mois, puis renouvellement automatique à 4,99 €/mois, à résilier avant la fin du premier mois si vous ne souhaitez pas continuer.
- Plus de 100 millions de comptes dans l’écosystème Proton, une note de 4,8/5 sur l’App Store et Google Play, et une compatibilité totale avec Windows, macOS, Linux, iOS, Android et toutes les extensions navigateurs majeures.
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours : aucun risque financier pour évaluer le service au quotidien.
Ce que Pass Plus change vraiment au quotidien
La version gratuite de Proton Pass est déjà solide, avec des identifiants illimités et la prise en charge des passkeys, mais la version Plus franchit un cap décisif sur les usages avancés. Les alias e-mail illimités permettent de masquer votre vraie adresse à chaque inscription, ce qui réduit mécaniquement les spams et limite l’exposition en cas de fuite.
L’authentification à deux facteurs est directement intégrée, sans avoir à jongler avec une application tierce, et la surveillance du dark web envoie une alerte en temps réel si vos identifiants apparaissent dans une base de données compromise. Dans son avis sur Proton Pass, la rédaction souligne que le service tient ses promesses au quotidien et s’impose comme une alternative crédible aux solutions américaines, notamment grâce à son hébergement en Europe.
Face à 1Password et Dashlane, quelle différence ?
Proton Pass joue dans la même cour que 1Password, Bitwarden ou Dashlane, mais avec un argument différenciant structurel : une infrastructure open source, auditée par des tiers, et hébergée en Suisse, loin des juridictions américaines.
Ce positionnement a un prix en termes d’ergonomie : le remplissage automatique sur les formulaires multi-étapes reste parfois capricieux, et l’import depuis certains gestionnaires tiers est moins fluide que chez ses concurrents directs.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout sur l’intégralité des données, y compris les métadonnées, une rareté dans cette catégorie.
- Société suisse indépendante, code open source et audits tiers réguliers : la transparence n’est pas un argument de façade.
- Alias e-mail illimités inclus dans Pass Plus, une fonction absente de la plupart des concurrents au même tarif.
- Disponible sur tous les systèmes et navigateurs : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Safari.
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours : aucun risque à l’essai, même après les French Days.
❌ Les limites
- Le renouvellement passe à 4,99 €/mois après le premier mois : il faut surveiller la date si l’on ne souhaite pas poursuivre l’abonnement.
- Le remplissage automatique montre ses limites sur les formulaires de connexion en plusieurs étapes — certains sites requièrent une intervention manuelle.
- L’import depuis des gestionnaires tiers moins courants peut s’avérer laborieux comparé à Bitwarden ou 1Password.
- L’offre à 1 € ne concerne que le premier mois et ne préfigure pas le tarif long terme.
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Cette offre s’adresse avant tout à trois profils bien identifiés : ceux qui n’ont encore aucun gestionnaire de mots de passe et cherchent une entrée sans risque ; ceux qui s’appuient sur le trousseau natif d’Apple ou de Google et souhaitent reprendre la main sur leurs données ; et ceux qui paient déjà un abonnement premium ailleurs et se demandent si une alternative européenne tient la comparaison.
À 1 € pour tester trente jours avec remboursement garanti, la question ne coûte presque rien à trancher. En revanche, si votre budget numérique est déjà serré et que la version gratuite de Proton Pass couvre vos besoins essentiels (ce qu’elle fait assez bien), rien ne presse. Pour ceux qui sont déjà dans l’écosystème Proton avec un VPN ou une messagerie, adopter Pass Plus à ce tarif relève simplement du bon sens numérique.
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