S'offrir une expérience cinéma chez soi sans claquer 500 ou 600 € dans un projecteur haut de gamme, c'est possible. À 89,99 € grâce au prix cassé à 129,99 € et au coupon de –40 € sur Amazon, le vidéoprojecteur Wielio Full HD est l'entrée de gamme qui fait honnêtement le travail, sans fausse promesse.
Un vidéoprojecteur, c'est l'un de ces produits où les promesses marketing peuvent facilement dépasser la réalité. Les fabricants d'entrée de gamme rivalisent d'annonces spectaculaires que les tests tempèrent souvent sévèrement. La bonne approche, c'est de calibrer ses attentes sur le prix : à moins de 90 €, on n'achète pas un projecteur de salle de cinéma. On achète un appareil capable de projeter une image Full HD correcte dans une pièce correctement occultée, pour des soirées films, des matchs de foot ou une session gaming en grand format. Et sur ce terrain précis, le Wielio Full HD remplit sa mission.
Que propose ce vidéoprojecteur d'entrée de gamme ?
Une résolution native Full HD 1080p
C'est le point fort incontestable de ce modèle : une résolution native 1920 x 1080 pixels, sans interpolation ni traitement d'image, ce qui garantit une image réellement propre en Full HD. À ce niveau de prix, beaucoup de concurrents affichent du "Full HD supporté" tout en projetant en 720p natif. Ici, la dalle est bien en 1080p, ce qui fait une différence visible lors de la projection de films ou séries sur une surface de 100 à 150 pouces.
Wi-Fi, Bluetooth et Android intégré
Le Wielio est livré avec une connectivité sans fil complète : Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.2, ainsi qu'un système Android embarqué qui permet d'accéder directement aux applications comme YouTube, Netflix ou Prime Video sans avoir besoin d'une Firestick ou d'un Chromecast supplémentaire. Pour les usagers qui veulent un appareil "plug and play" sans câble ni accessoire additionnel, c'est un atout très concret.
Correction trapézoïdale automatique
La correction trapézoïdale automatique est l'une des fonctionnalités qui font le plus la différence au quotidien : elle permet de poser le projecteur sur n'importe quelle surface (table basse, meuble, sol) sans que l'image soit déformée, même si le projecteur n'est pas parfaitement centré en face de la surface de projection. Plus besoin de passer dix minutes à caler des livres sous le pied du projecteur.
Connectique complète
En plus du Wi-Fi et du Bluetooth, le Wielio dispose des entrées/sorties filaires essentielles : HDMI (pour consoles de jeu, PC, Chromecast), USB (lecture directe depuis une clé USB) et AV. Compatible avec Switch, PS5, Xbox, ordinateurs portables et smartphones via Miracast/AirPlay.
Soyons honnêtes : ce qu'il ne faut pas attendre
L'angle de cet article est clair : le Wielio Full HD à 89,99 € est un vidéoprojecteur d'entrée de gamme qui fait le travail, pas un projecteur premium. Voici ce qu'il faut garder en tête avant d'acheter :
- La luminosité réelle est celle d'un projecteur d'entrée de gamme. Les annonces en "lumens" des marques budget sont notoirement gonflées. En pratique, les modèles de cette catégorie délivrent environ 350 à 500 ANSI lumens réels. Cela signifie que la pièce doit être correctement assombrie pour profiter d'une image confortable : rideaux fermés indispensables en journée, fonctionnement optimal en soirée.
- La qualité sonore interne est limitée. Les haut-parleurs intégrés sont suffisants pour une utilisation basique, mais une barre de son ou une enceinte Bluetooth externe améliorera très sensiblement l'expérience, surtout pour un film d'action ou un match en plein écran.
- Il n'est pas conçu pour remplacer une TV dans un salon très lumineux. Les vidéoprojecteurs d'entrée de gamme sont des appareils de soirée, dans une pièce contrôlable. C'est leur terrain naturel.
Le vrai bon plan : le coupon de –40 € qui change tout
Le prix de 89,99 € résulte d'une double mécanique : un prix barré à 129,99 € (lui-même déjà réduit par rapport au prix public de 259,99 €), auquel s'ajoute un coupon Amazon de –40 € à cocher sur la page produit avant d'ajouter au panier. Ce mécanisme de coupon est à ne pas oublier : sans lui, le prix affiché en caisse sera de 129,99 €. Pensez à vérifier que la case "coupon" est bien cochée avant de valider votre commande.
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