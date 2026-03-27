Affiché à 119,99 € en temps normal, le MX Keys S descend ici sous les 80 €, soit plus de 40 € d'économie. Ce niveau de prix est rarement observé en dehors des grandes périodes commerciales comme le Black Friday, où il avait été proposé à 79,99 € en novembre 2025. À moins de 80 €, il s'aligne tarifairement avec des claviers milieu de gamme, tout en conservant des prestations nettement supérieures.

En bref, à ce prix, le MX Keys S est l'un des rares claviers sans fil à offrir un niveau de confort et de personnalisation habituellement réservé aux modèles bien plus chers.