Le Samsung Galaxy Book5 360 15,6 pouces passe à 1 299 € au lieu de 2 149 € sur Amazon, soit 850 € de remise sur ce PC portable 2-en-1 Copilot+ PC avec processeur Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 1 To de SSD, écran tactile AMOLED et autonomie longue durée.
Le Galaxy Book5 360 est l'un des PC portables convertibles les plus séduisants de la gamme Samsung. Son format 2-en-1 avec charnière à 360 degrés permet de basculer facilement d'un usage ordinateur classique à un usage tablette ou mode présentation, tout en conservant une machine fine, légère et orientée productivité premium.
Sur le papier, la configuration est particulièrement sérieuse : processeur Intel Core Ultra 7 de série 2, 16 Go de RAM, SSD de 1 To, écran tactile AMOLED 15,6 pouces Full HD et fonctions Copilot+ PC intégrées à Windows 11. À 1 299 €, il retombe dans une zone tarifaire beaucoup plus cohérente que son prix barré de 2 149 €, et devient une vraie option pour ceux qui cherchent un grand ultraportable tactile haut de gamme sans monter sur les gammes Pro les plus chères.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book5 360 ?
- Un format 2-en-1 vraiment polyvalent
- Une configuration haut de gamme bien équilibrée
- Une autonomie solide pour un grand format tactile
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un convertible premium pensé pour la productivité mobile
Le Galaxy Book5 360 vise clairement les utilisateurs qui veulent un PC de travail élégant, transportable et polyvalent. Avec son écran tactile AMOLED de 15,6 pouces, son châssis fin, son clavier rétroéclairé, son lecteur d'empreintes et son format convertible, il se positionne comme une machine premium à mi-chemin entre l'ultraportable classique et la tablette grand format sous Windows. La connectique reste moderne avec Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, microSD et prise casque, ce qui évite de dépendre en permanence d'un hub USB-C, un point toujours appréciable sur cette catégorie.
Caractéristiques principales
|Écran
|15,6 pouces AMOLED tactile Full HD
|Format
|PC portable 2-en-1 convertible 360°
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 série 2
|Mémoire vive
|16 Go RAM
|Stockage
|SSD 1 To
|OS
|Windows 11 avec Copilot+ PC
|Batterie
|68,1 Wh
|Connectique
|Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, microSD, jack
|Sans-fil
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
L'écran AMOLED, le vrai point fort qui change l'expérience au quotidien
Le principal atout de ce Galaxy Book5 360 reste son écran AMOLED tactile. Sur un portable de 15,6 pouces destiné à la mobilité, cette dalle apporte des noirs profonds, des couleurs très riches et un confort évident pour regarder des vidéos, travailler sur des visuels ou simplement profiter d'un affichage plus flatteur que sur un IPS classique. Ce n'est pas une simple fiche technique agréable sur le papier : c'est l'élément qui donne au Book5 360 sa vraie dimension premium, d'autant que le format tactile et la charnière 360° permettent d'en profiter dans plusieurs usages, du film en mode chevalet à la consultation de documents en mode tablette.
850 € de remise sur une configuration premium très bien équipée
À 1 299 €, ce Galaxy Book5 360 devient bien plus compétitif face aux autres PC portables Core Ultra 7 avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD, souvent positionnés au-dessus de 1 400 €, surtout lorsqu'ils embarquent un écran OLED ou AMOLED tactile. Le positionnement redevient ici cohérent pour une machine premium signée Samsung, avec en plus un design convertible, l'écosystème Galaxy, les fonctions IA de Copilot+ PC et une autonomie qui tient vraiment la route.
Par rapport à son prix affiché de 2 149 €, la remise de 850 € est massive. Même si le prix barré demande toujours à être relativisé sur ce type de produit, l'offre actuelle replace clairement ce modèle dans la zone des bons achats pour qui cherche un grand PC 2-en-1 élégant et bien équipé.
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