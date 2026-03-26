Que ce soit lors d'un weekend prolongé, d'une journée chargée en déplacements ou d'un festival de printemps, tomber en rade de batterie sur son smartphone est l'une des frustrations les plus universelles de notre époque connectée. La batterie externe INIU 10 000 mAh 22,5W est actuellement disponible en promotion sur Amazon.
Toutes les batteries externes ne se valent pas. Entre celles qui mettent 4 heures à recharger un iPhone et celles qui chauffent anormalement dès la première utilisation, le marché est encombré de produits décevants. La INIU Power Bank 10 000 mAh sort du lot sur un argument clé : une puissance de charge de 22,5W avec les protocoles PD3.0 et QC4.0, soit parmi les vitesses de charge rapide les plus élevées disponibles sur une batterie externe compacte à ce niveau de prix.
Compatible avec l'ensemble de l'écosystème Apple (iPhone 16, 15, 14, 13, 12 Pro Max, iPad Pro) comme avec les Samsung Galaxy et la quasi-totalité des appareils USB-C du marché, elle s'impose comme un accessoire nomade particulièrement polyvalent.
Les points forts de la INIU Power Bank 10 000 mAh
Une puissance de charge vraiment rapide
Avec 22,5W en sortie USB-C via PD3.0 et QC4.0, la INIU recharge un iPhone 16 Pro à 50% en environ 30 minutes, et un Samsung Galaxy S25 à une vitesse comparable. C'est deux à trois fois plus rapide qu'une batterie externe basique en 5W. Elle dispose également d'un port USB-A en sortie pour recharger simultanément deux appareils, et d'une entrée USB-C pour sa propre recharge.
Une capacité de 10 000 mAh bien dosée
10 000 mAh représente le sweet spot idéal entre capacité et compacité : suffisant pour recharger intégralement un iPhone 16 (environ 3 500 mAh) deux fois et demie, ou un Samsung Galaxy S25 deux fois, sans pour autant alourdir le sac. Le format reste poche-compatible, ce qui en fait un compagnon de voyage naturel.
La recharge de la batterie elle-même est rapide
Le vrai talon d'Achille de beaucoup de batteries externes, c'est leur temps de recharge propre. Ici, grâce à l'entrée USB-C PD, la INIU se recharge elle-même en environ 3 à 4 heures, contre 6 à 8 heures pour les modèles entrée de gamme sans charge rapide en entrée.
Une compatibilité universelle
- Apple : iPhone 16, 15, 14, 13, 12 (tous modèles incluant Pro Max et Plus), iPad Pro, AirPods
- Samsung : Galaxy S25, S24, A55, Z Fold 6, Z Flip 6 et tous les modèles récents
- Autres : Google Pixel 9, OnePlus, Xiaomi, Nintendo Switch, écouteurs, montres connectées
Un design soigné et des sécurités intégrées
La INIU intègre plusieurs couches de protection : contre la surtension, la surchauffe, les courts-circuits et la surcharge. Le boîtier mat anti-traces est agréable en main, et l'indicateur LED à 4 niveaux permet de visualiser instantanément le niveau de charge restant.
Pourquoi cette batterie externe est particulièrement pertinente en ce moment ?
Le printemps marque le retour des usages nomades : randonnées, festivals, city-trips, journées rallongées en terrasse. Ce sont précisément les situations où le smartphone est utilisé au maximum (GPS, réseaux sociaux, photos, musique en streaming) et où une prise secteur est rarement accessible.
À ce stade de l'année, s'équiper d'une batterie externe fiable avant les premiers grands weekends est une décision de confort évidente. Et avec la charge rapide 22,5W, même un "top-up" de 20 minutes dans le métro ou dans la voiture suffit à gagner plusieurs heures d'autonomie supplémentaire.
Notre verdict sur ce bon plan INIU
La INIU Power Bank 10 000 mAh 22,5W est l'une des batteries externes les plus cohérentes du marché sur son segment. En combinant charge rapide PD3.0/QC4.0, compatibilité universelle, format compact et prix accessible, elle coche l'ensemble des critères qui font la différence au quotidien. Si vous êtes encore équipé d'une vieille batterie en 5W ou que vous n'en avez tout simplement pas encore, l'offre Amazon actuelle est une excellente fenêtre pour corriger ça avant les premières grandes sorties du printemps.
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