La technologie GaN (nitrure de gallium) permet à ce chargeur de délivrer jusqu’à 65 W dans un boîtier nettement plus compact qu’un adaptateur secteur classique de puissance équivalente, ce qui fait toute la différence dans un sac ou sur un bureau encombré. Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, il peut alimenter simultanément un MacBook Air en 45 W, un smartphone en charge rapide et un troisième appareil en parallèle.

La compatibilité annoncée est large : iPhone 12 à 17, Galaxy S23 à S25, Google Pixel 7 à 9, iPad et MacBook Pro jusqu’aux puces M5. La rédaction a régulièrement mis en avant les chargeurs GaN multi-ports comme solution idéale pour réduire l’encombrement sans sacrifier la polyvalence.