Le Galaxy Book5 360 est l'un des PC portables convertibles les plus séduisants de la gamme Samsung. Son format 2-en-1 avec charnière à 360 degrés permet de basculer facilement d'un usage ordinateur classique à un usage tablette ou mode présentation, tout en conservant une machine fine, légère et orientée productivité premium.

Sur le papier, la configuration est particulièrement sérieuse : processeur Intel Core Ultra 7 de série 2, 16 Go de RAM, SSD de 1 To, écran tactile AMOLED 15,6 pouces Full HD et fonctions Copilot+ PC intégrées à Windows 11. À 1 299 €, il retombe dans une zone tarifaire beaucoup plus cohérente que son prix barré de 2 149 €, et devient une vraie option pour ceux qui cherchent un grand ultraportable tactile haut de gamme sans monter sur les gammes Pro les plus chères.