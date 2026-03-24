Égarer ses clés, son portefeuille ou sa valise reste l'une des petites mésaventures les plus agaçantes du quotidien. Le tracker Bluetooth est devenu la réponse évidente, mais le marché est souvent segmenté par écosystème : Apple d'un côté, Android de l'autre.

L'UGREEN FineTrack Duo tente de réconcilier les deux mondes avec un petit galet compatible à la fois avec Find My (iOS) et Find Hub (Android), vendu en lot de 4 à 31,58 € au lieu de 49,99 € chez Amazon, soit une réduction de 37 %. Pour un foyer mixte iPhone/Android, ou tout simplement pour équiper clés, sac et valise sans exploser son budget, l'offre mérite qu'on s'y attarde.