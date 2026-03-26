Difficile d’ignorer la Honor Pad X8a quand on cherche une tablette grande surface sans se ruiner. Lancée à l’automne 2024, elle s’est taillée une réputation d’entrée de gamme sérieuse, portée par un écran généreux, une autonomie honnête et un design aluminium qui tranche avec les plastiques habituels de sa catégorie.

À 93,80 € sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France et une remise de 20,04 € sur le prix affiché de 113,84 €, l’offre mérite un regard attentif, surtout pour celles et ceux qui veulent une dalle 11 pouces sans investir dans un iPad ou une Galaxy Tab A. Retrouvez l’offre directement sur la fiche produit AliExpress pour en profiter avant épuisement du stock.