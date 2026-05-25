La semaine commence et PC Componentes l'ouvre avec une salve de promotions sur une large gamme de produits high-tech. Télés QLED grand format, carte graphique RTX 5060, PC portable, watercooling, tablette Samsung à prix plancher... la sélection de ce début de semaine est dense et variée.

© clubic
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Voici les meilleures offres PcComponentes de la semaine

Découvrir l'offre !

Derrière le nom un peu mystérieux de PC Componentes se cache un géant ibérique. Fondé en 2005 à Alhama de Murcia, en Espagne, ce spécialiste est devenu le leader incontesté du high-tech sur la péninsule ibérique. Depuis 2023, il s'adresse directement aux acheteurs français via pccomponentes.fr, avec un site entièrement localisé, un support client joignable par chat, téléphone et mail, et des délais de livraison de 2 à 3 jours ouvrés en France métropolitaine. La livraison est gratuite dès 50 € d'achats, et les commandes passées avant 21h sont expédiées le soir même.

Cette semaine, le marchand espagnol propose une salve de promotions couvrant plusieurs catégories clés : téléviseurs QLED en grande diagonale, ordinateur portable Lenovo, composants PC (carte graphique, watercooling, écran), tablette Android à prix vraiment agressif, barre de son et climatiseur portable. Des remises qui s'échelonnent de quelques euros à plusieurs centaines, sur des références signées Samsung, Hisense, MSI, Xiaomi, Lenovo ou encore Forgeron. Voici les dix meilleures affaires du moment.

Ce qu'il faut retenir de chaque produit !

La sélection s'adresse autant aux amateurs de cinéma maison qu'aux passionnés de PC gaming, aux travailleurs nomades et aux petits budgets en quête de polyvalence. Plusieurs références se distinguent nettement.
Samsung Galaxy Tab S10 FE : la remise la plus marquante de la liste, avec plus de 270 € d'économie sur une tablette Samsung récente. Difficile de faire mieux dans cette gamme.

Téléviseur Hisense QLED 65 pouces : près de 455 € d'économie sur une TV grand format avec dalle QLED. Idéal pour transformer un salon sans se ruiner.

Meilleurs prix
Les plus
  • Résolution 4K UHD
  • Technologie Dolby Vision et Dolby Atmos
  • IA Smooth Motion pour fluidité
  • Système VIDAA intuitif
Les moins
  • Mode Jeu Plus limité à 60Hz

Ordinateur portable Lenovo V14 G5 : un 14 pouces taillé pour la productivité, à moins de 690 €. Une option sérieuse pour les étudiants et les télétravailleurs.

Ordinateur portable professionnel pour les petites entreprises, idéal pour le travail en déplacement ou à distance.
922,72 € chez Fnac
Les plus
  • Processeur Intel Core i5-13420H performant
  • Mémoire de 16GB extensible
  • Certifié écoénergétique
  • Conception durable avec test MIL-STD-810H
Les moins
  • Écran TN avec palette de couleurs limitée à 45% NTSC

Carte graphique MSI GeForce RTX 5060 : une entrée dans la nouvelle génération Nvidia à un tarif encore accessible pour les joueurs PC.

Meilleurs prix
Voir plus de prix
Les plus
  • 8 Go de mémoire GDDR6
  • Système de refroidissement performant à triple ventilateur
  • Overclocking intégré pour des performances accrues
  • Expérience de jeu fluide et immersive
Les moins
  • Peut être encombrante dans les petits boîtiers

Kit watercooling Forgeron Azote 240 : une solution de refroidissement liquide sous la barre des 50 €, difficile à ignorer pour qui veut franchir le cap du watercooling.

Refroidissement liquide, installation facile, TDP 280W, compatible Intel et AMD, ARGB réglable
78,21 € chez Fnac
Les plus
  • Performance thermique de 280W
  • Installation sans outil
  • Moteur triphasé sans balais
  • RVB réglable avec 12 positions
Les moins
  • Compatibilité limitée aux sockets spécifiques

Écran PC MSI Pro 24,5 pouces Full HD : prix plancher pour un moniteur de bureau, parfait pour un setup secondaire ou un premier équipement.

Écran 24,5 pouces pour gaming et bureautique, rapide et performant avec technologie IPS.
88,26 € chez PC Componentes
Les plus
  • 144Hz, pour une fluidité optimale
  • Temps de réponse de 1ms, idéal pour le gaming
  • Technologie IPS pour des couleurs éclatantes
  • Haut-parleurs intégrés pour un usage simplifié
Les moins
  • Absence de mode HDR

Xiaomi Mi Smart Fan 2 Lite : connecté, silencieux et contrôlable via smartphone, une valeur sûre à l'approche des fortes chaleurs.

Meilleurs prix
Les plus
  • Commandes Wi-Fi intégrées
  • Design moderne et compact
  • Puissance optimale de 45 W
  • Câble d'alimentation de 16 m
Les moins
  • Ne convient pas aux très grands espaces

Pourquoi ces promos PC Componentes méritent votre attention

Les remises de cette sélection sont solides : la tablette Samsung affiche une réduction supérieure à 66 %, le téléviseur Hisense dépasse les 50 %. Le timing est pertinent, nous sommes à la charnière entre printemps et été, avec la climatisation, les ventilateurs et les grandes télés en pleine saison d'achat, auxquels s'ajoutent des composants PC très demandés.

PC Componentes s'impose progressivement en France avec plus de 230 000 commandes déjà traitées depuis son lancement local. Le site garantit des stocks réels et une livraison rapide sous 2 à 3 jours. Les promotions high-tech étant souvent éphémères et liées aux niveaux de stock, mieux vaut ne pas trop tarder.