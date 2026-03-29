Les vacances scolaires d’avril débutent le 4 avril, et avec elles, le traditionnel rush sur les autoroutes françaises. Le Pass Ulys Télépéage propose en ce moment 6 mois d’abonnement offerts sans engagement.
Chaque départ en vacances ramène les mêmes scènes : files d’attente aux péages, recherche de monnaie, passages en force à la CB. Le Pass Ulys Télépéage répond à ce problème avec un badge électronique fixé sur le pare-brise, permettant de franchir les péages sans s’arrêter, jusqu’à 30 km/h sur les voies réservées.
Avec 7 millions d’utilisateurs en France, le service est devenu une référence, et l’offre actuelle, 0 € pendant 6 mois, sans engagement, constitue une vraie fenêtre d’entrée accessible. Que vous partiez ponctuellement ou que vous rouliez régulièrement, c’est le moment idéal pour découvrir le Pass Ulys Télépéage sans risque.
L’essentiel en bref :
- 0 € pendant 6 mois (puis 2,20 €/mois les mois utilisés, 0 € si non utilisé)
- 0 € de frais de mise en service, sans engagement
- Accès à plus de 1 000 parkings en Europe et voies Flux Libre inclus
Une offre calibrée pour les départs de vacances
Le timing de cette promotion coïncide parfaitement avec l’un des moments de l’année où les autoroutes françaises sont les plus chargées. L’offre à 0 € pendant 6 mois permet de tester le service sur toute la période printanière et estivale, sans débourser le moindre centime si vous ne l’utilisez pas un mois donné.
Au-delà du prix, c’est la valeur perçue qui frappe : finies les queues, plus besoin de tickets ni de carte bancaire au péage, et un paiement débité automatiquement le mois suivant. Pour les familles qui partent en avril, c'est un gain de confort immédiat.
Ce que le Pass Ulys Télépéage apporte concrètement sur la route
Le badge fonctionne sur l’ensemble du réseau autoroutier français, y compris les péages en Flux Libre, ces barrières sans arrêt disponibles notamment sur l’A10, l’A79, l’A14 et l’A13. L’application Ulys accompagne chaque trajet : suivi des dépenses, info trafic en temps réel, localisation des bornes de recharge électrique, des parkings et des services sur les aires d’autoroute.
Le badge donne aussi accès à plus de 1 000 parkings partenaires en ville, en gare et en aéroport. C’est précisément cette polyvalence et la flexibilité tarifaire qui font d’Ulys le meilleur choix pour la majorité des conducteurs.
Le Pass Ulys Télépéage se distingue surtout par l’absence totale de frais d’entrée et par une application nettement plus complète que la concurrence. Bip&Go propose un forfait annuel légèrement moins cher, mais avec moins de services intégrés. Fulli reste pertinent pour les grands rouleurs sur le réseau APRR, mais ses frais de mise en service pénalisent l’entrée.
Ce que vaut vraiment cette offre au quotidien
Avant d’aller plus loin, un regard honnête sur ce que le badge apporte vraiment, et ce qu’il ne fait pas. L’usage réel sur un départ de vacances d’avril donne une idée claire de ce que vous gagnez en confort, mais aussi des limites à garder en tête.
✅ Les points forts
- Zéro coût d’entrée : aucun frais de mise en service, 6 mois offerts sans condition de durée ni de fréquence
- Flexibilité totale : 0 € les mois sans utilisation, sans engagement, résiliable à tout moment
- Application complète : info trafic, bornes de recharge, parkings, suivi de dépenses, fonction SOS en cas d’incident
- Compatibilité Flux Libre : passages automatiques sur les péages sans barrière, une technologie en déploiement croissant sur les autoroutes françaises
❌ Les limites
- Coût additionnel : l’abonnement s’ajoute aux frais de péage, pas de réduction sur les tarifs eux-mêmes en formule Classic
- Support client perfectible : la réactivité du service client peut manquer de constance
- Flux Libre encore partiel : le réseau de péages sans barrière reste limité à quelques axes, même si son déploiement progresse
Verdict de la rédaction
Le Pass Ulys Télépéage est une offre solide, et l’entrée à 0 € pendant 6 mois lève la principale objection : essayer sans risque. Pour tous ceux qui partent en vacances en avril, ou qui prennent régulièrement l’autoroute, le rapport valeur/prix est difficile à contester, d’autant que l’application apporte un vrai plus au-delà du simple badge de péage.
En revanche, si vous ne roulez qu’une ou deux fois par an sur autoroute et que le confort au péage ne vous préoccupe pas, l’abonnement n’a pas de vrai intérêt. Pour les autres, le bon moment pour sauter le pas, c’est maintenant, avant que les bouchons du 4 avril ne vous donnent envie de l’avoir fait plus tôt.
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