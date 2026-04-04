Le Ryzen 5 3500X est une puce discrète, née en 2019, commercialisée quasi exclusivement sur les marchés asiatiques en version OEM. Gravé en 7 nm chez TSMC, il embarque 6 cœurs, 6 threads, une fréquence de base à 3,6 GHz montant jusqu’à 4,1 GHz en boost, et un cache L3 de 32 Mo : soit le double du Ryzen 5 3500 standard.

Il s’installe sur socket AM4, une plateforme toujours très présente dans les configurations reconditionnées et les upgrades à budget serré. Pour qui envisage de redonner un coup de jeune à un PC équipé d’une carte mère B450 ou X470.