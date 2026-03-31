Bestseller chronique sur Amazon France, le Lefant M210P revient sous les 90 € avec une remise affichée à 73%, et s’invite à nouveau dans nos radars.
Positionné depuis plusieurs années comme la porte d’entrée la moins chère du monde des robots aspirateurs connectés. À 89,98 €, il renoue avec le tarif plancher auquel la rédaction l’avait déjà repéré en promotion, et confirme sa logique de produit d’entrée de gamme assumé. Ce bon plan s’adresse en priorité aux personnes vivant seules ou en couple dans un appartement, qui cherchent à automatiser l’entretien quotidien du sol sans dépenser plusieurs centaines d’euros. Retrouvez le Lefant M210P à ce tarif via notre lien partenaire Amazon.
L'essentiel en bref :
- Le Lefant M210P est affiché à 89,98 € sur Amazon, une promotion agressive qui le place dans la catégorie des robots aspirateurs les plus accessibles du marché.
- La rédaction lui a attribué la note de 6/10 dans son test de décembre 2024, saluant la fluidité des déplacements tout en pointant l’absence de cartographie avancée.
- Il intègre 6 modes de nettoyage pilotables via l’appli Lefant, avec compatibilité Alexa et Google Home, mais une navigation aléatoire sans LiDAR.
Un quotidien automatisé, dans les limites de sa catégorie
Le Lefant M210P tient ses promesses sur les surfaces lisses : parquet, carrelage, vinyle, il circule de manière fluide, se faufile sous les meubles grâce à ses 7,85 cm de hauteur et ses deux brosses latérales en caoutchouc balaient les coins efficacement. Les six modes de nettoyage accessibles depuis l’application Lefant, notamment le mode zigzag conçu pour maximiser la couverture de surface, permettent d’adapter le robot aux différentes configurations d’espace.
Pour les foyers avec animaux de compagnie sur sols durs, le résultat est clairement au rendez-vous pour un entretien quotidien léger. En revanche, l’absence de cartographie LiDAR se traduit par des passages répétés et des zones parfois oubliées, un compromis attendu sur cette gamme de prix mais à avoir en tête.
Un positionnement d’entrée de gamme assumé, face à des rivaux mieux armés
Le marché du robot aspirateur a évolué très rapidement, et Clubic le souligne dans son comparatif 2026 : les modèles réellement complets démarrent désormais à deux à trois fois le prix du M210P, avec cartographie LiDAR, lavage intégré et station de vidage automatique. Ce que le Lefant apporte, c’est une automatisation simple, silencieuse (55 dB) et sans friction au quotidien.
✅ Les points forts
- Format compact de 28 cm de diamètre et 7,85 cm de hauteur, capable de passer sous la quasi-totalité des meubles
- 6 modes de nettoyage avec mode zigzag pour une couverture de surface optimisée, configurables depuis l’app
- Compatible Alexa et Google Home pour la gestion vocale, connexion Bluetooth + WiFi 2,4 GHz stable
- Retour automatique à la station de charge dès que la batterie faiblit ou le nettoyage terminé
- Fonctionnement discret à 55 dB, sans perturber une conversation ou un appel en cours
- Option lavage disponible via accessoires séparés (vendu à part), pour un nettoyage sec ou humide léger
❌ Les limites
- Navigation aléatoire sans cartographie LiDAR : des zones peuvent être manquées ou repassées plusieurs fois
- Puissance de 2 200 Pa modeste face aux modèles récents qui dépassent les 8 000 Pa, même en entrée de gamme
- Pas de brosse principale roulante : l’aspiration centrale seule peine sur les tapis à fibres hautes
- WiFi 2,4 GHz uniquement, incompatible avec les boxes récentes configurées en 5 GHz exclusif
- Accessoire lavage vendu séparément, ce qui alourdit le coût réel si le nettoyage humide est une priorité
- Prix de référence affiché à 339 € : à relativiser, ce modèle tourne habituellement entre 90 € et 120 € selon les périodes
Notre verdict
À 89,98 €, le Lefant M210P reste la proposition la plus logique pour qui découvre les robots aspirateurs et n’est pas prêt à investir au-delà des 100 €, comme le confirme sa présence dans le comparatif Clubic des meilleurs modèles du moment. Ce robot s’adresse aux petits appartements, aux parquets et carrelages à entretenir régulièrement, et aux foyers avec animaux de compagnie souhaitant une aide quotidienne sans se ruiner.
Pour une maison multi-pièces, avec moquettes ou un besoin de cartographie précise, cette offre mérite d’être mise en perspective avec les recommandations plus complètes de notre comparatif Clubic, où des modèles bien plus performants sont désormais accessibles à moins de 250€. Ce M210P est un bon premier pas, à condition de savoir exactement ce qu’on lui demande.
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