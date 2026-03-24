Le Logitech MX Keys S figure parmi les claviers sans fil les plus appréciés du marché, et il vient de perdre un tiers de son prix sur Amazon. À 79,99 € au lieu de 119,99 €, l’offre mérite qu’on s’y arrête sérieusement.
Le segment des claviers haut de gamme sans fil est dominé par une poignée d’acteurs solides, et Logitech en fait clairement partie avec sa gamme MX. Le MX Keys S, sorti en 2023, s’adresse aux utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran et qui ne veulent pas sacrifier le confort à la mobilité.
À 79,99 €, soit une remise de 33% sur son prix conseillé de 119,99 €, ce clavier AZERTY en coloris Gris Pâle représente un investissement nettement plus digeste pour les professionnels, les créatifs ou les télétravailleurs exigeants. Si vous souhaitez en profiter, le bon plan est disponible directement sur la fiche produit Amazon.
Une remise de 40 € sur un clavier qui joue dans la cour des grands
Rarement le MX Keys S avait atteint ce niveau tarifaire. Habituellement affiché entre 100 et 120 €, le clavier de Logitech descend ici à son plancher historique, ce qui en fait une fenêtre d’achat particulièrement intéressante pour quiconque hésitait encore à franchir le pas.
La valeur perçue est réelle : il ne s’agit pas d’un produit d’entrée de gamme brader pour écouler du stock, mais d’un accessoire premium dont la baisse de prix rend l’arbitrage beaucoup plus simple. Pour les utilisateurs actuellement équipés d’un clavier bas de gamme ou d’un clavier d’ordinateur portable, la différence d’expérience sera immédiatement perceptible.
Un clavier pensé pour la productivité intensive, multi-appareils et multi-OS
Le MX Keys S ne se contente pas d’afficher un beau design plat. Ses touches concaves à profil sphérique épousent naturellement la forme des doigts, ce qui réduit la fatigue sur de longues sessions de frappe et améliore la précision. Le rétroéclairage intelligent détecte l’approche des mains et s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante, une fonctionnalité appréciée dans les environnements de bureau peu éclairés.
La compatibilité Bluetooth Low Energy avec trois appareils simultanés (PC, Mac, tablette ou smartphone) sur Windows, macOS et Linux en fait également un outil redoutablement polyvalent pour les profils nomades ou multi-écrans. Dans son test du MX Keys S, la rédaction de Clubic soulignait d’ailleurs que ce clavier représente une évolution cohérente de la série MX, consolidant ses atouts sans les diluer.
Face au Magic Keyboard d’Apple et aux alternatives PC
Le positionnement du MX Keys S est clairement orienté productivité bureautique, et il se mesure directement au Magic Keyboard d’Apple sur le segment des claviers plats haut de gamme. Son avantage décisif tient à sa compatibilité universelle : là où le Magic Keyboard est conçu pour l’écosystème Apple, le MX Keys S dialogue sans friction avec Windows, Linux et macOS en simultané.
En revanche, il n’offre pas l’expérience tactile ultra-précise des claviers mécaniques, et les amateurs de frappe prononcée ou de personnalisation poussée (switches, keycaps) devront se tourner vers d’autres références.
Ce qu’il faut vraiment savoir avant d’acheter
Avant de valider votre commande, prenez le temps de peser les usages réels que vous en ferez. Le MX Keys S brille dans un contexte de travail quotidien intense, mais il s’adresse avant tout aux utilisateurs qui privilégient le confort et la discrétion sonore à la performance gaming ou à la personnalisation esthétique poussée.
✅ Les points forts
- Frappe silencieuse et précise grâce aux touches concaves à profil sphérique, idéale en open space
- Autonomie généreuse : jusqu’à 5 mois sans rétroéclairage, 10 jours avec
- Connexion simultanée à 3 appareils via Bluetooth LE ou récepteur Logi Bolt USB inclus
- Rétroéclairage intelligent adaptatif, personnalisable via Logi Options+
- Compatible Windows, macOS et Linux sans pilote supplémentaire
- Recharge USB-C standard, plus de pile AA à gérer
❌ Les points faibles
- Pas de switches mécaniques : la frappe reste douce, peu adaptée aux amateurs de retour tactile prononcé
- Le logiciel Logi Options+ est nécessaire pour tirer parti des macros et Smart Actions, ce qui peut rebuter les profils minimalistes
- Pas de pavé numérique dédié sur ce format (clavier compact TKL-like)
- La peinture des touches peut s’user à long terme selon certains retours utilisateurs
✅ Verdict de la rédaction :
À 79,99 €, le Logitech MX Keys S s’impose comme un achat cohérent pour tout utilisateur qui cherche un clavier sans fil haut de gamme polyvalent, silencieux et durable, sans se retrouver enfermé dans un écosystème propriétaire. C’est clairement l’adresse des télétravailleurs, rédacteurs, développeurs ou créatifs qui jonglent entre plusieurs machines au quotidien.
En revanche, les gamers, les passionnés de claviers mécaniques ou ceux qui n’utilisent qu’un seul appareil fixe trouveront sans doute mieux ailleurs pour ce budget. Si vous faisiez partie de ceux qui guettaient ce clavier depuis quelques mois en espérant une baisse de prix, le moment est probablement venu de ne pas trop attendre.
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