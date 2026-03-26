Une résolution native Full HD 1080p

C'est le point fort incontestable de ce modèle : une résolution native 1920 x 1080 pixels, sans interpolation ni traitement d'image, ce qui garantit une image réellement propre en Full HD. À ce niveau de prix, beaucoup de concurrents affichent du "Full HD supporté" tout en projetant en 720p natif. Ici, la dalle est bien en 1080p, ce qui fait une différence visible lors de la projection de films ou séries sur une surface de 100 à 150 pouces.

Wi-Fi, Bluetooth et Android intégré

Le Wielio est livré avec une connectivité sans fil complète : Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.2, ainsi qu'un système Android embarqué qui permet d'accéder directement aux applications comme YouTube, Netflix ou Prime Video sans avoir besoin d'une Firestick ou d'un Chromecast supplémentaire. Pour les usagers qui veulent un appareil "plug and play" sans câble ni accessoire additionnel, c'est un atout très concret.

Correction trapézoïdale automatique

La correction trapézoïdale automatique est l'une des fonctionnalités qui font le plus la différence au quotidien : elle permet de poser le projecteur sur n'importe quelle surface (table basse, meuble, sol) sans que l'image soit déformée, même si le projecteur n'est pas parfaitement centré en face de la surface de projection. Plus besoin de passer dix minutes à caler des livres sous le pied du projecteur.

Connectique complète

En plus du Wi-Fi et du Bluetooth, le Wielio dispose des entrées/sorties filaires essentielles : HDMI (pour consoles de jeu, PC, Chromecast), USB (lecture directe depuis une clé USB) et AV. Compatible avec Switch, PS5, Xbox, ordinateurs portables et smartphones via Miracast/AirPlay.