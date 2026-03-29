Chaque départ en vacances ramène les mêmes scènes : files d’attente aux péages, recherche de monnaie, passages en force à la CB. Le Pass Ulys Télépéage répond à ce problème avec un badge électronique fixé sur le pare-brise, permettant de franchir les péages sans s’arrêter, jusqu’à 30 km/h sur les voies réservées.

Avec 7 millions d’utilisateurs en France, le service est devenu une référence, et l’offre actuelle, 0 € pendant 6 mois, sans engagement, constitue une vraie fenêtre d’entrée accessible. Que vous partiez ponctuellement ou que vous rouliez régulièrement, c’est le moment idéal pour découvrir le Pass Ulys Télépéage sans risque.