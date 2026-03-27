Référence incontestée des claviers sans fil haut de gamme, le Logitech MX Keys S repasse sous les 90 € sur Amazon, soit 30 € de remise sur son prix habituel.
Le Logitech MX Keys S est habituellement affiché à 119,99 €, un tarif qui le place clairement sur le segment premium. Amazon le propose actuellement à moins de 90 €, ce qui le ramène à l'un de ses meilleurs prix observés ces derniers mois. Pour qui cherche à améliorer son poste de travail sans basculer vers un clavier mécanique encombrant, le timing est bon.
Pourquoi choisir le Logitech MX Keys S ?
- Une frappe silencieuse et précise grâce aux touches à ciseaux concaves qui épousent la forme des doigts, pensées pour réduire la fatigue sur les longues sessions.
- La connexion multi-appareils jusqu'à 3 machines en simultané via Bluetooth ou le dongle Logi Bolt, avec bascule en une touche entre ses différents écrans.
- Des touches entièrement programmables via l'application Logitech Options+, qui permettent de créer des raccourcis personnalisés et d'automatiser des actions répétitives.
Un clavier taillé pour la productivité au quotidien
Le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil rechargeable via USB-C, compatible Windows, Mac, Linux et Chrome OS. Son profil plat et son design sobre s'intègrent facilement sur n'importe quel bureau. Le rétroéclairage adaptatif s'active automatiquement à l'approche des mains et s'éteint dès qu'elles s'éloignent, pour préserver l'autonomie. Comptez jusqu'à 10 jours d'utilisation avec le rétroéclairage activé, et jusqu'à 5 mois sans. La disposition AZERTY française et la finition grise complètent un produit pensé aussi bien pour le bureau que pour le télétravail.
La frappe, le vrai point fort de ce clavier
Là où le MX Keys S se distingue clairement, c'est sur la qualité de frappe. Ses touches à profil sphérique légèrement concave centrent naturellement les doigts sur chaque touche, ce qui réduit les erreurs de frappe et améliore le confort sur la durée. Le retour tactile est précis sans être bruyant, un équilibre que peu de claviers à membrane parviennent à tenir. Les Numériques en font d'ailleurs le meilleur rapport qualité/prix de leur comparatif de 66 claviers testés en laboratoire, et Frandroid le qualifie de "roi des claviers bureautiques". Pour un usage intensif en rédaction, développement ou bureautique, c'est l'un des meilleurs choix disponibles à ce prix.
Une remise qui repositionne ce clavier premium
Affiché à 119,99 € en temps normal, le MX Keys S descend ici sous les 80 €, soit plus de 40 € d'économie. Ce niveau de prix est rarement observé en dehors des grandes périodes commerciales comme le Black Friday, où il avait été proposé à 79,99 € en novembre 2025. À moins de 80 €, il s'aligne tarifairement avec des claviers milieu de gamme, tout en conservant des prestations nettement supérieures.
En bref, à ce prix, le MX Keys S est l'un des rares claviers sans fil à offrir un niveau de confort et de personnalisation habituellement réservé aux modèles bien plus chers.
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