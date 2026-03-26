La Honor Pad X8a revient sous les projecteurs avec un prix de 93,80 € sur AliExpress, expédition depuis la France incluse. Avant de cliquer, voici ce que cette tablette 11 pouces a vraiment dans le ventre et pour quel profil elle fait sens.
Difficile d’ignorer la Honor Pad X8a quand on cherche une tablette grande surface sans se ruiner. Lancée à l’automne 2024, elle s’est taillée une réputation d’entrée de gamme sérieuse, portée par un écran généreux, une autonomie honnête et un design aluminium qui tranche avec les plastiques habituels de sa catégorie.
À 93,80 € sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France et une remise de 20,04 € sur le prix affiché de 113,84 €, l’offre mérite un regard attentif, surtout pour celles et ceux qui veulent une dalle 11 pouces sans investir dans un iPad ou une Galaxy Tab A. Retrouvez l’offre directement sur la fiche produit AliExpress pour en profiter avant épuisement du stock.
Une remise de 20 € sur une tablette déjà bien positionnée
AliExpress pratique régulièrement des promotions sur la gamme Honor, et la Pad X8a en profite à nouveau. Ce qui change ici par rapport aux offres précédentes, c’est le point d’expédition : l’article part de France, ce qui réduit sensiblement les délais de livraison et limite les incertitudes douanières parfois associées aux commandes hors UE.
La Honor Pad X8a avait déjà été mise en avant par Clubic lors des Choice Days AliExpress de mars 2026, où elle s’affichait à 72,61 €, ce qui situe l’offre actuelle dans la fourchette haute de son historique tarifaire récent. Cela ne la disqualifie pas pour autant, mais invite à peser la valeur ajoutée de l’expédition locale.
Ce que la tablette propose vraiment au quotidien
La Honor Pad X8a mise sur une dalle LCD IPS de 11 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui assure une navigation web et un streaming sensiblement plus fluides qu’à 60 Hz. Sous le capot, le Snapdragon 680 gravé en 6 nm, associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, couvre les usages courants : bureautique légère, lecture, streaming, jeux casual.
La batterie de 8 300 mAh promet jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale selon Honor, une promesse que plusieurs testeurs ont jugée crédible dans des conditions normales d’utilisation. Le tout est emballé dans un châssis aluminium de 7,25 mm d’épaisseur pour 495 g, ce qui reste raisonnable pour un 11 pouces. La rédaction de Android-mt.ouest-france.fr, qui a pu tester la tablette en conditions réelles, parle d’une belle tablette au « service minimum », une formule qui résume bien l’équilibre proposé.
Face à ses concurrentes directes, où se situe-t-elle ?
La Honor Pad X8a évolue dans un segment encombré où les Xiaomi Pad 6, Samsung Galaxy Tab A9 et même l’iPad entrée de gamme à 60 Hz se disputent les mêmes budgets. Elle se distingue par son taux de rafraîchissement à 90 Hz, sa grande batterie et ses quatre haut-parleurs, là où nombre de ses rivales directes font l’impasse sur l’un de ces trois éléments pour tenir le prix.
Ce que l’on retient avant de trancher
La Honor Pad X8a n’est pas une tablette qui cherche à impressionner sur les benchmarks : elle cherche à satisfaire dans la durée, et c’est précisément là que se joue son intérêt réel pour le grand public.
✅ Les points forts
- Écran 11 pouces à 90 Hz : navigation et vidéo plus fluides que la majorité des concurrentes à ce tarif
- Batterie de 8 300 mAh : jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, suffisant pour plusieurs jours d’usage modéré
- Quatre haut-parleurs : expérience audio nettement supérieure aux tablettes équipées de deux HP, agréable pour le streaming en famille
- Design métallique : finesse de 7,25 mm et châssis aluminium qui donne une impression premium au-dessus de la norme pour le prix
- Android 14 et MagicOS 8 : interface sobre, à jour, sans surcouche trop lourde
- Expédié depuis la France : délai de livraison réduit et moins d’aléas logistiques
❌ Les points faibles
- Snapdragon 680 limité : score AnTuTu autour de 253 000, ce qui exclut les jeux exigeants et les usages intensifs en multitâche
- 4 Go de RAM seulement : peut se faire sentir avec plusieurs applications ouvertes simultanément
- Pas de prise jack 3,5 mm : un adaptateur USB-C sera nécessaire pour les casques filaires
- USB 2.0 : transfert de fichiers lent, sans charge rapide avancée
- Écran LCD (non AMOLED) : luminosité maximale de 400 cd/m², contrastes et rendu des noirs inférieurs à un écran OLED
- Pas de 4G/LTE : version Wi-Fi uniquement, à garder en tête pour une utilisation nomade
- Version globale : peut présenter de légères différences de certification ou d’accessoires par rapport à la version vendue officiellement en France
✅ Verdict de la rédaction :
La Honor Pad X8a à 93,80 € reste une option cohérente pour qui cherche une tablette familiale ou de salon sans se lancer dans un investissement à trois chiffres élevés. Son écran 11 pouces à 90 Hz, son autonomie généreuse et ses quatre haut-parleurs forment un triptyque rare à ce tarif. En revanche, si votre usage s’oriente vers le jeu intensif, le montage vidéo ou un usage nomade connecté, le Snapdragon 680 et l’absence de 4G constitueront rapidement un frein.
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