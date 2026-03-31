Pensée pour les voyageurs, les nomades et les utilisateurs d’iPad ou de MacBook Air, la UGREEN Nexode 45W se distingue immédiatement de la majorité des batteries externes de sa catégorie par un détail qui change tout : son câble USB-C tressé de 17,8 cm fait office de poignée, transformant un accessoire d’appoint en véritable compagnon de déplacement sans câble supplémentaire à trimballer.

Ce bon plan cible en particulier les utilisateurs Apple et Android qui ont besoin d’une vraie capacité de recharge, et pas simplement d’un coup de pouce de secours. Retrouvez la UGREEN Nexode 45W au meilleur prix via notre lien partenaire.