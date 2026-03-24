Le segment des claviers haut de gamme sans fil est dominé par une poignée d’acteurs solides, et Logitech en fait clairement partie avec sa gamme MX. Le MX Keys S, sorti en 2023, s’adresse aux utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran et qui ne veulent pas sacrifier le confort à la mobilité.

À 79,99 €, soit une remise de 33% sur son prix conseillé de 119,99 €, ce clavier AZERTY en coloris Gris Pâle représente un investissement nettement plus digeste pour les professionnels, les créatifs ou les télétravailleurs exigeants. Si vous souhaitez en profiter, le bon plan est disponible directement sur la fiche produit Amazon.