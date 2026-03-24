À moins de 8€ pièce, le pack de quatre trackers UGREEN FineTrack Duo propose une alternative sérieuse aux AirTags d'Apple, avec un argument de poids : la compatibilité iOS et Android. Voici ce qu'il faut savoir avant de passer commande.
Égarer ses clés, son portefeuille ou sa valise reste l'une des petites mésaventures les plus agaçantes du quotidien. Le tracker Bluetooth est devenu la réponse évidente, mais le marché est souvent segmenté par écosystème : Apple d'un côté, Android de l'autre.
L'UGREEN FineTrack Duo tente de réconcilier les deux mondes avec un petit galet compatible à la fois avec Find My (iOS) et Find Hub (Android), vendu en lot de 4 à 31,58 € au lieu de 49,99 € chez Amazon, soit une réduction de 37 %. Pour un foyer mixte iPhone/Android, ou tout simplement pour équiper clés, sac et valise sans exploser son budget, l'offre mérite qu'on s'y attarde.
Moins de 8 € le tracker : un rapport prix/quantité difficile à concurrencer
Le calcul est vite fait : à 31,58 € les quatre, chaque tracker revient à environ 7,90 €. En comparaison, le pack de 4 AirTags d'Apple se négocie rarement sous les 95 €, et les Galaxy SmartTag2 de Samsung tournent autour de 25 € l'unité.
Le FineTrack Duo se positionne donc sur un créneau très agressif en prix, d'autant que le lot précédent avait été repéré à 39,99 € lors des soldes d'hiver. La baisse supplémentaire à 31,58 € représente un nouveau plancher pour ce produit chez Amazon, ce qui rend l'offre d'autant plus pertinente si vous souhaitez équiper plusieurs objets en une seule commande.
Un tracker polyvalent pensé pour les foyers multi-plateformes
L'atout principal du FineTrack Duo tient dans son nom : "Duo" fait référence à sa double compatibilité iOS et Android. Concrètement, vous l'appairez via Find My sur iPhone ou via Find Hub sur un smartphone Android, et il exploite le réseau mondial de chaque plateforme pour localiser vos objets même hors de portée Bluetooth. L'alerte sonore de 80 dB permet de retrouver un trousseau enfoui sous un coussin, et la recharge en USB-C évite le casse-tête des piles bouton CR2032 à remplacer, un vrai point fort face aux AirTags.
UGREEN annonce un an d'autonomie sur une seule charge, avec un rappel automatique sur le téléphone quand la batterie faiblit. Comme le souligne notre comparatif des meilleurs trackers Bluetooth sur Clubic, la recharge USB-C et la compatibilité multiplateforme sont deux critères de plus en plus recherchés par les utilisateurs qui ne veulent pas être enfermés dans un seul écosystème.
Ce que le FineTrack Duo ne fait pas (et ce qu'il faut accepter)
Le FineTrack Duo ne prend pas en charge la technologie Ultra Wideband (UWB), ce qui signifie pas de localisation de précision centimétrique comme avec les AirTags sur les iPhone récents. Le réseau Find Hub de Google est aussi moins mature que celui d'Apple, ce qui peut se traduire par des mises à jour de position moins fréquentes côté Android. Enfin, le tracker ne peut pas fonctionner simultanément sur iOS et Android : il faut choisir une plateforme à la fois.
À qui s'adresse vraiment ce pack de trackers ?
Le lot de 4 FineTrack Duo cible avant tout les utilisateurs pragmatiques qui veulent sécuriser plusieurs objets sans investir lourdement. Que ce soit pour un couple dont l'un est sur iPhone et l'autre sur Android, ou simplement pour équiper clés, sac à main, valise et vélo avant les vacances, le format lot rend l'investissement quasiment indolore.
✅ Les points forts
- Un prix par unité imbattable à moins de 8 €, bien en dessous des AirTags ou Galaxy SmartTag2
- La double compatibilité iOS (Find My) et Android (Find Hub), rare sur le marché
- La recharge USB-C qui supprime le coût et la corvée des piles bouton
- Un bip sonore de 80 dB efficace pour retrouver un objet à proximité
- L'appairage simple et rapide, sans application tierce à installer
❌ Les points faibles
- Pas de localisation UWB de précision (Precision Finding), contrairement aux AirTags
- Le réseau Find Hub d'Android reste moins dense et moins réactif que celui d'Apple
- Impossible d'utiliser un même tracker sur iOS et Android en même temps
- Pas de certification IP68 annoncée sur ce modèle (contrairement aux versions Slim)
- Le capuchon USB-C, très petit, risque de se perdre selon certains retours utilisateurs
✅ Le verdict de la rédaction :
À 31,58 € les quatre, le pack UGREEN FineTrack Duo représente l'un des meilleurs rapports quantité/prix du marché des trackers Bluetooth. Sa double compatibilité iOS/Android et sa recharge USB-C en font un choix malin pour les foyers multi-plateformes ou pour quiconque veut équiper plusieurs objets sans y laisser un budget conséquent.
Si vous cherchez la précision maximale et que vous êtes exclusivement sur iPhone, les AirTags restent supérieurs grâce à l'UWB. Mais pour retrouver des clés égarées, surveiller une valise en voyage ou simplement avoir l'esprit tranquille au quotidien, le FineTrack Duo fait le travail avec efficacité. C'est typiquement le genre d'accessoire dont on se demande, une fois adopté, comment on faisait sans.
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