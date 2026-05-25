Jongler entre des dizaines d'identifiants différents est une réalité quotidienne que beaucoup contournent avec une habitude risquée : réutiliser les mêmes mots de passe d'un service à l'autre. Proton Pass Plus propose une alternative structurée et sécurisée, récompensée par la première place du comparatif Clubic des meilleurs gestionnaires de mots de passe en avril 2026, devant Bitwarden, 1Password et Dashlane. Pour le découvrir, l'offre exclusive Clubic est accessible directement sur le site de Proton au tarif de 1,00 € pour le premier mois.

Un point de vigilance s'impose toutefois : l'abonnement se renouvelle automatiquement à 4,99 €/mois à l'issue du premier mois. Si vous souhaitez profiter de l'essai sans vous engager sur la durée, notez dès maintenant la date d'échéance afin de résilier si nécessaire avant le renouvellement.