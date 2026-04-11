Le Mac Premium Bundle X9 est la suite phare d'Intego, l'éditeur de référence en sécurité macOS depuis 1997. C'est la seule solution du marché à regrouper cinq modules complémentaires pensés exclusivement pour l'environnement Apple, avec une interface unifiée depuis laquelle tout se gère en quelques clics, sans expertise technique requise.

La compatibilité est assurée avec toutes les versions récentes de macOS, de Monterey à Sequoia, mises à jour incluses dans l'abonnement. Là où les solutions concurrentes comme Norton ou Kaspersky sont des portages de suites Windows aux fonctionnalités réduites sur macOS, Intego conçoit chacun de ses modules directement dans l'environnement Apple, ce qui garantit une intégration visuelle et ergonomique sans friction.

Chez Clubic, notre test de la suite Intego confirme que l'ensemble des modules coexistent harmonieusement sur le système sans provoquer de baisse de performance notable, même sur les configurations Apple Silicon les plus récentes.