Centraliser ses mots de passe est une décision que l'on reporte souvent, au risque de jongler indéfiniment avec des identifiants réutilisés ou éparpillés. Proton Pass Plus, élu numéro 1 par la rédaction Clubic en 2026, est accessible à 1,00 €/mois le premier mois dans le cadre d'une offre exclusive réservée aux lecteurs : l'occasion de découvrir ce que vaut vraiment la référence actuelle du marché.
Jongler entre des dizaines d'identifiants différents est une réalité quotidienne que beaucoup contournent avec une habitude risquée : réutiliser les mêmes mots de passe d'un service à l'autre. Proton Pass Plus propose une alternative structurée et sécurisée, récompensée par la première place du comparatif Clubic des meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026, devant Bitwarden, 1Password et Dashlane. Pour le découvrir, l'offre exclusive Clubic est accessible directement sur le site de Proton au tarif de 1,00 € pour le premier mois.
Un point de vigilance s'impose toutefois : l'abonnement se renouvelle automatiquement à 4,99 €/mois à l'issue du premier mois. Si vous souhaitez profiter de l'essai sans vous engager sur la durée, notez dès maintenant la date d'échéance afin de résilier si nécessaire avant le renouvellement.
Pourquoi choisir le Proton Pass Plus ?
- Classé N°1 en 2026 : premier du comparatif Clubic en avril 2026, Proton Pass valide l'intégralité des critères étudiés par la rédaction sur la sécurité, les usages et le rapport qualité-prix.
- Chiffrement intégral des métadonnées : contrairement à la plupart des concurrents, Proton Pass chiffre aussi les URL et les noms de sites, pas uniquement les mots de passe eux-mêmes.
- Offre d'entrée sans risque : à 1,00 € pour le premier mois dans le cadre de cette offre exclusive Clubic, le seuil d'accès est suffisamment bas pour tester toutes les fonctionnalités Plus sans engagement significatif.
Bien plus qu'un coffre-fort : ce que Proton Pass gère au quotidien
Proton Pass Plus dépasse largement la simple conservation de mots de passe. Depuis juin 2025, le service prend en charge 14 types de données supplémentaires : réseaux Wi-Fi, licences logicielles, passeports, comptes bancaires ou contacts d'urgence, chacun pouvant être accompagné de pièces jointes jusqu'à 100 Mo. La version Plus ajoute 50 coffres-forts organisables, des alias d'e-mail illimités via SimpleLogin pour préserver votre adresse principale des spams, et l'accès au programme Proton Sentinel pour une surveillance renforcée de vos comptes.
Dans son test complet de Proton Pass, la rédaction Clubic souligne la fluidité de la prise en main, même pour les profils peu technophiles, ainsi que la qualité du chiffrement étendu aux métadonnées, une spécificité que peu de gestionnaires concurrents proposent à ce niveau. L'application est disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android, et s'intègre aux extensions des principaux navigateurs : Chrome, Firefox, Brave et Edge.
Bitwarden, 1Password, Dashlane : que change vraiment Proton Pass ?
Bitwarden reste une alternative sérieuse pour ceux qui privilégient un modèle entièrement open source à tarif compétitif, tandis que 1Password se distingue sur la gestion multi-utilisateurs et les fonctionnalités familiales. Proton Pass se démarque principalement sur deux points : le chiffrement intégral des métadonnées et l'intégration native des alias e-mail, deux arguments qui pèsent lourd pour quiconque accorde une attention particulière à sa vie privée numérique.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout étendu aux métadonnées (URL, noms de sites), au-delà des simples mots de passe
- Alias e-mail illimités intégrés nativement via SimpleLogin, pour ne jamais exposer votre adresse principale
- Compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et toutes les extensions navigateurs majeures (Chrome, Firefox, Brave, Edge)
- Prise en charge de 14 types de données supplémentaires avec pièces jointes jusqu'à 100 Mo par élément
- Note 4,8/5 sur les stores applicatifs, plus de 100 millions de comptes dans l'écosystème Proton
❌ Les limites
- Renouvellement automatique à 4,99 €/mois après le premier mois : à surveiller si vous ne souhaitez pas vous engager sur la durée
- Extension navigateur encore perfectible sur certains formulaires complexes, notamment pour la détection automatique du champ A2F
- Moins d'intégrations tierces que des concurrents comme 1Password sur les outils professionnels et d'équipe
- L'ancrage dans l'écosystème Proton peut freiner ceux qui ne souhaitent pas multiplier les abonnements au sein d'une même famille de services
L'offre Proton Pass Plus à 1,00 €/mois est exclusive et limitée : vérifiez qu'elle est toujours disponible directement chez Proton avant de passer à côté.
Cette offre s'adresse en priorité à ceux qui repoussent depuis longtemps la mise en place d'un gestionnaire de mots de passe sérieux : à 1,00 € pour le premier mois, le risque financier est quasi nul, et la barrière d'entrée suffisamment basse pour franchir enfin le pas. Le fait que Proton Pass ait décroché la première place du comparatif Clubic en 2026 renforce l'argument : ce n'est pas une solution de compromis, c'est la référence que la rédaction recommande aujourd'hui.
En revanche, les utilisateurs pleinement satisfaits du gestionnaire intégré à leur navigateur (Google Password Manager, iCloud Keychain) et sans préoccupations particulières sur la confidentialité des métadonnées trouveront moins de raisons de changer. Pour tous les autres, notamment ceux qui jonglent entre plusieurs appareils, plusieurs navigateurs ou qui souhaitent s'affranchir des silos imposés par les grandes plateformes, Proton Pass représente aujourd'hui un choix cohérent, bien construit, et pour un premier mois, presque sans frais.
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