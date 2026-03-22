La manette sans fil Xbox Series reste l’une des références absolues du genre en termes d’ergonomie et de polyvalence. Elle fonctionne aussi bien sur Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10/11, que sur Android et iOS : une compatibilité croisée que peu de manettes officielles peuvent afficher aussi largement.

À 42,43 € au lieu de 64,99 €, elle rentre dans une zone de prix très concurrentielle où elle écrase la plupart des alternatives tierces. Retrouvez l’offre directement sur la page Amazon de la manette Xbox Carbon Black.