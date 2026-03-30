Héritier direct du VOID Elite Wireless qu’avait testé et salué la rédaction Clubic pour sa solidité et sa compatibilité multiplateforme, le Void v2 reprend les fondamentaux d’un casque gaming sans fil taillé pour les longues sessions, en y ajoutant Bluetooth 5.2, Dolby Atmos et jusqu’à 70 heures d’autonomie déclarées. À 89,99 € au lieu de 119,99 €, il se positionne dans une fourchette très disputée, là où chaque euro compte et chaque compromis se paie cash.

Ce bon plan s’adresse principalement aux joueurs PC et PS5 cherchant un sans-fil fiable à double connexion, sans exploser leur budget. Retrouvez le Corsair Void v2 à ce tarif via notre lien partenaire sur Amazon.