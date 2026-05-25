Derrière le nom un peu mystérieux de PC Componentes se cache un géant ibérique. Fondé en 2005 à Alhama de Murcia, en Espagne, ce spécialiste est devenu le leader incontesté du high-tech sur la péninsule ibérique. Depuis 2023, il s'adresse directement aux acheteurs français via pccomponentes.fr, avec un site entièrement localisé, un support client joignable par chat, téléphone et mail, et des délais de livraison de 2 à 3 jours ouvrés en France métropolitaine. La livraison est gratuite dès 50 € d'achats, et les commandes passées avant 21h sont expédiées le soir même.

Cette semaine, le marchand espagnol propose une salve de promotions couvrant plusieurs catégories clés : téléviseurs QLED en grande diagonale, ordinateur portable Lenovo, composants PC (carte graphique, watercooling, écran), tablette Android à prix vraiment agressif, barre de son et climatiseur portable. Des remises qui s'échelonnent de quelques euros à plusieurs centaines, sur des références signées Samsung, Hisense, MSI, Xiaomi, Lenovo ou encore Forgeron. Voici les dix meilleures affaires du moment.