La semaine commence et PC Componentes l'ouvre avec une salve de promotions sur une large gamme de produits high-tech. Télés QLED grand format, carte graphique RTX 5060, PC portable, watercooling, tablette Samsung à prix plancher... la sélection de ce début de semaine est dense et variée.
Derrière le nom un peu mystérieux de PC Componentes se cache un géant ibérique. Fondé en 2005 à Alhama de Murcia, en Espagne, ce spécialiste est devenu le leader incontesté du high-tech sur la péninsule ibérique. Depuis 2023, il s'adresse directement aux acheteurs français via pccomponentes.fr, avec un site entièrement localisé, un support client joignable par chat, téléphone et mail, et des délais de livraison de 2 à 3 jours ouvrés en France métropolitaine. La livraison est gratuite dès 50 € d'achats, et les commandes passées avant 21h sont expédiées le soir même.
Cette semaine, le marchand espagnol propose une salve de promotions couvrant plusieurs catégories clés : téléviseurs QLED en grande diagonale, ordinateur portable Lenovo, composants PC (carte graphique, watercooling, écran), tablette Android à prix vraiment agressif, barre de son et climatiseur portable. Des remises qui s'échelonnent de quelques euros à plusieurs centaines, sur des références signées Samsung, Hisense, MSI, Xiaomi, Lenovo ou encore Forgeron. Voici les dix meilleures affaires du moment.
Les 10 meilleures promos de la semaine chez PC Componentes
- Ventilateur sur pied Xiaomi Mi Smart Fan 2 Lite à 69,99 € au lieu de 89,99 €
- Climatiseur portable Energy Silence 65 000 BTU/h à 119 € au lieu de 139,14 €
- Téléviseur Hisense QLED 65 pouces 4K Ultra HD à 445,28 € au lieu de 899,99 €
- Téléviseur Samsung QLED AI 50 pouces à 495,77 € au lieu de 679 €
- Samsung Galaxy Tab S10 FE à 136,93 € au lieu de 408,99 €
- Barre de son à 49,58 € au lieu de 59 €
- Kit watercooling liquide Forgeron Azote 240 à 48,58 € au lieu de 89,26 €
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5060 à 317,26 € au lieu de 371,80 €
- Écran PC MSI Pro 24,5 pouces Full HD à 88,26 € au lieu de 211,33 €
- Ordinateur portable Lenovo V14 G5 à 689 € au lieu de 749,17 €
Ce qu'il faut retenir de chaque produit !
La sélection s'adresse autant aux amateurs de cinéma maison qu'aux passionnés de PC gaming, aux travailleurs nomades et aux petits budgets en quête de polyvalence. Plusieurs références se distinguent nettement.
Samsung Galaxy Tab S10 FE : la remise la plus marquante de la liste, avec plus de 270 € d'économie sur une tablette Samsung récente. Difficile de faire mieux dans cette gamme.
Téléviseur Hisense QLED 65 pouces : près de 455 € d'économie sur une TV grand format avec dalle QLED. Idéal pour transformer un salon sans se ruiner.
- Résolution 4K UHD
- Technologie Dolby Vision et Dolby Atmos
- IA Smooth Motion pour fluidité
- Système VIDAA intuitif
- Mode Jeu Plus limité à 60Hz
Ordinateur portable Lenovo V14 G5 : un 14 pouces taillé pour la productivité, à moins de 690 €. Une option sérieuse pour les étudiants et les télétravailleurs.
- Processeur Intel Core i5-13420H performant
- Mémoire de 16GB extensible
- Certifié écoénergétique
- Conception durable avec test MIL-STD-810H
- Écran TN avec palette de couleurs limitée à 45% NTSC
Carte graphique MSI GeForce RTX 5060 : une entrée dans la nouvelle génération Nvidia à un tarif encore accessible pour les joueurs PC.
- 8 Go de mémoire GDDR6
- Système de refroidissement performant à triple ventilateur
- Overclocking intégré pour des performances accrues
- Expérience de jeu fluide et immersive
- Peut être encombrante dans les petits boîtiers
Kit watercooling Forgeron Azote 240 : une solution de refroidissement liquide sous la barre des 50 €, difficile à ignorer pour qui veut franchir le cap du watercooling.
- Performance thermique de 280W
- Installation sans outil
- Moteur triphasé sans balais
- RVB réglable avec 12 positions
- Compatibilité limitée aux sockets spécifiques
Écran PC MSI Pro 24,5 pouces Full HD : prix plancher pour un moniteur de bureau, parfait pour un setup secondaire ou un premier équipement.
- 144Hz, pour une fluidité optimale
- Temps de réponse de 1ms, idéal pour le gaming
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes
- Haut-parleurs intégrés pour un usage simplifié
- Absence de mode HDR
Xiaomi Mi Smart Fan 2 Lite : connecté, silencieux et contrôlable via smartphone, une valeur sûre à l'approche des fortes chaleurs.
- Commandes Wi-Fi intégrées
- Design moderne et compact
- Puissance optimale de 45 W
- Câble d'alimentation de 16 m
- Ne convient pas aux très grands espaces
Pourquoi ces promos PC Componentes méritent votre attention
Les remises de cette sélection sont solides : la tablette Samsung affiche une réduction supérieure à 66 %, le téléviseur Hisense dépasse les 50 %. Le timing est pertinent, nous sommes à la charnière entre printemps et été, avec la climatisation, les ventilateurs et les grandes télés en pleine saison d'achat, auxquels s'ajoutent des composants PC très demandés.
PC Componentes s'impose progressivement en France avec plus de 230 000 commandes déjà traitées depuis son lancement local. Le site garantit des stocks réels et une livraison rapide sous 2 à 3 jours. Les promotions high-tech étant souvent éphémères et liées aux niveaux de stock, mieux vaut ne pas trop tarder.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
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