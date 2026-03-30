Corsair remet son casque gaming sans fil emblématique au goût du jour avec le Void v2, et cette remise de 25% l’amène à un tarif qu’on n’attendait pas si tôt. Avant de vous laisser séduire par l’autonomie record et le Dolby Atmos, voici ce qu’il faut vraiment savoir.
Héritier direct du VOID Elite Wireless qu’avait testé et salué la rédaction Clubic pour sa solidité et sa compatibilité multiplateforme, le Void v2 reprend les fondamentaux d’un casque gaming sans fil taillé pour les longues sessions, en y ajoutant Bluetooth 5.2, Dolby Atmos et jusqu’à 70 heures d’autonomie déclarées. À 89,99 € au lieu de 119,99 €, il se positionne dans une fourchette très disputée, là où chaque euro compte et chaque compromis se paie cash.
Ce bon plan s’adresse principalement aux joueurs PC et PS5 cherchant un sans-fil fiable à double connexion, sans exploser leur budget. Retrouvez le Corsair Void v2 à ce tarif via notre lien partenaire sur Amazon.
L'essentiel en bref :
- Le Corsair Void v2 passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 25% sur son prix habituel.
- Il embarque des drivers de 50 mm en graphène, le Dolby Atmos et une double connectivité 2,4 GHz + Bluetooth 5.2 pour une autonomie annoncée jusqu’à 70 heures.
- Compatibité PC, PS5, PS4, Nintendo Switch et mobiles, pilotable via le logiciel Corsair iCUE pour l’égalisation et les effets RGB.
Une polyvalence bienvenue pour un quotidien gaming et mobile
Le Void v2 ne fait pas que jouer : il se connecte en 2,4 GHz sur PC ou console via son dongle USB, et bascule simultanément en Bluetooth sur smartphone pour répondre à un appel sans retirer le casque. Les drivers de 50 mm en graphène restituent un son typé gaming avec des graves marqués, une scène sonore large et une spatialisation Dolby Atmos que le logiciel iCUE permet d’affiner finement selon le titre joué.
La charge rapide USB-C mérite aussi d’être soulignée : 15 minutes de recharge suffisent à récupérer deux heures de jeu supplémentaires, une vraie bouée de sauvetage avant une session imprévue. Comme le souligne le comparatif des meilleurs casques gaming de Clubic, la combinaison double-sans-fil à ce niveau de prix reste encore l’exception plutôt que la règle.
Dans la jungle du casque gaming sans fil sous 100 €, que vaut-il vraiment ?
Le Void v2 s’inscrit dans la droite ligne de la philosophie Corsair : un produit solide, bien construit, avec un écosystème logiciel mature via iCUE, mais qui ne prétend pas rivaliser avec les références haut de gamme sur la neutralité sonore.
Ce qu’il apporte, c’est une autonomie hors norme, une praticité multiplateforme réelle et un confort pensé pour plusieurs heures de jeu consécutives ; ce qu’il ne prétend pas être, c’est un casque audiophile ou un outil optimisé pour les joueurs Xbox, qui ne pourront pas exploiter le dongle 2,4 GHz sur leur console.
✅ Les points forts
- Autonomie annoncée jusqu’à 70 heures en 2,4 GHz et 130 heures en Bluetooth, avec charge rapide USB-C
- Double connectivité 2,4 GHz + Bluetooth 5.2 utilisables simultanément pour mixer jeu et appels mobiles
- Dolby Atmos fonctionnel sur PC via l’app Dolby Access, configurable précisément depuis le logiciel iCUE
- Drivers 50 mm en graphène pour une restitution dynamique et immersive en jeu, portée 15 m en 2,4 GHz
- Microphone omnidirectionnel rétractable avec réduction de bruit, bien adapté à la communication en équipe
- RGB deux zones personnalisable, confort arceau ergonomique rembourré pour les longues sessions
❌ Les limites
- Pas de Bluetooth Multipoint : impossible de rester connecté à deux sources Bluetooth en simultané
- Aucune réduction de bruit active, peu adapté à un usage nomade en environnement bruyant
- Basses généreuses mais parfois envahissantes, signature sonore clairement orientée gaming et non audiophile
- Incompatible Xbox via le dongle 2,4 GHz : les joueurs Microsoft devront se contenter du Bluetooth, avec une latence plus élevée
- Poids de 303g, perceptible lors de très longues sessions au-delà de trois heures
- Pas d’entrée filaire jack 3,5 mm en option de secours
Verdict
À 89,99 €, le Corsair Void v2 offre un rapport autonomie/praticité difficile à battre dans cette fourchette de prix, et la remise de 25% renforce une proposition déjà cohérente sur le papier. Ce casque est fait pour les joueurs PC et PS5 qui veulent un sans-fil fiable, polyvalent au quotidien, et qui n’ont pas besoin d’une neutralité sonore de studio.
Les joueurs Xbox, les adeptes de la réduction de bruit active ou ceux qui privilégient une signature sonore équilibrée pour l’écoute musicale auront tout intérêt à consulter notre comparatif Clubic des meilleurs casques gaming avant de trancher. Pour tous les autres, Corsair signe ici une remise qui transforme un bon casque en vrai bon plan.
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