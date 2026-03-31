Le marché des vidéoprojecteurs d’entrée de gamme regorge de promesses plus ou moins tenues, mais le YABER K2s sort du lot avec un argument difficile à ignorer : une expérience home cinema clé en main, son JBL intégré compris, pour 306,58 €.
Le YABER K2s se positionne comme un vidéoprojecteur tout-en-un conçu pour simplifier la vie de ceux qui veulent un grand écran sans investissement démesuré ni installation complexe. À 306,58 € au lieu de 469,99 €, la remise de 35 % place cet appareil bien en dessous du seuil psychologique des 400 €, là où la concurrence commence à se bousculer sérieusement.
Une précision importante s’impose d’emblée : si la fiche produit affiche “4K”, la dalle est techniquement Full HD natif (1 920 x 1 080 pixels), le K2s décode et affiche des sources 4K, mais sans en restituer toute la finesse. Ce bon plan convient avant tout aux foyers qui cherchent une expérience cinéma confortable sans exigences de calibration pointues.
L’essentiel en bref :
- Le YABER K2s passe à 306,58 € au lieu de 469,99 €, soit une remise de 35 % sur son prix habituel.
- Il embarque Google TV 11.0 avec accès natif à Netflix, YouTube et Prime Video, ainsi que deux haut-parleurs JBL de 10 W chacun compatibles Dolby Audio.
- La dalle est Full HD native (1 080p), la luminosité atteint 1 000 ANSI lumens et la projection peut couvrir jusqu’à 300 pouces de diagonale.
Un appareil pensé pour la simplicité, pas pour la rigueur technique
Le YABER K2s fait le pari de l’accessibilité totale : mise au point automatique, correction trapézoïdale automatique en moins de 5 secondes, NFC pour caster l’écran de son smartphone en un seul geste, et Google TV 11.0 qui donne accès à des milliers d’applications dès la première mise en marche. Le son, confié à deux haut-parleurs JBL compatibles Dolby Audio pour un total de 20 W, constitue l’un des vrais points différenciants de ce modèle dans sa gamme de prix.
Pour une utilisation familiale détendue, en salle obscure ou légèrement tamisée, l’expérience est cohérente et l’installation ne dépasse guère cinq minutes chrono. Comme le rappelle notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs, l’écosystème Google TV reste aujourd’hui l’un des plus fluides pour accéder à ses plateformes préférées sans boîtier externe.
Dans un marché en plein essor, que vaut vraiment ce positionnement ?
À 306 €, le YABER K2s s’adresse à un public qui découvre la projection et qui privilégie la facilité d’usage à la performance technique absolue, un segment que Clubic identifie comme l’un des plus dynamiques du moment dans son guide d’achat dédié aux vidéoprojecteurs.
Ce que le YABER apporte, c’est une expérience “plug and play” convaincante avec un son réellement au-dessus du niveau de sa catégorie ; ce qu’il n’apporte pas, c’est un vrai piqué 4K natif, un zoom optique ou une utilisation optimale en pleine lumière.
✅ Les points forts
- Système audio JBL 20 W Dolby Audio intégré, sans enceinte supplémentaire nécessaire
- Google TV 11.0 avec applications sous licence officielle (Netflix, Prime Video, YouTube) nativement disponibles
- Mise au point automatique et correction trapézoïdale auto en moins de 5 secondes, zéro réglage manuel
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC pour un cast instantané depuis un smartphone en un seul geste
- Contraste annoncé à 30 000:1 et projection jusqu’à 300 pouces pour les grandes surfaces
- Technologie LCD sans effet arc-en-ciel, appréciable pour les longs visionnages
❌ Les limites
- Dalle Full HD native (1 080p) malgré l’appellation “4K” : une nuance commerciale à bien garder en tête
- Luminosité de 1 000 ANSI lumens insuffisante dans une pièce exposée à la lumière du jour
- Pas de zoom optique : ajuster la taille de l’image impose de déplacer physiquement l’appareil
- Pas de support HDR fonctionnel, ce qui limite l’intérêt de diffuser des contenus HDR
- Bruit de ventilation perceptible dans les pièces silencieuses malgré un mode discret disponible
- Usage gaming déconseillé en compétitif, la latence n’étant pas optimisée pour ce type d’usage
Notre verdict sur cette offre :
À 306,58 €, le YABER K2s est une proposition honnête pour qui cherche un premier vidéoprojecteur capable de diffuser Netflix sur grand écran avec un son digne de ce nom, sans se battre avec une installation technique. Ce projecteur s’adresse aux familles, aux amateurs de soirées ciné improvisées et à ceux qui valorisent la praticité sur la performance brute.
En revanche, les cinéphiles exigeants, les gamers ou ceux qui projettent dans une pièce éclairée trouveront rapidement les limites de la dalle 1 080p et de la luminosité contenue, et auront tout intérêt à consulter notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs pour viser un cran au-dessus. Pour les autres, cette remise de 163 € transforme un appareil déjà accessible en une porte d’entrée franchement séduisante vers l’univers de la projection à domicile.
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