Le Lefant M210P tient ses promesses sur les surfaces lisses : parquet, carrelage, vinyle, il circule de manière fluide, se faufile sous les meubles grâce à ses 7,85 cm de hauteur et ses deux brosses latérales en caoutchouc balaient les coins efficacement. Les six modes de nettoyage accessibles depuis l’application Lefant, notamment le mode zigzag conçu pour maximiser la couverture de surface, permettent d’adapter le robot aux différentes configurations d’espace.

Pour les foyers avec animaux de compagnie sur sols durs, le résultat est clairement au rendez-vous pour un entretien quotidien léger. En revanche, l’absence de cartographie LiDAR se traduit par des passages répétés et des zones parfois oubliées, un compromis attendu sur cette gamme de prix mais à avoir en tête.