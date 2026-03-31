Le YABER K2s se positionne comme un vidéoprojecteur tout-en-un conçu pour simplifier la vie de ceux qui veulent un grand écran sans investissement démesuré ni installation complexe. À 306,58 € au lieu de 469,99 €, la remise de 35 % place cet appareil bien en dessous du seuil psychologique des 400 €, là où la concurrence commence à se bousculer sérieusement.

Une précision importante s’impose d’emblée : si la fiche produit affiche “4K”, la dalle est techniquement Full HD natif (1 920 x 1 080 pixels), le K2s décode et affiche des sources 4K, mais sans en restituer toute la finesse. Ce bon plan convient avant tout aux foyers qui cherchent une expérience cinéma confortable sans exigences de calibration pointues.