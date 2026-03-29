La manette sans fil Xbox Carbon Black est la version standard de la gamme Xbox, celle qui équipe par défaut les Xbox Series X et Series S à leur lancement. Elle fonctionne en Xbox Wireless sur toutes les consoles Xbox compatibles et en Bluetooth sur PC, Android et iOS, ce qui permet de jouer au Game Pass Ultimate sur mobile ou de piloter un émulateur sur PC sans fil avec la même manette que sur console.

Son format ergonomique avec poignées texturées, sa gâchette de précision et son stick analogique calibré en font un choix adapté aussi bien au gaming casual qu'aux sessions compétitives. Elle fonctionne avec deux piles AA incluses, avec une autonomie d'environ 40 heures selon Microsoft.