Le marché des abonnements IA ressemble de plus en plus à un abonnement téléphonique des années 2000 : on empile les offres, on oublie ce qu’on paye, et la facture s’alourdit sans qu’on s’en rende vraiment compte.
L’offre disponible sur StackSocial donne accès au plan Pro de 1minAI à vie, avec un prix catalogue de 234 $ ramené à environ 35 €. Ce n’est pas une version bridée : vous récupérez l’intégralité des fonctionnalités Pro, sans frais cachés ni renouvellement mensuel à surveiller.
Côté crédits, le compteur repart à 1 000 000 par mois, automatiquement. Selon les estimations de la plateforme, cela représente environ 800 000 mots générés, plus de 160 images, ou une douzaine de vidéos par mois, largement de quoi couvrir un usage quotidien intensif. En se connectant chaque jour, il est possible de cumuler jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires via le bonus de connexion, le parrainage ou les avis.
Un catalogue de modèles impressionnant
Difficile de trouver une offre aussi exhaustive à ce prix. Depuis le tableau de bord de 1minAI, vous accédez à :
- Texte & chat : GPT-4o / GPT-5, Claude 3.5 / Opus 4.6 / Sonnet 4.6, Gemini, Mistral, Llama
- Image : Midjourney, DALL·E 3, Stable Diffusion, Flux
- Audio : transcription, clonage de voix (ElevenLabs), génération musicale
- Vidéo & code : outils intégrés accessibles depuis la même interface
L’interface est organisée par type de création, ce qui rend la navigation intuitive. Les utilisateurs sur G2 soulignent notamment la rapidité d’exécution et la facilité de passer d’un modèle à l’autre selon la tâche.
Le vrai calcul à faire
Le raisonnement économique est imparable. Un abonnement ChatGPT Plus revient à 240 € par an, Claude Pro à 216 € par an, sans compter Midjourney ou d’autres outils. Avec 1minAI, vous soldez la note une bonne fois pour toutes pour environ 35€. Pour un freelance, un étudiant ou un créateur de contenu qui multiplie les usages IA au quotidien, l’économie réalisée sur douze mois dépasse facilement les 400 €.
La plateforme affiche une note de 4,7/5 sur Trustpilot et plus de 20 000 ventes réalisées via StackSocial, ce qui témoigne d’une adoption réelle, pas d’un simple effet d’annonce.
Ce que 1minAI ne remplace pas
Soyons honnêtes : accéder à GPT-5 ou Claude via 1minAI n’est pas la même chose qu’utiliser les plateformes natives. Vous perdez au passage :
- La mémoire de session longue de Claude
- Les projets et l’écosystème OpenAI (plugins, Canvas, capacités agentiques avancées)
- Les agent teams d’Opus 4.6 et les fonctions autonomes de pointe
- L’interface en français ; 1minAI reste uniquement en anglais
- La recommandation contextuelle : la plateforme ne vous guide pas vers le meilleur modèle pour votre tâche.
L’achat s’effectue via StackSocial, une marketplace américaine moins familière que les canaux habituels, mais que l'on vous recommande sans broncher.
✅ Les points forts
- Accès à une dizaine de modèles IA de pointe pour un paiement unique (~35 €)
- 1 000 000 de crédits mensuels renouvelés automatiquement, extensibles à 1,45 million
- Interface tout-en-un couvrant texte, image, audio et vidéo
- Compatible Web, Chrome, Mac, Windows, iPhone et Android
- 4,7/5 sur Trustpilot, plus de 20 000 ventes sur StackSocial
❌ Les limites
- Pas d’accès aux fonctionnalités natives avancées (mémoire, agents, projets)
- Interface exclusivement en anglais
- Aucun guide contextuel pour choisir le bon modèle selon la tâche
- Les derniers modèles ne sont pas toujours intégrés dès leur sortie officielle
- Achat via StackSocial, moins rassurant pour certains acheteurs européens
🎯 Le verdict Clubic
À environ 35 € en paiement unique, 1minAI s’impose comme l’une des meilleures affaires du moment pour quiconque veut explorer plusieurs IA sans se ruiner en abonnements. C’est la formule idéale pour les freelances, créateurs de contenu, étudiants et curieux de l’IA qui cherchent un accès large et économique.
Les professionnels dépendants des fonctionnalités natives les plus avancées d’OpenAI ou d’Anthropic devront toutefois conserver leur abonnement dédié, 1minAI ne remplace pas tout, mais pour le prix d’une place de cinéma, il couvre la grande majorité des besoins du quotidien.
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