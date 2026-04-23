Payer chaque mois pour une IA, puis une autre, puis une troisième finit par peser lourd sur le budget, surtout quand GPT-5 et Claude Sonnet figurent chacun à 20 ou 23 €/mois. La plateforme 1minAI propose une alternative discrète mais efficace : les deux modèles accessibles en même temps, pour un paiement unique d’environ 27 €. On vous explique ce que ça vaut vraiment.
Voici le plan Pro à vie 1minAI à 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $ sur StackSocial
ongler entre plusieurs abonnements IA est devenu l’un des irritants les plus fréquents chez les utilisateurs réguliers de ces outils. 1minAI est une plateforme d’agrégation qui centralise GPT-5, Claude Sonnet, Gemini, Midjourney et des dizaines d’autres modèles dans une seule interface, contre un paiement unique actuellement affiché autour de 29,97 $ sur StackSocial, soit environ 26 € au taux actuel.
Ce bon plan s’adresse en priorité aux profils qui alternent entre plusieurs modèles selon leurs tâches (rédaction, code, création visuelle) et qui souhaitent éviter la multiplication des mensualités. Découvrez l’offre 1minAI sur StackSocial avant qu’elle ne disparaisse.
Pourquoi choisir 1minAI ?
- Prix : environ 27 € en paiement unique (au lieu de 234 $ affiché), accès à vie au plan Pro
- Ce qui est inclus : GPT-5, Claude Sonnet (versions 4 et 4.5), Gemini, DALL·E 3, Stable Diffusion, ElevenLabs et plus d’un million de crédits mensuels
- Limite principale : pas de mémoire entre les conversations, et les tout derniers modèles (ex. Claude Sonnet 4.6) ne sont pas toujours disponibles immédiatement
GPT-5 et Claude Sonnet dans le même tableau de bord
Deux modèles parmi les plus demandés du marché, une seule interface : c’est le cœur de la proposition de 1minAI. GPT-5 excelle sur les tâches de structuration, d’automatisation et de compréhension contextuelle, tandis que Claude Sonnet s’est imposé comme la référence pour la rédaction nuancée, l’analyse documentaire et la cohérence stylistique sur les textes longs.
La plateforme va plus loin en proposant une fonctionnalité de “Multi AI Chat” qui permet d’interroger plusieurs modèles simultanément sur la même requête, un vrai gain de temps pour comparer les outputs. Dans son test approfondi de 1minAI, la rédaction a salué la transparence sur la consommation de crédits avant chaque requête, un niveau de lisibilité rare dans la catégorie.
1minAI face aux abonnements natifs : une alternative, pas un remplacement
Les offres directes de ChatGPT Plus et Claude Pro sont respectivement facturées aux alentours de 23 € et 20 €/mois, soit plus de 240 à 276 €/an chacune. À ce tarif, 1minAI remporte haut la main la comparaison tarifaire brute, mais il faut regarder ce que l’on n’obtient pas en échange.
✅ Les points forts
- Accès simultané à GPT-5 et Claude Sonnet dans une seule interface, sans switcher d’onglet
- Paiement unique : aucune mensualité à gérer, aucun prélèvement automatique oublié
- 1 million de crédits mensuels inclus, largement suffisants pour un usage régulier à modéré
- Catalogue étendu : génération d’image (DALL·E 3, Flux), audio (ElevenLabs), vidéo et code dans le même environnement
- Fonctionnalité Multi AI Chat : comparez les réponses de plusieurs modèles sur la même question en un clic
- Transparence des crédits : estimation du coût avant chaque requête, une rareté dans la catégorie
❌ Les limites
- Pas de mémoire entre les sessions : chaque conversation repart de zéro, sans contexte cumulé
- Délai de mise à jour des modèles : Claude Sonnet 4.6 et les dernières versions Gemini n’étaient pas encore disponibles lors du test Clubic
- Navigation cloisonnée : l’interface, dense et découpée par modules, manque de fluidité pour passer d’un outil à l’autre
- Pas conçu pour les données sensibles : les conversations transitent par les serveurs de 1minAI avant d’atteindre les API, ce qui exclut les usages professionnels soumis au RGPD
- Crédits limités pour les gros usagers : un usage intensif (génération d’image en masse, transcriptions audio volumineuses) peut épuiser le quota mensuel
Voici le plan Pro à vie 1minAI à 29,97 $ (environ 27 €) au lieu de 234 $ sur StackSocial
1minAI est un bon plan réel, à condition de savoir ce que l’on achète. L’offre s’adresse clairement aux utilisateurs qui souhaitent accéder à GPT-5 et Claude Sonnet de façon ponctuelle ou complémentaire, sans vouloir s’engager dans plusieurs abonnements mensuels : freelances, étudiants, créatifs ou curieux de l’IA qui testent régulièrement différents modèles.
En revanche, si vous êtes un power user qui travaille quotidiennement dans un écosystème natif (mémoire longue durée, agents, intégrations avancées), les plateformes directes de ChatGPT ou Anthropic restent sans équivalent à ce stade. À 27 € une fois pour toutes, 1minAI reste difficile à ignorer pour qui cherche un accès multi-modèles.
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