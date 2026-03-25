À peine deux semaines après sa sortie officielle, le MacBook Air M5 d’Apple fait déjà l’objet d’une première remise chez Amazon. On analyse pour vous si cette promotion mérite vraiment l’attention, ou s’il vaut mieux patienter.
Apple a commercialisé le 11 mars 2026 la nouvelle génération de son MacBook Air, et Amazon le propose déjà à 1 109 € au lieu de 1 199 € dans le coloris Minuit, soit 90 € d’économie dès les premières semaines de commercialisation. Cette offre reste modeste en pourcentage, mais elle est rare à ce stade de vie d’un produit Apple, habituellement préservé des promotions pendant plusieurs mois. Cette configuration 13 pouces, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD s’adresse avant tout à ceux qui hésitaient encore à franchir le cap, ou qui attendaient le moindre signal de baisse.
MacBook Air M5 à 1 109 € : que vaut cette première remise ?
Il faut replacer l’offre dans son contexte : voir un produit Apple baisser de prix deux semaines après son lancement est suffisamment inhabituel pour mériter l’attention. Traditionnellement, les Mac conservent leur prix conseillé pendant des mois avant de voir apparaître des promotions significatives chez les revendeurs officiels.
Cette offre Amazon positionne le MacBook Air M5 13 pouces à son niveau tarifaire le plus bas depuis sa sortie, ce qui en fait déjà un point d’entrée intéressant pour quiconque projetait cet achat. Le doublement du stockage de base par rapport à la génération précédente, désormais à 512 Go en standard, renforce encore la valeur perçue de cette configuration.
Un ultraportable conçu pour les usages intensifs du quotidien
Sous son châssis aluminium fin et silencieux, le MacBook Air M5 embarque une puce M5 avec un CPU 10 cœurs et un GPU 8 cœurs dans cette configuration d’entrée de gamme, épaulés par 16 Go de mémoire unifiée offrant une bande passante de 153 Go/s.
Comme le souligne Clubic dans sa couverture du lancement, le SSD de 512 Go est annoncé deux fois plus rapide que celui de la génération précédente, ce qui se traduit concrètement par des ouvertures de projets et des transferts de fichiers nettement plus réactifs.
La caméra 12 Mpx avec Center Stage, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 via la nouvelle puce sans fil N1 d’Apple complètent un package orienté mobilité et productivité. Sur l’autonomie, les tests indépendants confirment plus de 11 heures en usage mixte réel, et jusqu’à 18 heures en lecture vidéo selon Apple.
Face à la concurrence, où se situe ce MacBook Air ?
À 1 109 €, le MacBook Air M5 fait face à une offre Windows premium de plus en plus dense, avec des machines proposant des dalles OLED 120 Hz dans la même fourchette de prix. Ce que le MacBook Air apporte en retour, c’est une intégration matérielle et logicielle irréprochable, un silence de fonctionnement total grâce au format fanless, et une autonomie que très peu de PC portables sont capables d’égaler à ce gabarit.
Ce qu’il faut savoir avant de craquer
Cet achat mérite d’être pesé avec quelques nuances. Ce modèle d’entrée de gamme embarque un GPU 8 cœurs, là où les configurations supérieures montent à 10 cœurs, ce qui peut faire la différence pour les usages créatifs intensifs comme le montage vidéo ou le rendu 3D. Vérifiez bien que vos besoins actuels et futurs correspondent à cette configuration avant de valider.
✅ Les points forts
- Puce M5 annoncée jusqu’à 4 fois plus rapide que le M4 sur les tâches IA, grâce à un Neural Engine 16 cœurs parfaitement intégré à Apple Intelligence
- 512 Go de SSD en standard dès l’entrée de gamme, avec des vitesses de lecture et d’écriture doublées par rapport à la génération précédente
- Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 via la puce N1 conçue par Apple, pour une connectivité sans fil de dernière génération
- Format fanless totalement silencieux, avec une chauffe maîtrisée même en charge soutenue (41,5 °C relevés en test)
- Autonomie mesurée à 11 heures 20 minutes en usage mixte réel, jusqu’à 18 heures en vidéo selon Apple
- Première remise tarifaire dès la deuxième semaine de commercialisation, fait suffisamment rare chez Apple pour être signalé
❌ Les points faibles
- Écran Liquid Retina limité à 60 Hz, sans OLED ni ProMotion ; la concurrence sous Windows propose souvent cette technologie dans la même gamme de prix
- GPU 8 cœurs seulement sur cette configuration d’entrée, là où les modèles supérieurs montent à 10 cœurs
- Connectique réduite à deux ports Thunderbolt 4 et un MagSafe, sans USB-A ni lecteur de carte SD intégré
- La remise de 8% reste symbolique ; les acheteurs qui peuvent patienter pourraient espérer une réduction plus substantielle dans les prochains mois
- L’encoche de la webcam fait toujours partie du design, un choix que certains trouvent daté face à d’autres constructeurs
✅ Verdict de la rédaction :
Rarement un Mac aura baissé de prix aussi tôt après son lancement : 90 € d’économie en deux semaines d’existence, c’est un signal à ne pas ignorer pour les acheteurs qui avaient déjà ce modèle dans leur viseur. Ce MacBook Air M5 s’adresse idéalement aux étudiants avancés, aux créatifs et aux professionnels nomades qui recherchent une machine fiable, silencieuse et parfaitement intégrée à l’écosystème Apple, sans compromis sur l’autonomie.
Si vous êtes un utilisateur Windows convaincu, si un écran haute fréquence est non négociable pour vous, ou si votre budget est serré, d’autres options méritent d’être examinées. Pour tous les autres, ce saut vers la puce M5 représente une mise à niveau cohérente, à un tarif qui commence tout juste à devenir plus accessible.
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