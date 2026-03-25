Sous son châssis aluminium fin et silencieux, le MacBook Air M5 embarque une puce M5 avec un CPU 10 cœurs et un GPU 8 cœurs dans cette configuration d’entrée de gamme, épaulés par 16 Go de mémoire unifiée offrant une bande passante de 153 Go/s.

Comme le souligne Clubic dans sa couverture du lancement, le SSD de 512 Go est annoncé deux fois plus rapide que celui de la génération précédente, ce qui se traduit concrètement par des ouvertures de projets et des transferts de fichiers nettement plus réactifs.

La caméra 12 Mpx avec Center Stage, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 via la nouvelle puce sans fil N1 d’Apple complètent un package orienté mobilité et productivité. Sur l’autonomie, les tests indépendants confirment plus de 11 heures en usage mixte réel, et jusqu’à 18 heures en lecture vidéo selon Apple.