La DualSense n’est pas simplement une manette sans fil de plus : elle redéfinit l’expérience sensorielle du jeu grâce à deux technologies clés que Sony a intégrées dès le lancement de la PS5 en 2020. Les gâchettes adaptatives L2 et R2 peuvent moduler leur résistance en fonction des actions à l’écran (tirer à l’arc, accélérer un véhicule, charger une attaque), tandis que le retour haptique haute définition remplace les simples vibrations par des sensations texturées et localisées.

Dans notre test Clubic, la rédaction lui a attribué un 8/10 sur PS5, saluant ces innovations comme un vrai bond en avant face à la DualShock 4. La manette intègre également un pavé tactile, un micro et un haut-parleur intégrés, ce qui en fait un périphérique particulièrement complet pour son prix.