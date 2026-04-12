Trouver un chargeur rapide, compact et compatible avec tous ses appareils sans dépenser une fortune reste un casse-tête pour beaucoup d’utilisateurs. Le UGREEN Nexode 65 W GaN 3 ports répond justement à cette problématique, et sa promotion à 23,74 € sur Amazon mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Le marché des chargeurs GaN s’est considérablement densifié ces deux dernières années, mais UGREEN s’y est imposé comme une valeur de référence grâce à un rapport qualité/prix rarement pris en défaut. Ce modèle Nexode 65 W propose trois ports de charge simultanée dans un format compact rendu possible par la technologie GaN, idéal pour les profils nomades, les télétravailleurs ou tout utilisateur jonglant entre smartphone, tablette et ordinateur portable. À 23,74 € au lieu de 32,99 €, soit 28% de réduction, l’offre est disponible dès maintenant sur Amazon pour ceux qui souhaitent consolider leur équipement sans multiplier les blocs secteur.
L'essentiel en bref :
- Le UGREEN Nexode 65 W GaN 3 ports passe de 32,99 € à 23,74 € sur Amazon, soit 28% de réduction.
- Trois ports de charge simultanée (2 USB-C + 1 USB-A), compatible iPhone, MacBook Air, Galaxy, Pixel et bien d’autres.
- Plus de 7 900 avis clients avec une note de 4,6/5 et plus de 2 000 unités vendues le mois dernier.
Un chargeur pensé pour les multi-appareils au quotidien
La technologie GaN (nitrure de gallium) permet à ce chargeur de délivrer jusqu’à 65 W dans un boîtier nettement plus compact qu’un adaptateur secteur classique de puissance équivalente, ce qui fait toute la différence dans un sac ou sur un bureau encombré. Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, il peut alimenter simultanément un MacBook Air en 45 W, un smartphone en charge rapide et un troisième appareil en parallèle.
La compatibilité annoncée est large : iPhone 12 à 17, Galaxy S23 à S25, Google Pixel 7 à 9, iPad et MacBook Pro jusqu’aux puces M5. La rédaction a régulièrement mis en avant les chargeurs GaN multi-ports comme solution idéale pour réduire l’encombrement sans sacrifier la polyvalence.
Dans un marché concurrentiel, que vaut ce UGREEN face aux alternatives ?
Anker, Baseus ou encore Belkin occupent le même segment, mais rares sont les modèles 65 W GaN 3 ports à descendre aussi bas en prix avec un tel volume de retours positifs.
Ce que le UGREEN Nexode 65 W ne propose pas, en revanche, c’est une puissance maximale sur chaque port simultanément : à pleine charge sur les trois sorties, la puissance se redistribue et certains appareils chargent plus lentement.
✅ Les points forts
- Technologie GaN pour un format compact malgré une puissance de 65 W
- Trois ports simultanés (2 USB-C + 1 USB-A) pour centraliser la charge de tous ses appareils
- Compatible avec un très large écosystème : Apple, Samsung, Google, et plus encore
- Note client de 4,6/5 sur plus de 7 900 avis, gage de fiabilité terrain
- Prix de 23,74 € très compétitif pour ce niveau de polyvalence
❌ Les limites
- La puissance maximale de 65 W ne peut pas être atteinte simultanément sur chaque port
- Coloris unique disponible (Noir), ce qui peut limiter l’intégration dans certains setups design
- La remise de 28% reste modeste face aux promos parfois plus agressives sur des références comparables
- Absence de câble fourni dans la boîte, un accessoire à prévoir en supplément
Le bilan sur cette offre
Le UGREEN Nexode 65 W GaN s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent simplifier leur quotidien avec un seul chargeur capable de gérer smartphone, tablette et ordinateur portable sans encombrement. Son rapport performance/prix est solide, sa fiabilité confirmée par des milliers d’acheteurs, et son prix actuel de 23,74 € le place sous la barre psychologique des 25 € qui rend l’achat d’impulsion presque naturel.
Si vous êtes déjà équipé d’un chargeur GaN récent et suffisamment puissant, l’urgence est moindre. Mais si votre bureau croule encore sous les blocs secteur disparates, c’est exactement le type d’achat qui change les habitudes sans peser sur le budget.
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