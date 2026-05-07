Soyons honnêtes : oublier un mot de passe, en réutiliser un seul sur dix sites ou griffonner ses identifiants dans un carnet, c’est encore le quotidien numérique de millions de personnes.

Proton Pass Plus, développé par la société suisse Proton AG (celle qui édite aussi ProtonVPN et Proton Mail) propose une réponse concrète à ce problème, avec un chiffrement de bout en bout qui couvre l’intégralité des données, y compris les métadonnées. À 1 €/mois pour le premier mois, puis 4,99 €/mois, le seuil d’entrée reste accessible pour tester le service en conditions réelles.

La rédaction Clubic suit Proton Pass de près depuis son lancement et note que le service s’améliore activement, avec des nouveautés régulières en 2026.