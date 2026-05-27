Assembler ou mettre à niveau une machine sous plateforme Intel Core de 12e génération ou AMD Ryzen 7000 impose souvent le passage à la DDR5, et le choix du kit détermine en grande partie les performances obtenues. Le Kingston FURY Beast 16 Go (2x8 Go) DDR5 5600 MHz est l’une des références d’entrée de gamme de la famille FURY, pensée pour allier fréquence compétitive et compatibilité large. Pour profiter de cette remise de 90 €, vous pouvez accéder à la fiche produit chez PcComponentes avant que le stock ne soit épuisé.

Ce kit en configuration dual channel exploite pleinement la bande passante DDR5, grâce à deux sous-canaux 32 bits indépendants. Il intègre les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, ce qui garantit une activation simple et fiable de la fréquence de 5 600 MHz depuis le BIOS de votre carte mère, sans manipulation technique complexe.