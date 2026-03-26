Toutes les batteries externes ne se valent pas. Entre celles qui mettent 4 heures à recharger un iPhone et celles qui chauffent anormalement dès la première utilisation, le marché est encombré de produits décevants. La INIU Power Bank 10 000 mAh sort du lot sur un argument clé : une puissance de charge de 22,5W avec les protocoles PD3.0 et QC4.0, soit parmi les vitesses de charge rapide les plus élevées disponibles sur une batterie externe compacte à ce niveau de prix.

Compatible avec l'ensemble de l'écosystème Apple (iPhone 16, 15, 14, 13, 12 Pro Max, iPad Pro) comme avec les Samsung Galaxy et la quasi-totalité des appareils USB-C du marché, elle s'impose comme un accessoire nomade particulièrement polyvalent.