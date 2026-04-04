Le marché des processeurs en vrac réserve parfois de vraies aubaines pour qui sait où chercher. Le Ryzen 5 3500X d’AMD tombe aujourd’hui à 36,19 € sur AliExpress avec un code promo, et mérite qu’on s’y attarde, sans en faire plus qu’il n’est.
Le Ryzen 5 3500X est une puce discrète, née en 2019, commercialisée quasi exclusivement sur les marchés asiatiques en version OEM. Gravé en 7 nm chez TSMC, il embarque 6 cœurs, 6 threads, une fréquence de base à 3,6 GHz montant jusqu’à 4,1 GHz en boost, et un cache L3 de 32 Mo : soit le double du Ryzen 5 3500 standard.
Il s’installe sur socket AM4, une plateforme toujours très présente dans les configurations reconditionnées et les upgrades à budget serré. Pour qui envisage de redonner un coup de jeune à un PC équipé d’une carte mère B450 ou X470.
L'essentiel en bref :
- Prix promotionnel : 36,19 € (au lieu de 44,43 €) avec le code FRCD04 sur AliExpress,
- Processeur vendu en vrac, sans boîte ni ventilateur, des légères rayures de surface sont possibles et considérées comme normales par le vendeur,
- Compatible socket AM4, gravure 7 nm, 65 W TDP, DDR4 : une bonne intégration dans les plateformes Ryzen de troisième génération.
Six cœurs 7 nm : ce que le 3500X apporte vraiment au quotidien
Lancé discrètement fin 2019 pour les marchés OEM, le Ryzen 5 3500X a fait l’objet d’une attention particulière lors de son annonce, la rédaction ayant notamment relevé son avantage face au Core i5-9400F d’Intel, jusqu’à +8,05% en multithreading selon CPU-Z. Sa fréquence de base à 3,6 GHz et son cache L3 de 32 Mo lui confèrent de l’aisance pour le jeu vidéo en 1080p associé à une carte graphique milieu de gamme de l’époque, type GTX 1660 ou RX 5500 XT.
Il tourne à 65 W, ce qui en fait une puce raisonnable en termes de consommation sur plateforme AM4. En revanche, l’absence de SMT (multithreading simultané) constitue un frein notable dès que les applications professionnelles ou créatives entrent en jeu.
Un CPU qui sait encore jouer, mais qui accuse son âge face aux alternatives actuelles
Le Ryzen 5 3500X reste fonctionnel pour du jeu bureautique et du gaming léger en 2026, mais il est structurellement dépassé par son propre cousin le Ryzen 5 3600 (environ 5% plus rapide avec SMT activé) que l’on trouve aujourd’hui à des prix très proches, voire inférieurs selon le marché de l’occasion. Il est surtout pertinent comme pièce de remplacement ou d’upgrade sur une carte mère AM4 déjà en place, et non comme base pour construire un nouveau système.
✅ Les points forts
- Gravure 7 nm TSMC : consommation maîtrisée à 65 W, chauffe modérée avec un bon ventirad tiers
- Cache L3 de 32 Mo, nettement supérieur au Ryzen 5 3500 (16 Mo) : avantage réel sur les titres gaming sensibles à la bande passante cache
- Compatible socket AM4 : intégration immédiate dans une très large base installée de cartes mères B450, X470, B550
- Prix sous les 37 € avec le code promo : parmi les tarifs les plus bas relevés pour un CPU 6 cœurs 7 nm en upgrade AM4
- Performances gaming 1080p acceptables avec une carte graphique de milieu de gamme
❌ Les limites
- Vendu en vrac sans emballage ni ventilateur de série : il faudra prévoir un ventirad compatible AM4, ce qui représente un coût supplémentaire
- Absence de SMT : pénalise fortement les usages multitâches, le rendu vidéo et les applications créatives
- En 2026, le Ryzen 5 3600 ou le Ryzen 5 5600 d’occasion offrent un meilleur rapport performance/durabilité sur AM4
Notre verdict : une pièce d’appoint, pas un fondement
Ce bon plan s’adresse avant tout à ceux qui disposent déjà d’une carte mère AM4 et cherchent à remplacer un CPU défaillant ou à upgrader depuis un Ryzen 3 ou un APU Athlon à moindres frais. À 36,19 € avec le code FRCD04, le ticket d’entrée est suffisamment bas pour justifier l’opération dans ce cas précis, notamment si vous possédez déjà un ventirad AM4 compatible.
Pour les autres, ceux qui repartent de zéro ou souhaitent construire une base solide pour les deux à trois prochaines années, mieux vaut regarder du côté du Ryzen 5 5600, nettement plus véloce et toujours disponible à prix compétitif sur le marché de l’occasion. La fenêtre de pertinence du 3500X est étroite, mais pour le bon profil, elle existe bel et bien.
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