Une batterie externe de 20 000 mAh capable de charger un MacBook Air, trois appareils simultanément et dotée d’un câble USB-C tressé intégré, le tout pour 25,99 €…
Pensée pour les voyageurs, les nomades et les utilisateurs d’iPad ou de MacBook Air, la UGREEN Nexode 45W se distingue immédiatement de la majorité des batteries externes de sa catégorie par un détail qui change tout : son câble USB-C tressé de 17,8 cm fait office de poignée, transformant un accessoire d’appoint en véritable compagnon de déplacement sans câble supplémentaire à trimballer.
Ce bon plan cible en particulier les utilisateurs Apple et Android qui ont besoin d’une vraie capacité de recharge, et pas simplement d’un coup de pouce de secours. Retrouvez la UGREEN Nexode 45W au meilleur prix via notre lien partenaire.
L'essentiel en bref :
- La UGREEN Nexode 45W 20 000 mAh passe à 25,99 € au lieu de 39,99 €, soit 35% de réduction sur un des modèles les plus recommandés par la rédaction Clubic.
- Son câble USB-C intégré de 17,8 cm supporte la charge rapide PD 45W, avec trois ports utilisables simultanément pour alimenter un téléphone, une tablette et un ordinateur portable en même temps.
- Le comparatif Clubic des meilleures batteries externes mentionne l’UGREEN Nexode 20K comme un choix pertinent pour les utilisateurs de MacBook Air avec des pics de puissance mesurés à 43 W
Trois appareils, un câble, zéro prise, la logique du tout-en-un
La proposition de la UGREEN Nexode 45W repose sur une idée simple : éliminer les frictions du quotidien nomade. Le câble USB-C tressé intégré se clipse magnétiquement sur le flanc de la batterie quand il ne sert pas, évitant les nœuds dans le sac et les oublis au bureau.
La puissance de 45 W en sortie câble ou port USB-C permet de remonter à 55% un iPhone 17 ou à 61% un Galaxy S25 Ultra en seulement 30 minutes, un niveau de performance que Clubic identifie comme le standard de la charge rapide moderne sur ce segment. L’affichage LED indique le niveau de batterie restant en temps réel, une fonctionnalité encore trop rare à ce niveau de prix, et la recharge complète de la batterie elle-même prend environ 4 heures avec un chargeur 45 W.
Bien cernée, cette batterie ne prétend pas tout faire
À 25,99 €, la UGREEN Nexode 45W occupe une position claire : elle couvre les besoins de la très grande majorité des utilisateurs nomades, des smartphones aux MacBook Air, sans prétendre rivaliser avec les modèles 100 W ou 145 W de la même marque qui visent les PC gaming ou les MacBook Pro sous forte charge.
Ce qu’elle apporte, c’est une polyvalence réelle dans un format transportable en cabine (468 g) ; ce qu’elle ne remplace pas, c’est un chargeur secteur dédié pour recharger un ordinateur portable toute la nuit, la charge simultanée de trois appareils étant plafonnée à 15 W partagés.
✅ Les points forts
- 20 000 mAh pour 4,2 recharges d’iPhone 17, 3 fois un Galaxy S25 Ultra ou 1,3 fois un MacBook Air 13”
- Câble USB-C tressé 45W intégré qui fait office de poignée : plus de câble oublié, gestion simplifiée en déplacement
- Trois ports simultanés (câble C1 + port C2 + port A3) pour alimenter téléphone, tablette et PC en même temps
- Compatibilité protocolaire étendue : PD 3.0, QC 4.0, SCP, PPS, FCP, couvre la quasi-totalité des smartphones actuels
- Affichage LED en pourcentage du niveau de charge restant, en temps réel
- Certifiée pour le transport en avion en cabine, sans déclaration ni bagage soute
❌ Les limites
- Puissance partagée limitée à 15 W total pour deux ou trois ports actifs simultanément, largement en dessous de chaque port pris séparément
- Câble intégré court (17,8 cm) conçu pour usage posé sur une table, pas pour charger en tenant le téléphone en main
- 468 g sur la balance : un poids à prendre en compte pour ceux qui privilégient l’ultracompacité au quotidien.
- Le chargeur 45 W pour une recharge complète en 4 heures n’est pas inclus dans la boîte
Notre verdict
À 25,99 €, la UGREEN Nexode 45W confirme pourquoi Clubic en avait fait sa recommandation privilégiée parmi les batteries externes polyvalentes : la combinaison câble intégré, triple port, charge rapide 45 W et capacité 20 000 mAh est difficile à battre à ce tarif. Cette batterie s’adresse à ceux qui voyagent régulièrement, travaillent en mobilité avec un iPhone et un iPad, ou qui cherchent une solution unique pour tenir une journée complète sans prise secteur.
Ceux qui ont besoin d’alimenter un ordinateur portable sous pleine charge ou qui recherchent le format le plus compact possible pour les weekend courts trouveront des modèles mieux adaptés en consultant le comparatif complet de Clubic. Pour tous les autres, c’est une remise sur un produit déjà bien orienté, et l’addition à moins de 26€ reste difficile à contester.
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