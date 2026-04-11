L'Intego Mac Premium Bundle X9 passe à 2,50 € par mois, soit 29,99 € facturés annuellement au lieu de 84,99 €, une remise de 65% sur la suite de sécurité macOS la plus complète du marché regroupant antivirus, pare-feu, contrôle parental, nettoyage système et sauvegarde en un seul abonnement.
Contrairement à Windows, la sécurité sur Mac reste un angle mort pour de nombreux utilisateurs qui croient encore à l'immunité native de macOS. Pourtant, les menaces ciblant spécifiquement Apple ont progressé de façon significative ces dernières années, et une suite comme Intego Mac Premium Bundle X9 est aujourd'hui considérée comme la référence absolue par les experts en cybersécurité macOS, avec plus de 25 ans d'expérience dédiés exclusivement à la protection des appareils Apple.
Pourquoi choisir Intego Mac Premium Bundle X9 ?
- 5 outils de protection en un seul abonnement : VirusBarrier X9 (antivirus temps réel), NetBarrier X9 (pare-feu bidirectionnel), ContentBarrier X9 (contrôle parental), Washing Machine X9 (nettoyage et optimisation) et Personal Backup X9 (sauvegarde incrémentale avec clonage bootable), tous dédiés exclusivement à macOS.
- La seule suite de sécurité pensée 100% pour Mac, développée depuis 25 ans par une société spécialisée exclusivement sur l'environnement Apple, là où les solutions concurrentes comme Norton ou Kaspersky sont des portages de suites Windows avec des fonctionnalités souvent réduites sur macOS.
- 65% de remise sur le prix catalogue, une promotion limitée dans le temps qui ramène la protection complète d'un Mac à moins que le prix d'un café par semaine, avec essai gratuit de 30 jours et remboursement garanti 30 jours après l'achat.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Intego Mac Premium Bundle X9 : cinq outils, un seul abonnement
Le Mac Premium Bundle X9 est la suite phare d'Intego, l'éditeur de référence en sécurité macOS depuis 1997. C'est la seule solution du marché à regrouper cinq modules complémentaires pensés exclusivement pour l'environnement Apple, avec une interface unifiée depuis laquelle tout se gère en quelques clics, sans expertise technique requise.
La compatibilité est assurée avec toutes les versions récentes de macOS, de Monterey à Sequoia, mises à jour incluses dans l'abonnement. Là où les solutions concurrentes comme Norton ou Kaspersky sont des portages de suites Windows aux fonctionnalités réduites sur macOS, Intego conçoit chacun de ses modules directement dans l'environnement Apple, ce qui garantit une intégration visuelle et ergonomique sans friction.
Chez Clubic, notre test de la suite Intego confirme que l'ensemble des modules coexistent harmonieusement sur le système sans provoquer de baisse de performance notable, même sur les configurations Apple Silicon les plus récentes.
VirusBarrier X9 : le cœur de la protection
VirusBarrier X9 affiche 100% de détection des menaces macOS connues selon les laboratoires AV-Test et AV-Comparatives. Il détecte également les fichiers Windows infectés susceptibles de transiter par le Mac vers d'autres appareils du réseau, une protection rare sur ce segment.
Un pare-feu qui s'adapte au réseau détecté
NetBarrier X9 ajuste automatiquement ses règles selon l'environnement : restrictions renforcées sur un Wi-Fi public, règles allégées à domicile. Une protection particulièrement précieuse pour les télétravailleurs nomades et les utilisateurs en déplacement fréquent.
Des modules supplémentaires inclus
- Washing Machine X9 : libère en moyenne plus de 10 Go d'espace disque en supprimant fichiers temporaires, doublons et éléments inutilisés.
- ContentBarrier X9 : contrôle parental plus fin que celui natif d'Apple, avec filtrage par catégorie, temps d'écran et journaux d'activité.
- Personal Backup X9 : sauvegardes incrémentielles avec clonage bootable en complément de Time Machine.
Notre verdict
À 2,50 €/mois, soit 29,99 € la première année au lieu de 84,99 €, Intego Mac Premium Bundle X9 est la suite de sécurité macOS la plus complète et la plus abordable du marché : antivirus, pare-feu, contrôle parental, nettoyage système et sauvegarde dans un seul abonnement, par l'éditeur de référence en cybersécurité Apple depuis 25 ans.
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