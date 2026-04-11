L’offre disponible sur StackSocial donne accès au plan Pro de 1minAI à vie, avec un prix catalogue de 234 $ ramené à environ 35 €. Ce n’est pas une version bridée : vous récupérez l’intégralité des fonctionnalités Pro, sans frais cachés ni renouvellement mensuel à surveiller.

Côté crédits, le compteur repart à 1 000 000 par mois, automatiquement. Selon les estimations de la plateforme, cela représente environ 800 000 mots générés, plus de 160 images, ou une douzaine de vidéos par mois, largement de quoi couvrir un usage quotidien intensif. En se connectant chaque jour, il est possible de cumuler jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires via le bonus de connexion, le parrainage ou les avis.